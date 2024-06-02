Выездные экскурсии из Ярославля

Найдено 33 экскурсии в категории «Выездные» в Ярославле, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить действующую женскую обитель на берегу Волги и раскрыть ее богатую историю
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
6 000 за всё до 3 чел.
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
30 отзывов
В тренде
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Начало: На ж/д вокзале Ярославля
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450 за человека
Рыбинск - маленький Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Рыбинск - маленький Петербург: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
4 800 за всё до 10 чел.
Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Историческое путешествие: Ярославль - Ростов Великий, кремль, монастырь
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, его культуру и архитектуру, исследуйте кремль и монастырь
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500 за всё до 3 чел.
Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
17 отзывов
Из Ярославля в Рыбинск: путешествие по страницам истории и архитектуры
Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
Узнать, как Вятское выиграло свой лотерейный билет и стало самым красивым селом страны
Начало: Волжская набережная 45/1
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Отправиться в старинную слободу Ярославля и познакомиться с древними ремёслами
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
1 990 за всё до 4 чел.
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Влюбиться в одну из самых красивых деревень страны и посетить этноисторический музейный комплекс
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 11 200 за всё до 8 чел.
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
🚗 На машине
Групповая
9 часов
29 отзывов
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Влюбиться в идиллические пейзажи русской глубинки и прикоснуться к творчеству Левитана
Начало: Возле ДК «Железнодорожник»
Расписание: в воскресенье в 09:00
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
2 950 за человека
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
🚗 На машине
Групповая
6 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Прогуляться по многоликому древнему городу, увидеть уникальные иконы и полюбоваться волжскими видами
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: во вторник в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 200 за человека
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
🚗 На машине
Групповая
4 часа
26 отзывов
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить один из самых значимых духовных центров региона и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: Напротив вокзала Ярославля
Расписание: в понедельник в 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
1 500 за человека
Из Ярославля в Кострому
🚗 На машине
Групповая
7 часов
23 отзыва
Из Ярославля в Кострому
Прикоснуться к летописи города и прочувствовать его неспешное очарование
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950 за человека
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
22 отзыва
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
2 600 за человека
Из Ярославля в государыню-Кострому
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Из Ярославля в государыню-Кострому
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
9 800 за всё до 8 чел.
Из Ярославля - в Ростов
🚗 На машине
Групповая
5.5 часов
23 отзыва
Из Ярославля - в Ростов
Прогуляться по Ростовскому кремлю, попробовать медовуху и узнать об изготовлении финифти
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 950 за человека
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём
Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 800 за всё до 5 чел.
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики»
13 июня в 14:00
1 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Из Ярославля в Вятское: погружение в русский колорит и традиции
Путешествие по старинным улочкам Вятского, где каждый камень дышит историей. Вас ждут уникальные музеи и настоящие вятские огурцы
Начало: в Ярославле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 500 за всё до 3 чел.
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
Посетить живописные старинные города и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000 за всё до 18 чел.
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Познакомиться с историей и главными памятниками старейших городов Золотого кольца
Начало: В городе Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000 за всё до 17 чел.
Ярославль и Ростов Великий за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Ярославль и Ростов Великий за один день
Богатая история и современная жизнь чудесных русских городов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Любое место в Ярославле
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
22 000 за всё до 18 чел.
В Толгскую обитель в небольшой группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
8 отзывов
Популярное предложение
В Толгскую обитель в небольшой группе
Начало: По договорённости
Расписание: вторник 10.00, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 500 за человека
Кострома - mon amour
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
75 отзывов
Кострома - mon amour
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950 за человека
Село-музей Вятское - на родину торговцев
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
19 отзывов
Село-музей Вятское - на родину торговцев
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По субботам в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450 за человека
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
96 отзывов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900 за человека
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день по предварительному бронированию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 200 за всё до 5 чел.
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Прогулка по усадьбе Карабиха: следы Некрасова в Ярославле
Откройте двери в прошлое с экскурсией в усадьбу Карабиха, где великий Некрасов вдохновлялся на творчество
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 3 чел.
Вятское - путешествие в прошлое
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Вятское из Ярославля: экскурсия в историю купеческого села
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Вятскому, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 700 за всё до 3 чел.
Толга: 7 веков истории
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Толга: 7 веков истории - экскурсия в духовное наследие Ярославля
Откройте для себя духовное сокровище Ярославля, Толгский монастырь, с его вековой историей и святынями
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за всё до 3 чел.
Путешествие в Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Путешествие в Толгский монастырь
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за всё до 3 чел.
Толгский монастырь - первая возрожденная женская обитель России
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Толгский монастырь: жемчужина Ярославской земли
Откройте тайны Толгского монастыря, духовного сокровища Ярославля, в индивидуальной экскурсии
Начало: Октябрьская площадь. ТЦ. Флагман
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 500 за всё до 3 чел.
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Начало: У вокзала Ярославль-Главный
Расписание: в воскресенье в 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
    Очень интересное место!
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Путешествие из Ярославля в Ростов Великий
    Экскурсия понравилась, узнали много интересных исторических фактов
  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    Были в конце мая на прекрасной экскурсии. Очень понравилась наш гид Лада, которая несколько часов с большой любовью рассказывала о своём родном крае и милейшем городе Рыбинск. Организовано всё было чётко, всё вовремя, спасибо нашему гиду и замечательному водителю Дмитрию
  • Л
    Лариса
    31 мая 2024
    Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
    Елена провела для меня очень интересную и, главное, душевную экскурсию в самое красивое село России. Она великолепный рассказчик и человек очень
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    любящий свой родной край. Я узнала много нового об истории Ярославля и России в целом, зарядилась энергией от невероятно прекрасной русской природы и одновременно отдохнула душой от суеты большого города. Спасибо большое)), рекомендую всем эту экскурсию.

