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Из Калининграда в Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта

5
1 отзыв
Бюро П.
Бюро П. – Гид из Янтарного
Балтийское море 🌊 холодное, но все-таки море. На побережье расположились несколько курортов. Самые известные — Светлогорск и Янтарный. Их мы и посетим. Вы узнаете, как появились курорты и что происходит с рынком янтаря. Вы прогуляетесь 👣 по уютным улочкам и насладитесь хвойным ароматом. Приятным дополнением станет самая инстаграмная локация — Финская бухта с обрывистым берегом!
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 290 ₽ за человека

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Из Калининграда в Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта
Из Калининграда в Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта

Что вы увидите

  • Янтарный: первый в России пляж Голубой флаг
  • парк Беккера
  • Казанская церковь
  • Шлосс отель
  • Площадь мастеров. Светлогорск: центральный парк
  • Янтарь Холл
  • смотровая площадка
  • променад
  • солнечные часы
  • статуя Нимфа
  • водонапорная башня. Филинская бухта
Самые очаровательные курорты нашего побережья - Светлогорск и Янтарный, а также его самая инстаграмная локация - Филинская бухта.
Первым делом мы отправляемся в посёлок с говорящим названием - Янтарный. В пути расскажем, чем живёт этот уникальный посёлок, поговорим не только об истории 📖 курорта и добыче янтаря, но и о современном положении дел, развитии туризма, рынке янтаря. У нас много действительно поражающих фактов, о которых не прочесть в Интернете. По приезду нас ждет прогулка 👣 по главным местам притяжения Янтарного: первый в России пляж 🏖️, удостоенный премии Голубой флаг, инстаграмный Парк 🌳 Беккера и особняк отеля Шлосс, красивейшая Казанская церковь ⛪ и Площадь мастеров. По желанию Вы сможете посетить смотровую площадку карьера единственного в Мире Янтарного комбината.
По пути от Светлогорска к Янтарному мы посетим одно из красивейших мест Калининградской области - Филинскую бухту. Наш автобус сделает остановку у импровизированной смотровой площадки, откуда открывается захватывающий вид на Балтийское море 🌊 и его обрывистое побережье.
После мы отправимся в Светлогорск. Популярный и невероятно живописный курорт на побережье. Обалденные виды на Балтийское море, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Нас ждёт пешеходная прогулка по центральному парку, сногсшибательным смотровым площадкам, променаду, где увидим знаменитые солнечные часы, скульптуру "Нимфа" Германа Брахерта и знаменитый отель 🏨 Гран Палас. После чего поднимемся на центральную улицу Светлогорска и сделаем ярчайшие фото у визитной карточки города - водонапорной Башни 1907 года. Там же у вас будет предостаточно свободного времени, чтобы пообедать в одном из заведений города и прогуляться по его колоритным улочкам.
Что входит
  • транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • обед во время экскурсии (по желанию)
  • посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината 350р. (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Ул. Черняховского, 4Б
Из Калининграда в Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта
Из Калининграда в Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта
Из Калининграда в Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта
Из Калининграда в Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бюро П.
Бюро П.
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