Обзорная экскурсия по Калининграду

Старые районы Калининграда - это кусочек «русской» Германии

Старые районы Калининграда — это кусочек «русской» Германии.

На прогулке вы познакомитесь с архитектурой начала 20 века, узнаете интересные истории и отдохнете от городской суеты в тиши чудесных улочек.

Мы посмотрим и поговорим о главных символах города-крепости — памятники культуры, башни, бастионы, Бранденбургские ворота, Хуфен парк и много другое.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду
Обзорная экскурсия по Калининграду

Что вы увидите 🤩

  • Памятники культуры
  • Форт № 5 и № 11 по желанию
  • Внутренне кольцо укреп района Кёнигсберга
  • Бранденбургские ворота
  • Фридрихсбургские ворота
  • Фридландские ворота
  • Башня Дона
  • Башня Врангеля
  • Бастион Грольман
  • Бастион Купфертайх
  • Казарма Кронпринц
  • Здание Земельного суда
  • 1-й вокзал в Кёнигсберге
  • Здание главной почтовой дирекции Кёнигсберга
  • Район Хуфен и Хуфенскую гимназию
  • Хуфен парк
  • Северо-Восточная ремесленная выставка 1895-1896 годов
  • Район Амалиенау
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Обзорная экскурсия (автомобильная) по старинным улочкам Калининграда (Кёнигсберга)
Старые районы Калининграда — это кусочек «русской» Германии. На прогулке вы познакомитесь с архитектурой начала 20 века, узнаете интересные истории и отдохнете от городской суеты в тиши чудесных улочек. Мы посмотрим и поговорим о главных символах города-крепости. Памятники культуры, башни, бастионы, Бранденбургские ворота, Хуфен парк и много многое другое.
Организационные детали
  • Продолжительность экскурсии 4 часа.
  • Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Экскурсия
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит?
  • Билеты в музей Кафедрального собора — 250 рублей с человека
  • Музей янтаря — 350 рублей с человека
  • Форт № 5 —200 рублей с человека или форт №11 —300 рублей с человека
  • Фридландские ворота
  • Бункер Отто фон Ляша
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Завершение: Привезу в отель, домой, аэропорт по желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье в 7:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

С понедельника по воскресенье в 7:00

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