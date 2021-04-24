Многие достопримечательности 🏛️ крымской Ялты можно посмотреть пешком самостоятельно, причем за 1 день, так как город 🏙️ небольшой, даже те популярные места которые находятся в окрестностях вы точно успеете посмотреть за свой отдых в Крыму. Этот список так же подходит и для отдыха с детьми

У многих туристов симпатичный крымский город ассоциируется с палящем солнцем, чудесными пляжами, красивой природой и чудесными памятниками архитектуры. И это абсолютно верно. Ялта – прекрасный городок для всех, кто ищет отдыха в романтичном и живописном месте. Ялта – самый знаменитый и популярный курорт Крыма. Восхитительный портовый городок, начал восхищать путешественников из других стран, более ста лет назад.

В целом, в Ялте так много всего, чем можно заняться и что посмотреть. Можете отправиться в поход, позагорать на пляже и даже посетить некоторые исторические дворцы. ХорошоТАМ подготовили список основных достопримечательностей Ялты, которые стоит посетить будучи в городе.

Набережная имени Ленина

Набережная, Ялта Набережная имени Ленина

Набережная имени Ленина – главный променад в Ялте. Она протянулась примерно на 2-3 километра. Здесь можно найти практически всё, что захотите. Можно поесть в хороших ресторанчиках прямо на воде или выпить в одном из многочисленных баров.

Кроме того, здесь очень много художников и музыкантов. Вы увидите, как люди играют на пианино, саксофоне, поют, танцуют и многое другое. Настоящие поклонники уличных художников, обязательно оценят набережную Ялты.

Одно из любимых занятий туристов и местных жителей – просто гулять здесь ночью. Место действительно многолюдно (в хорошем смысле). Ночью набережная хорошо освещена, поэтому о безопасности можно не беспокоиться.

В любом случае, это просто отличное место для прогулок и развлечений!

Подходящая экскурсия Фотопрогулка по набережной Ялты 5 10 отзывов 4990 ₽ за чел.

Ласточкино гнездо

Ласточкино гнездо Замок Ласточкино гнездо

Ласточкино гнездо – архитектурный и исторический памятник, построенный в начале ХХ века на красивой скале под названием Аврора для немецкого миллионера барона фон Штейнгеля.

Несомненно, это самая популярная достопримечательность Крыма. Вся конструкция довольно маленькая, всего около 20 метров в высоту. Замок построенный буквально на отвесной скале выглядит волшебно, буквально как из сказки – с чистой голубой водой и белесыми скалами.

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Гора Ай-Петри

Гора Ай-Петри Канатная дорога на гору Ай-Петри

Ай-Петри переводится как «Святой Петр», и это одна из самых высоких гор в регионе. Также на горе самое ветреное место в Крыму. Помимо неприятного ветра, вершина считается ещё и самым туманным местом, что придает высотам вид некой таинственности. Но несмотря на туманы и сильные ветра, с вершины открывается волшебный вид на Ялту и Алупку, а также на Чёрное море.

Известная особенность – крест, установленный на вершине. Добраться до него можно через два подвесных моста. Конечно, это не для слабонервных.

На вершину можно подняться пешком, но это долго, поэтому большинство посетителей выбирают поездку на канатной дороге, которая доставит вас прямо туда и обратно.

Есть ещё масса вещей, которыми можно заняться наверху, например пешие прогулки, катание на лошадях и т.д.

Юсуповский дворец

Юсуповский дворец Балкон Юсуповского дворца

Юсуповский дворец – принадлежал семье Юсуповых, одной из самых влиятельных дворянских семей России. Небольшое здание Юсуповского дворца было построено в неороманском стиле и сдержанном стиле итальянского Возрождения. После революции семья покинула дом. Позже он был национализирован и служил любимой дачей Сталина.

Дворец очень красивый. Здесь есть прекрасный сад, современный теннисный корт и красивые дороги. Во дворце огромный балкон с которого открывается романтический вид на море и великолепный парк с множеством скульптур. Буквально из-под каждого куста выглядывают мифические герои и львы. Вид очень захватывающий. Увидеть интерьеры Юсуповского дворца можно с экскурсией.

Подходящая экскурсия Юсуповский дворец 4.2 5 отзывов 1500 ₽ за чел.

Ливадийский дворец

Ливадийский дворец Фонтан во дворе Ливадийского дворца

Мы бы сказали, что Ливадийский Дворец – одно из лучших мест в Ялте. На самом деле, если в Ялте есть возможность посетить только один дворец, то это обязательно должен быть Ливадийский дворец.

Дворец известен по двум причинам. Во-первых, это была последняя резиденция, построенная для семьи Романовых. Царь Николай II часто бывал в Крыму в холодные зимние и осенние месяцы. Фактически, когда Николай II отрекся от престола, он хотел уйти в отставку в Крыму. К сожалению, у большевиков были на него другие планы.

Другая причина, по которой этот дворец знаменит, – это Ялтинская конференция. Ближе к концу Второй мировой войны большая тройка союзных держав (США, Россия и Великобритания) встретились здесь, чтобы обсудить, как управлять послевоенным миром. Во внутреннем дворе дворца была сделана знаменитая фотография Рузвельта, Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля.

