Мы с вами отправимся в авто-пешеходное путешествие по старинному Луговому тракту.
Прикоснемся к истории рода Понизовкиных, узнаем достижения и легенды, зайдем в их замок, где сделаем отличные фото.
Описание экскурсииПо Луговому тракту к замку Понизовкиных • Отправимся в авто-пешеходное путешествие по старинному Луговому тракту.
- Посетим родовое имение НА Некрасова — Грешнево и могилу его матери близ древнего храма, хранящего память о поэте.
- Увидим дом — лепную школу скульптора Опекушина.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок купцов Понизовкиных
- Храм и могилу матери поэта Н.А. Некрасова
- Усадьбу «Грешнево»
- Здание лепной школы и могилу скульптора А.М. Опекушина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи
- Экскурсионное обслуживание на территории замка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волжская набережная, 45
Завершение: Любое, по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.