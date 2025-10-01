Орнитологическая станция, Танцующий лес, высота Эфа: интересно о главном
Вы совершите путешествие в мир кочующих песчаных дюн, узнаете о загадках мистического леса и посетите охотничьи угодья королей. Проследите историю полуострова от древних пруссов до обретения статуса национального парка.
А также осознаете ценность косы в мировой орнитологии, надышитесь хвойно-морским воздухом и откроете чарующие виды Балтийского моря.
Это удивительный город с давней историей, о которой я поведаю при встрече. Мы постараемся увидеть его без суеты и толпы людей в формате автомобильной поездки по его красивым улочкам. Вы поймёте, почему Зеленоградск называют «мурлыкающий город».
Орнитологическая станция
Одно из достояний Куршской косы — «Фрингилла», полевой стационар Биостанции Зоологического института РАН. Вы познакомитесь с историей исследований на орнитологической станции, увидите весь процесс кольцевания птиц и услышите о значении этого удивительного места в миграционных путях пернатых.
Орнитологическая станция «Фрингилла» работает с 1 апреля по 27 октября. С конца октября по 1 апреля экскурсии не проводятся, станция закрыта. В этот период предоставляется возможность пешей прогулки и свободного времени (1 час) в г. Зеленоградске
Танцующий лес
Это ещё одна визитная карточка национального парка. Среди причудливо извивающихся деревьев вы откроете загадочную историю и легенды Танцующего леса, расположившегося на пологой дюне Руденберг. Услышите об основании немецкой планерной школы и рассказы жителей Росситена об этом месте.
Высота Эфа
Поднявшись на самую высокую точку Куршской косы, дюну Петш (55,5 м над у. м.), вы увидите море, залив, лес, черепичные крыши посёлка Морское (в прошлом Пилкопен) и, конечно, кочующие «сахарные» дюны, раскинувшиеся вдоль залива. Я расскажу трагическую историю 18 века, когда дюна поглотила целую крепость и кирху с соседней рыбацкой деревней. А в Морском вы увидите, как угрожающе нависает дюна над посёлком.
Организационные детали
Дополнительные расходы: пропуск на Куршскую косу — 400 ₽ за чел. + за гида, экскурсия на орнитологической станции — 400 ₽ за чел., обед в ресторане.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
