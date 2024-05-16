По популярности

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 38 отзывов Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда Начало: Ул. Черняховского 4Б, и еще 7 мест на выбор Расписание: Ежедневно в 09:30 1 590 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Светлогорск и Янтарный: королевский курорт и янтарный берег Начало: Я заберу вас по любому адресу Расписание: по договоренности 13 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Куршская коса из Янтарного + Зеленоградск и замок Шаакен Начало: Янтарный Расписание: ежедневно 11 900 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Куршская коса во всей красе Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье 12 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Куршская коса чарующая на машине из Янтарного Начало: Место встречи по договоренности с гидом Расписание: В любой день недели с 08:00 по предварительной договорённости 16 000 ₽ за всё до 4 чел.