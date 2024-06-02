1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить действующую женскую обитель на берегу Волги и раскрыть ее богатую историю
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
В тренде
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Начало: На ж/д вокзале Ярославля
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Рыбинск - маленький Петербург: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Историческое путешествие: Ярославль - Ростов Великий, кремль, монастырь
Погрузитесь в атмосферу древнего Ростова, его культуру и архитектуру, исследуйте кремль и монастырь
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Ярославля в Рыбинск: путешествие по страницам истории и архитектуры
Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
Узнать, как Вятское выиграло свой лотерейный билет и стало самым красивым селом страны
Начало: Волжская набережная 45/1
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Отправиться в старинную слободу Ярославля и познакомиться с древними ремёслами
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
1 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Влюбиться в одну из самых красивых деревень страны и посетить этноисторический музейный комплекс
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 11 200₽ за всё до 8 чел.
Групповая
9 часов
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Влюбиться в идиллические пейзажи русской глубинки и прикоснуться к творчеству Левитана
Начало: Возле ДК «Железнодорожник»
Расписание: в воскресенье в 09:00
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
2 950₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Прогуляться по многоликому древнему городу, увидеть уникальные иконы и полюбоваться волжскими видами
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: во вторник в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить один из самых значимых духовных центров региона и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: Напротив вокзала Ярославля
Расписание: в понедельник в 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Из Ярославля в Кострому
Прикоснуться к летописи города и прочувствовать его неспешное очарование
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Групповая
7 часов
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Из Ярославля в государыню-Кострому
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
9 800₽ за всё до 8 чел.
Групповая
5.5 часов
Из Ярославля - в Ростов
Прогуляться по Ростовскому кремлю, попробовать медовуху и узнать об изготовлении финифти
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Ярославль и Кострома одним днём
Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики»
13 июня в 14:00
1 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Ярославля в Вятское: погружение в русский колорит и традиции
Путешествие по старинным улочкам Вятского, где каждый камень дышит историей. Вас ждут уникальные музеи и настоящие вятские огурцы
Начало: в Ярославле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
Посетить живописные старинные города и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Познакомиться с историей и главными памятниками старейших городов Золотого кольца
Начало: В городе Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ярославль и Ростов Великий за один день
Богатая история и современная жизнь чудесных русских городов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Любое место в Ярославле
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
22 000₽ за всё до 18 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
В Толгскую обитель в небольшой группе
Начало: По договорённости
Расписание: вторник 10.00, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Кострома - mon amour
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Групповая
5 часов
Село-музей Вятское - на родину торговцев
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По субботам в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450₽ за человека
Групповая
5 часов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день по предварительному бронированию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по усадьбе Карабиха: следы Некрасова в Ярославле
Откройте двери в прошлое с экскурсией в усадьбу Карабиха, где великий Некрасов вдохновлялся на творчество
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вятское из Ярославля: экскурсия в историю купеческого села
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Вятскому, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Толга: 7 веков истории - экскурсия в духовное наследие Ярославля
Откройте для себя духовное сокровище Ярославля, Толгский монастырь, с его вековой историей и святынями
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие в Толгский монастырь
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Толгский монастырь: жемчужина Ярославской земли
Откройте тайны Толгского монастыря, духовного сокровища Ярославля, в индивидуальной экскурсии
Начало: Октябрьская площадь. ТЦ. Флагман
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Начало: У вокзала Ярославль-Главный
Расписание: в воскресенье в 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Очень интересное место!
- ИИрина1 июня 2024Экскурсия понравилась, узнали много интересных исторических фактов
- ННадежда1 июня 2024Были в конце мая на прекрасной экскурсии. Очень понравилась наш гид Лада, которая несколько часов с большой любовью рассказывала о своём родном крае и милейшем городе Рыбинск. Организовано всё было чётко, всё вовремя, спасибо нашему гиду и замечательному водителю Дмитрию
- ЛЛариса31 мая 2024Елена провела для меня очень интересную и, главное, душевную экскурсию в самое красивое село России. Она великолепный рассказчик и человек очень
- ННаталья30 мая 2024Отличная поездка. Интересный пример превращения обычной деревни в оригинальный туристический объект. Впечатляет музей "Звуки времени". Сначала не планировала посещать этот музей. Спасибо гиду, что посоветовал не отказываться от посещения. Интересна история деревни и людей, которые с ней связаны. Спасибо!
- EElena23 мая 2024Приятный экскурсовод Наталья. Интересно провела экскурсию.
- ММария20 мая 2024Спасибо большое гиду Наталье за увлекательную экскурсию по Костроме. Ездили небольшой группой. Время в дороге промчалось незаметно за увлекательными рассказами о Ярославле, Костроме и окрестностях
- ВВера17 мая 2024Второй раз в Ярославле и второй раз у нас экскурсия с Ладой! Безумно интересно от самого начала пути и до конца! Спасибо!
- ЕЕкатерина14 мая 2024Отличная экскурсия, Ольга замечательный рассказчик. Спасибо, обязательно порекомендуем друзьям!
- ККарандин14 мая 2024Ездили в Толгский монастырь с гидом Парфенковым Егором, на авто гида. Гид забрал нас с места проживания и потом доставил
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Выездные" можно забронировать 33 экскурсии от 1 500 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 597 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии по окрестностям Ярославля и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август