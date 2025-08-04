Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие в мини-группе в замок на Волге
Откройте для себя эклектичный замок Понизовкиных и узнайте историю русских сёл на пути из Ярославля в Кострому
Начало: У памятника Некрасову на Волжской набережной
«В замке планируют открыть отель, но уже сейчас можно зайти внутрь с экскурсией от местного гида и рассмотреть старинное здание»
Расписание: в воскресенье в 10:00
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Игра-викторина о Ярославле
Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, участвуя в викторине у изразцового камина. Увлекательные вопросы и призы ждут вас
Начало: На Советской улице
Завтра в 10:00
9 авг в 09:00
6600 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Замок Понизовкиных и Некрасовские места
Погрузитесь в атмосферу истории и культуры, посетив уникальные места Ярославля и его окрестностей. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Волжская набережная 45/1у памятника Некрасову
«🚙Путешествие в замок Понизовкиных 🏰 по Некрасовским местам на родину скульптора А»
Расписание: По воскресеньям в 10.00
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила4 августа 2025Поездка удалась. Елена многогранный гид, информация такая разная и интересная. Мы с радостью посоветуем эту экскурсию всем, кто интересуется поэзией, скульптурами и завораживающей атмосферой Волги.
- ИИрина21 июля 2025Экскурсия очень понравилась! Елена-гид все замечательно рассказала и показала. Узнали очень много нового и познавательного, удивительного и интересного! А стихи Некрасова, которые она цитировала наизусть оставили глубокий след в наших душах! Все очень здорово! Спасибо всей команде.
- AAnastasiya13 июля 2025Елена, Вы прекрасны, спасибо за чудесную экскурсию. Подробно, влекательно и вдохновенно о местах и людях. Рекомендую гида и экскурсию для
- ННаталия7 июля 2025Все 5 часов на одном дыхании. Очень интересный маршрут и замечательная подача информации. Кроме того, Елена очень приятная девушка, которая любит свой край и заражает этой любовью окружающих.
- ААлла8 мая 2025Хочу поблагодарить за интереснейшую, познавательную экскурсию с гидом Еленой! Комфоротная поездка в маленькой группе. Так много интересного узнали благодаря Елене!
- ЮЮлия1 мая 2025Сегодня были на экскурсии «Путешествие в мини-группе в замок на Волге». Замечательный экскурсовод Елена,которая очень любит свою профессию,великолепный профессионал, интеллигентная,обладает большим запасом информации просто очаровала и заинтересовала нас историей Ярославля. Спасибо за эмоции,хорошее настроение,желание узнать новое. Спасибо большое,гости из Мурманска
- ААндрей3 апреля 2025Была на экскурсии 03.04.25. Впечатления остались только положительные, отличный маршрут. Посещали несколько мест по дороге к замку(Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
- ННаталия30 марта 2025Благодарю Светлану за отличную встречу! Викторина интересная, стимулирует желание изучать историю города. Светлана отличный рассказчик! Утренний чай у камина в старинном особняке дополнил картину! Очень рекомендую!
- ООксана26 декабря 2024Состоялось замечательное путешествие в замок. По пути заезжали в интересные места. Экскурсию гид Елена провела на высшем уровне. Достаточно информативно
- ЕЕвгений13 ноября 2024Большое спасибо Елене! Несмотря на не самую лучшую погоду всё прошло отлично.
- РРоман30 октября 2024Спасибо большое Елене за её профессионализм, доброжелательность, интерес к делу, которым она занимается. Всё прошло идеально и с точки зрения
- ККонстантин22 июля 2024Несмотря на непогоду (были дожди), экскурсия "Путешествие в замок на Волге" понравилась. Елена отличный гид. В замке Понизовкиных прекрасный экскурсовод Наталья Павловна. По окончании был небольшой пикник с чаем и сладостями. Рекомендую.
