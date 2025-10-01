Мои заказы

Знаковые места Куршской косы (из Янтарного)

Орнитологическая станция, Танцующий лес, высота Эфа: интересно о главном
Вы совершите путешествие в мир кочующих песчаных дюн, узнаете о загадках мистического леса и посетите охотничьи угодья королей. Проследите историю полуострова от древних пруссов до обретения статуса национального парка.

А также осознаете ценность косы в мировой орнитологии, надышитесь хвойно-морским воздухом и откроете чарующие виды Балтийского моря.
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Уютный Зеленоградск

Это удивительный город с давней историей, о которой я поведаю при встрече. Мы постараемся увидеть его без суеты и толпы людей в формате автомобильной поездки по его красивым улочкам. Вы поймёте, почему Зеленоградск называют «мурлыкающий город».

Орнитологическая станция

Одно из достояний Куршской косы — «Фрингилла», полевой стационар Биостанции Зоологического института РАН. Вы познакомитесь с историей исследований на орнитологической станции, увидите весь процесс кольцевания птиц и услышите о значении этого удивительного места в миграционных путях пернатых.

Орнитологическая станция «Фрингилла» работает с 1 апреля по 27 октября. С конца октября по 1 апреля экскурсии не проводятся, станция закрыта. В этот период предоставляется возможность пешей прогулки и свободного времени (1 час) в г. Зеленоградске

Танцующий лес

Это ещё одна визитная карточка национального парка. Среди причудливо извивающихся деревьев вы откроете загадочную историю и легенды Танцующего леса, расположившегося на пологой дюне Руденберг. Услышите об основании немецкой планерной школы и рассказы жителей Росситена об этом месте.

Высота Эфа

Поднявшись на самую высокую точку Куршской косы, дюну Петш (55,5 м над у. м.), вы увидите море, залив, лес, черепичные крыши посёлка Морское (в прошлом Пилкопен) и, конечно, кочующие «сахарные» дюны, раскинувшиеся вдоль залива. Я расскажу трагическую историю 18 века, когда дюна поглотила целую крепость и кирху с соседней рыбацкой деревней. А в Морском вы увидите, как угрожающе нависает дюна над посёлком.

Организационные детали

Дополнительные расходы: пропуск на Куршскую косу — 400 ₽ за чел. + за гида, экскурсия на орнитологической станции — 400 ₽ за чел., обед в ресторане.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Янтарном
Провёл экскурсии для 1309 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я дипломированный экскурсовод, с 1989 года живу в этом прекрасном городе с богатой историей. С 2020 года провожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской
читать дальше

области. Работаю в команде со своей супругой Региной — также дипломированным экскурсоводом. Будем рады познакомить вас с самыми интересными местами нашего края и рассказать о его насыщенной жизни. Ждём в гости!

Отзывы и рейтинг

И
Игорь
1 окт 2025
Спасибо.

