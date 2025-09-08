Мария — ваш гид в Янтарном

Провела экскурсии для 30 туристов

читать дальше сюда впервые из Петербурга. Фотографирую более 8 лет, люблю репортажный стиль съёмки, живые эмоции и моменты. Калининград — очень красивый город. Приезжайте в любое время года, здесь всегда есть сюжеты для съёмок!

Привет! Я Мария, фотограф и фотогид в Калининграде. Покажу вам интересные места в городе и на побережье Балтики. Хочу, чтобы вы запомнили эмоции, почувствовали атмосферу города, как когда-то я, приехав