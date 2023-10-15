1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия в Ливадийский дворец: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Ливадийский дворец, где время словно остановилось
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
13 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия Жемчужины Ялты: от Воронцовского до Ласточкиного гнезда
Приглашаем вас на путешествие по историческим сокровищам Ялты. Откройте для себя Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо без очередей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеннадий15 октября 2023Всё великолепно. Интересная экскурсия, квалифицированный гид. Познавательно, интересно, не тяжело.
- ММария21 августа 2021Очень, много интересного нам рассказала Елена Мы просто в восторге)
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Ливадийский дворец»
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