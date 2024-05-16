1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда
Начало: Ул. Черняховского 4Б, и еще 7 мест на выбор
«Вы познакомитесь с промышленными методами его обработки, такими как автоклавирование, лузгование, осветление, каление, насыщение и имитация естественного старения»
Расписание: Ежедневно в 09:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
1 590₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
«Обзорная экскурсия (автомобильная) по старинным улочкам Калининграда (Кёнигсберга) Старые районы Калининграда — это кусочек «русской» Германии»
Расписание: С понедельника по воскресенье в 7:00
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
9 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
«Вас ждет автомобильная обзорная экскурсия по городу Светлогорску и Янтарному»
Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 мая 2024Отличная экскурсия, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Янтарному в июне 2024
Сейчас в Янтарном в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 1 590 до 12 999. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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