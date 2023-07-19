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Индивидуальная
7 часов
Куршская коса во всей красе: индивидуальная экскурсия
Насладитесь уникальной природой Куршской косы, посетите Королевский бор, музей русских суеверий и высоту Эфа. Погрузитесь в историю и природу за 7 часов
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
21 июля в 16:00
23 июля в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по историческим местам Калининграда
Индивидуальная экскурсия по старинным улочкам Калининграда. Узнайте об архитектуре начала 20 века и главных символах города-крепости
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: С понедельника по воскресенье в 7:00
21 июля в 16:00
23 июля в 09:00
9 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замки Восточной Пруссии
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: с 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
21 июля в 16:00
23 июля в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска и Янтарного
Погрузитесь в историю и красоту Балтийского побережья, посетив Светлогорск и Янтарный. Увидите уникальные музеи, форты и памятники архитектуры
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Расписание: С 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
23 июля в 09:00
24 июля в 09:00
12 999₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 июля 2023Поездка с Максимом оставила самые приятные впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Из аэропорта»
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