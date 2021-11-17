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Об экскурсии
Сеть замков Восточной Пруссии, часть территории которой ныне относится к Калининградской области, начала формироваться в ходе завоевания Пруссии рыцарями Тевтонского ордена в XIII веке. Орден продолжал строить каменные замки до 1410 года.
В общей сложности на территории нынешней Калининградской области было построено около сорока замков. В 1525 году великий магистр Тевтонского ордена, Альбрехт Гогенцоллерн из династии Бранденбургских Гогенцоллернов перешёл в протестантизм, сложил с себя полномочия великого магистра и объявил о секуляризации прусских земель — основной территории, принадлежавшей Тевтонскому ордену. Новообразованное герцогство Пруссия стало первым протестантским государством в Европе, продолжая оставаться в вассальной зависимости от католической Польши.
После того, как Орден прекратил своё существование, некоторые замки были разобраны за ненадобностью, другие же были приспособлены для использования в качестве казарм, жилых домов, тюрем и т. д. К первой половине XX века, в связи с возрождением интереса к прошлому, в некоторых замках были устроены музеи. Многие замки пострадали в ходе Второй мировой войны.
Сохранились 10 замков:
Вальдау (Низовье) — используется под сельскохозяйственный колледж.
Георгенбург — сохранился, ремонтируется силами церкви и волонтёров, создается музей Живой Истории.
Инстербург — часть помещений используется под историческо-краеведческий центр, часть строений замка находится в руинированном состоянии.
Лабиау — сохранился, но в сильно перестроенном виде. Ныне используется как музей.
Лаукен — сохранился в сильно перестроенном виде, остались нетронутые орденские подвалы.
Нойхаузен — используется для хозяйственных нужд.
Прейсиш-Эйлау — здание было возведено в Пруссии в 1325 году при магистре Вернере фон Орзельне.
Тапиау (Гвардейск) — используется как тюрьма.
Таплакен (Талпаки) — часть строений замка используется под жильё, часть в руинах.
Шаакен (Некрасово) — часть замка занимает краеведческий музей и музей средневековой инквизиции, часть заброшена. В нём останавливались царь Пётр I и будущая императрица Екатерина I.
Сохранились в виде руин 13 замков:
Бальга
Бранденбург
Гердауэн
Гросс-Вонсдорф
Заалау
Каймен
Кёнигсберг
Кройцбург
Лохштедт
Рагнит
Тильзит
Фишхаузен
Фридланд
Не сохранились 16 замков:
Алленбург
Варген
Велау
Гермау
Тимофеевка
Лаптау
Ленценберг
Меденау
Нойхауз
Норкиттен
Пиллкоппен
Побетен
Повунден
Росситтен
Рудау
Тиренберг
Ответы на вопросы
Что входит?
Экскурсии
Услуги гида
Транспорт
Что не входит?
Билеты в музей
Сувениры
Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Завершение: Привезу в отель, домой, аэропорт по желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: с 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
с 7:00 утра, с понедельника по воскресенье
Максим А.
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