Сам дворец очень красивый. Он почти полностью белый и определенно выглядит по-королевски. Вы наверняка отлично проведете время, исследуя его. Посетить дворец можно с экскурсией. Экскурсии проходят примерно каждые 20 минут.

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Воронцовский дворец

Воронцовский дворец Скульптура льва, во дворе Воронцовского дворца

Воронцовский дворец – один из многих дворцов в составе Большой Ялты. Находится примерно в 20-30 минутах езды от города, поэтому рекомендуем взять такси, так как автобус может ехать и 1,5 часа.

Дворец принадлежал русскому князю Михаилу Воронцову. Увидев дворец, многие представители российской элиты (включая королевскую семью) решили построить летние дома в Крыму.

Интересный факт: дворец спроектировал тот же архитектор, который спроектировал Букингемский дворец.

В любом случае дворец огромный, не исключено, что он самый большой в Ялте. Помимо дворца, на территории есть пляж, сады и даже парк с лебедями.

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Массандровский дворец

Массандровский дворец Женщина-сфинкс с мячом в Массандровском дворце

Многие дворцы Ялты построены в разных архитектурных стилях. Массандровский дворец был построен во французском стиле. Дворец с башенкой был достроен царем Александром III в 1889 году. Однако он более известен тем, что стал: летней дачей Сталина.

В отреставрированном дворце сохранились картины и антикварная мебель, особенно привлекателен окружающий его парк. Снаружи сфинксы с женскими головами охраняют красивый пруд с кувшинками и здание электростанции в стиле модерн.

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Массандровский винзавод

Массандровский винзавод Вино 1946 года в кладовых Массандровского винзавода

Винодельня «Массандра» – одна из самых известных винодельческих хозяйств региона. Фактически, это одна из самых ценных виноделен России.

Одна из их бутылок (1775 года) была продана в 2001 году за более чем 43000 долларов.

Винодельня находится примерно в 45 минутах езды на автобусе от Ялты. На винодельне проводят экскурсии примерно два раза в час, а также за дополнительную плату устраивают дегустацию. Экскурсия по винодельне длится около часа.

Расположение здесь действительно хорошее. Винодельня похожа на замок, расположенный в горах.

Во время посещения винодельни, есть возможность увидеть некоторые из самых редких вин, которые хранятся в винных кладовых.

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Массандровский пляж

Пристань украшенная Эйфелевой башней, Массандровский пляж Массандровский пляж

Пожалуй лучший пляж Ялты по уровню сервиса и комфорта. Вся инфраструктура нацелена на то, чтобы предоставить отдыхающим качественные и разнообразные услуги прямо на морском берегу.

Комплекс включает шесть благоустроенных пляжей. У каждого небольшого пляжа есть своя пристань. Одну из них украшает Эйфелева башня.

Пляж оборудован бунгало, системой вентиляции, сенсорными душами, спортплощадками и др. Также он имеет специальные подъемники для инвалидных колясок. На набережной Мансандровского пляжа есть рестораны, кафе, магазины и фотозоны.

Дворец Дюльбер

Дворец Дюльбер

Оригинальный памятник в стиле арабески – дворец Дюльбер. Был возведен для Петра Романова. После окончания революции дворец перестроили в тюрьму, где содержали представителей королевской семьи. Сравнительно недавно его полностью отреставрировали. Возле дворца разбили прекрасный ландшафтный сад.

Подходящие экскурсии Романовы в Крыму: прощание с Россией 5 2 отзыва 6500 ₽ за чел. Посетить имения Великих князей и узнать о жизни правящего рода в судьбоносные 1918-1919 годы Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день(из Ялты) 4.6 6 отзывов 7600 ₽ за чел. Несколько веков назад императорские особы и аристократия облюбовали южный берег Крыма. Здесь стали появляться летние резиденции. Конечно же, для созда...

Собор Александра Невского

Собор Александра Невского в Ялте

Самым весомым религиозным памятником Ялты считается Собор Александра Невского. Построили его в начале XX века, является уникальным архитектурным памятником. Дизайн в византийском стиле сделал его уникальным. В соборе хранятся религиозные реликвии и прекрасные картины. Находится собор на территории красивого парка.

Дом-музей Чехова

Дом-музей Чехова

Дом-музей Чехова, обязателен к посещению. Это своего рода воплощение "Вишневого сада", именно здесь Чехов написал эту классическую пьесу.

Русский драматург, болевший туберкулезом, провел большую часть своих последних пяти лет в Ялте. Он сам спроектировал белую дачу и сад, а когда не ставил пьесы вроде «Три сестры» и «Вишневый сад», он был гостеприимным хозяином и с радушием, принимал у себя певца Федора Шаляпина, композитора Рахманинова и писателей Максима Горького и Льва Толстого.

На даче все девять комнат почти такие же, как Чехов оставил их после отъезда из Ялты в Германию в мае 1904 года.

Подходящая экскурсия Ялта в сиянии Серебряного века 4.9 9 отзывов 3700 ₽ за чел. Прогуляться по местам Чехова, Бунина и Васнецова и открыть самые поэтичные страницы истории курорта