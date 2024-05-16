Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Янтарном, цены от 1 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 38 отзывов Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда Начало: Ул. Черняховского 4Б, и еще 7 мест на выбор «Вы познакомитесь с промышленными методами его обработки, такими как автоклавирование, лузгование, осветление, каление, насыщение и имитация естественного старения» Расписание: Ежедневно в 09:30 1 590 ₽ за человека Индивидуальная 4 часа Обзорная экскурсия по Калининграду Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента «Обзорная экскурсия (автомобильная) по старинным улочкам Калининграда (Кёнигсберга) Старые районы Калининграда — это кусочек «русской» Германии» Расписание: С понедельника по воскресенье в 7:00 9 999 ₽ за всё до 4 чел. Индивидуальная 8 часов Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска) Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента «Вас ждет автомобильная обзорная экскурсия по городу Светлогорску и Янтарному» Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье 12 999 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Янтарного Последние отзывы на экскурсии Т Татьяна Экскурсия в Янтарный и Светлогорск из Калининграда Отличная экскурсия, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Обзорные»

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