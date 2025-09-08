Янтарный - идеальное место для фотопрогулки с его пляжами и архитектурой. На маршруте встречаются немецкие домики и парк Беккера с видом на море. Фотограф запечатлеет ваши эмоции, а вы узнаете
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фото
- 🏖 Живописные пляжи
- 🏛 Немецкая архитектура
- 🌊 Вид на море
- 🧡 Янтарь в подарок
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Немецкая архитектура
- Парк Беккера
Описание фото-прогулки
- Пройдём по улицам Янтарного, где сохранилась немецкая архитектура.
- Сделаем атмосферные фото на фоне домиков с черепичными крышами.
- Выйдем к морю в парке Беккера, откуда открывается красивый вид на побережье.
- Поговорим о Балтийском крае и событиях, которые происходили в этих местах.
- И возможно, даже найдём тот самый янтарь на берегу. А если не повезёт, я обязательно поделюсь с вами экземплярами из своей коллекции.
Организационные детали
- Фотосъёмку провожу на фотокамеру Nikon Z6, объективы Nikon Z 24-70/2.8, Nikon Z 85/1.8.
- В течение недели вы получите 100+ фото, готовых для соцсетей и печати. Вышлю ссылку на облачный сервис. Материал хранится там 1 месяц.
- Проконсультирую вас по одежде: какие тона лучше выбрать. В межсезонье у меня есть яркие тёплые аксессуары для съёмки.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Янтарном
Провела экскурсии для 30 туристов
Привет! Я Мария, фотограф и фотогид в Калининграде. Покажу вам интересные места в городе и на побережье Балтики. Хочу, чтобы вы запомнили эмоции, почувствовали атмосферу города, как когда-то я, приехав
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Galina
8 сен 2025
Все прошло супер! Фотки космос!
Я
Яна
30 мая 2025
Прогулка и фотосессия прошла отлично. Все было весело, Мария подсказывала что и как сделать, куда посмотреть. Атмосфера была очень душевна даже не смотря на погоду. Спасибо огромное. Я очень довольна
