Экскурсии в Ливадийский дворец из Ялты

Найдено 4 экскурсии в категории «Ливадийский дворец» в Ялте, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ливадийский дворец
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия в Ливадийский дворец: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории, посетив Ливадийский дворец, где время словно остановилось
Начало: Г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
1 100 за человека
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Главные достопримечательности Ялты за 1 день
За один день увидите лучшие места Ялты: водопад Учан-Су, Черепашье озеро, дворцы и потрясающие виды на море. Комфортное путешествие на автомобиле
Начало: Адрес встречи и окончания - ваш отель/ апартаменты
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
11 июня в 09:00
13 400 за всё до 4 чел.
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Крыму, посетите Ай-Петри и Ливадийский дворец. Насладитесь природными красотами и историческими местами
Начало: Ваш отель в Ялте
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 700 за всё до 4 чел.
Жемчужины Ялты
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия Жемчужины Ялты: от Воронцовского до Ласточкиного гнезда
Приглашаем вас на путешествие по историческим сокровищам Ялты. Откройте для себя Воронцовский дворец и Ласточкино гнездо без очередей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Ливадийский дворец»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ялте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ливадийский дворец
  2. Главные достопримечательности Ялты за 1 день
  3. Пленительные вершины Ай-Петри + Ливадийский дворец (из Ялты)
  4. Жемчужины Ялты
Какие места ещё посмотреть в Ялте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ай-Петри
  2. Ласточкино гнездо
  3. Воронцовский дворец
  4. Ливадийский дворец
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Набережная
  7. Дворец Кичкине
  8. Массандровский дворец
  9. Дворец Харакс
  10. Дворец Дюльбер
Сколько стоит экскурсия по Ялте в июне 2024
Сейчас в Ялте в категории "Ливадийский дворец" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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