Северо-Восточная ремесленная выставка 1895-1896 годов
Район Амалиенау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Обзорная экскурсия (автомобильная) по старинным улочкам Калининграда (Кёнигсберга)
Старые районы Калининграда — это кусочек «русской» Германии. На прогулке вы познакомитесь с архитектурой начала 20 века, узнаете интересные истории и отдохнете от городской суеты в тиши чудесных улочек. Мы посмотрим и поговорим о главных символах города-крепости. Памятники культуры, башни, бастионы, Бранденбургские ворота, Хуфен парк и много многое другое.
Организационные детали
Продолжительность экскурсии 4 часа.
Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде
Ответы на вопросы
Что входит?
Экскурсия
Услуги гида
Транспорт
Что не входит?
Билеты в музей Кафедрального собора — 250 рублей с человека
Музей янтаря — 350 рублей с человека
Форт № 5 —200 рублей с человека или форт №11 —300 рублей с человека
Фридландские ворота
Бункер Отто фон Ляша
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Завершение: Привезу в отель, домой, аэропорт по желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье в 7:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
С понедельника по воскресенье в 7:00
Максим А.
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