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
    Отличная поездка. Интересный пример превращения обычной деревни в оригинальный туристический объект. Впечатляет музей "Звуки времени". Сначала не планировала посещать этот музей. Спасибо гиду, что посоветовал не отказываться от посещения. Интересна история деревни и людей, которые с ней связаны. Спасибо!
  • E
    Elena
    23 мая 2024
    Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
    Приятный экскурсовод Наталья. Интересно провела экскурсию.
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Кострома - mon amour
    Спасибо большое гиду Наталье за увлекательную экскурсию по Костроме. Ездили небольшой группой. Время в дороге промчалось незаметно за увлекательными рассказами о Ярославле, Костроме и окрестностях
  • В
    Вера
    17 мая 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    Второй раз в Ярославле и второй раз у нас экскурсия с Ладой! Безумно интересно от самого начала пути и до конца! Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
    Отличная экскурсия, Ольга замечательный рассказчик. Спасибо, обязательно порекомендуем друзьям!
    Отличная экскурсия, Ольга замечательный рассказчик. Спасибо, обязательно порекомендуем друзьям!
  • К
    Карандин
    14 мая 2024
    Толгский монастырь - первая возрожденная женская обитель России
    Ездили в Толгский монастырь с гидом Парфенковым Егором, на авто гида. Гид забрал нас с места проживания и потом доставил
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    в музей (куда мы его попросили), да и маршрут был им выбран интересный, что было очень удобно. Егор, очень много знающий о своём родном городе человек, по дороге в монастырь он нам рассказывал много интерестного о Ярославле. В Толгском монастыре, нам тоже очень понравилось, очень хорошее, намоленое место. Егор завел нас в монастырь через "царские ворота", провел нас по всему монастырю,рассказал много интересного о самом монастыре и людях служивших и сейчас служащих в нем. Всё было очень интересно, хотелось бы подольше находиться там, маловато 2 часа для такого места, даже несмотря на ту плохую погоду… Спасибо большое Егору за эту запоминающуюся экскурсию в это замечательное место!!! Выражаем ему огромную бладарность!!! Ольга и Сергей (г. Москва).

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Выездные»

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  7. Храм Ильи Пророка
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  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Выездные" можно забронировать 33 экскурсии от 1 500 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 597 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии по окрестностям Ярославля и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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