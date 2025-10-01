Вы совершите путешествие в мир кочующих песчаных дюн, узнаете о загадках мистического леса и посетите охотничьи угодья королей. Проследите историю полуострова от древних пруссов до обретения статуса национального парка. А также осознаете ценность косы в мировой орнитологии, надышитесь хвойно-морским воздухом и откроете чарующие виды Балтийского моря.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Уютный Зеленоградск

Это удивительный город с давней историей, о которой я поведаю при встрече. Мы постараемся увидеть его без суеты и толпы людей в формате автомобильной поездки по его красивым улочкам. Вы поймёте, почему Зеленоградск называют «мурлыкающий город».

Орнитологическая станция

Одно из достояний Куршской косы — «Фрингилла», полевой стационар Биостанции Зоологического института РАН. Вы познакомитесь с историей исследований на орнитологической станции, увидите весь процесс кольцевания птиц и услышите о значении этого удивительного места в миграционных путях пернатых.

Орнитологическая станция «Фрингилла» работает с 1 апреля по 27 октября. С конца октября по 1 апреля экскурсии не проводятся, станция закрыта. В этот период предоставляется возможность пешей прогулки и свободного времени (1 час) в г. Зеленоградске

Танцующий лес

Это ещё одна визитная карточка национального парка. Среди причудливо извивающихся деревьев вы откроете загадочную историю и легенды Танцующего леса, расположившегося на пологой дюне Руденберг. Услышите об основании немецкой планерной школы и рассказы жителей Росситена об этом месте.

Высота Эфа

Поднявшись на самую высокую точку Куршской косы, дюну Петш (55,5 м над у. м.), вы увидите море, залив, лес, черепичные крыши посёлка Морское (в прошлом Пилкопен) и, конечно, кочующие «сахарные» дюны, раскинувшиеся вдоль залива. Я расскажу трагическую историю 18 века, когда дюна поглотила целую крепость и кирху с соседней рыбацкой деревней. А в Морском вы увидите, как угрожающе нависает дюна над посёлком.

Организационные детали

Дополнительные расходы: пропуск на Куршскую косу — 400 ₽ за чел. + за гида, экскурсия на орнитологической станции — 400 ₽ за чел., обед в ресторане.