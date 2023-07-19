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Индивидуальная 7 часов Замки Восточной Пруссии Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента Расписание: с 7:00 утра, с понедельника по воскресенье 12 999 ₽ за всё до 4 чел.