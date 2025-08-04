Мои заказы

Замки, дворцы и особняки Ярославля

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Ярославле, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Путешествие в мини-группе в замок на Волге
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие в мини-группе в замок на Волге
Откройте для себя эклектичный замок Понизовкиных и узнайте историю русских сёл на пути из Ярославля в Кострому
Начало: У памятника Некрасову на Волжской набережной
«В замке планируют открыть отель, но уже сейчас можно зайти внутрь с экскурсией от местного гида и рассмотреть старинное здание»
Расписание: в воскресенье в 10:00
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
3000 ₽ за человека
Игра-викторина о Ярославле в старинном особняке
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Игра-викторина о Ярославле
Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, участвуя в викторине у изразцового камина. Увлекательные вопросы и призы ждут вас
Начало: На Советской улице
Завтра в 10:00
9 авг в 09:00
6600 ₽ за всё до 6 чел.
Замок Понизовкиных, Некрасовские места и родина А.М. Опекушина
На автобусе
5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Замок Понизовкиных и Некрасовские места
Погрузитесь в атмосферу истории и культуры, посетив уникальные места Ярославля и его окрестностей. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Волжская набережная 45/1у памятника Некрасову
«🚙Путешествие в замок Понизовкиных 🏰 по Некрасовским местам на родину скульптора А»
Расписание: По воскресеньям в 10.00
17 авг в 10:00
24 авг в 10:00
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    4 августа 2025
    Путешествие в мини-группе в замок на Волге
    Поездка удалась. Елена многогранный гид, информация такая разная и интересная. Мы с радостью посоветуем эту экскурсию всем, кто интересуется поэзией, скульптурами и завораживающей атмосферой Волги.
  • И
    Ирина
    21 июля 2025
    Путешествие в мини-группе в замок на Волге
    Экскурсия очень понравилась! Елена-гид все замечательно рассказала и показала. Узнали очень много нового и познавательного, удивительного и интересного! А стихи Некрасова, которые она цитировала наизусть оставили глубокий след в наших душах! Все очень здорово! Спасибо всей команде.
  • A
    Anastasiya
    13 июля 2025
    Путешествие в мини-группе в замок на Волге
    Елена, Вы прекрасны, спасибо за чудесную экскурсию. Подробно, влекательно и вдохновенно о местах и людях. Рекомендую гида и экскурсию для
    жителей Ярославля и гостей, маршрут впечатляет. Всем путешественникам рекомендую Ярославль-добрый город с богатейшей историей и интересными местами. Обязательно вернусь и поеду с Вами в Вятское. Благодарю, с уважением, Анастасия.

  • Н
    Наталия
    7 июля 2025
    Путешествие в мини-группе в замок на Волге
    Все 5 часов на одном дыхании. Очень интересный маршрут и замечательная подача информации. Кроме того, Елена очень приятная девушка, которая любит свой край и заражает этой любовью окружающих.
  • А
    Алла
    8 мая 2025
    Путешествие в мини-группе в замок на Волге
    Хочу поблагодарить за интереснейшую, познавательную экскурсию с гидом Еленой! Комфоротная поездка в маленькой группе. Так много интересного узнали благодаря Елене!
    О храмах Ярославщины, об истории края, о замечательных симьях некогда ее прославивших: Поназовкины, Опекушины, Ушаков, Некрасов. Очень люблю такие умные экскурсии по нехоженным толпой туристов местам.
    Экскурсию очень рекомендую людям, интересующимся историей - Елена историк по оброазованию, от нее вы узнаете столько нового и интересного!
    У памятника Некрасова побывают все, кто приезжает в Ярославль, но сколько интересного нам рассказала про него Елена!
    Мало кто доберется на другой берег Волги до Зосимосавватиевской церкви, а после рассказа Елены так захотелось посетить еще и родину легендарного Ушакова!
    Увидели Храм Благовещения Пресвятой Богородицы и часовню-усыпальницу рода Некрасовых в Аббакумцеве, столько услышали о Некрасове, его семье!
    Теперь в планах обязательная поездка в Карабиху.
    А с церковью Спаса Нерукотворного Образа в селе Рыбницы Некрасовского района связана история семьи замечательного Опекушина!
    Ну и конечная точка нашей экскурсии - замок паточных королей Понизовкиных
    Сколько же мы интересного не знаем! очень советую всем поездки с Еленой и спасибо Вам, Лена, огромное!!!

  • Ю
    Юлия
    1 мая 2025
    Путешествие в мини-группе в замок на Волге
    Сегодня были на экскурсии «Путешествие в мини-группе в замок на Волге». Замечательный экскурсовод Елена,которая очень любит свою профессию,великолепный профессионал, интеллигентная,обладает большим запасом информации просто очаровала и заинтересовала нас историей Ярославля. Спасибо за эмоции,хорошее настроение,желание узнать новое. Спасибо большое,гости из Мурманска
  • А
    Андрей
    3 апреля 2025
    Путешествие в мини-группе в замок на Волге
    Была на экскурсии 03.04.25. Впечатления остались только положительные, отличный маршрут. Посещали несколько мест по дороге к замку(Храм Благовещения Пресвятой Богородицы
    с. Аббакумцево, Церковь Спаса Нерукотворного с. Рыбницы). Елена рассказала много интересных фактов, в целом экскурсия продуманная, структурированная. Отдельный респект экскурсоводу особняка Понизовкиных) Вся группа получил заряд позитива. С экскурсии вернулась под большим впечатлением, искренне всем советую!

  • Н
    Наталия
    30 марта 2025
    Игра-викторина о Ярославле в старинном особняке
    Благодарю Светлану за отличную встречу! Викторина интересная, стимулирует желание изучать историю города. Светлана отличный рассказчик! Утренний чай у камина в старинном особняке дополнил картину! Очень рекомендую!
  • О
    Оксана
    26 декабря 2024
    Путешествие в мини-группе в замок на Волге
    Состоялось замечательное путешествие в замок. По пути заезжали в интересные места. Экскурсию гид Елена провела на высшем уровне. Достаточно информативно
    и познавательно вела беседу. Елена молодец 👏
    А гид по замку, вообще обалденная 🔥, столько позитива и юмора, помогли нам не замёрзнуть 🤗 и узнать интересные факты.
    Однозначно рекомендую 👍

  • Е
    Евгений
    13 ноября 2024
    Путешествие в мини-группе в замок на Волге
    Большое спасибо Елене! Несмотря на не самую лучшую погоду всё прошло отлично.
  • Р
    Роман
    30 октября 2024
    Путешествие в мини-группе в замок на Волге
    Спасибо большое Елене за её профессионализм, доброжелательность, интерес к делу, которым она занимается. Всё прошло идеально и с точки зрения
    организации экскурсии, и - с информативно-познавательной стороны. Сам я из Москвы, в Ярославле бывал не раз, поэтому хотелось получить новые эмоции и впечатления от знакомства с городом и его окрестностями. Всё получилось. Рекомендую эту экскурсию не только гостям, но и местным жителям: прекрасная возможность провести половину выходного дня на свежем воздухе: не занянуто и увлекательно. Мне всё понравилось от слова "ОЧЕНЬ"!

  • К
    Константин
    22 июля 2024
    Путешествие в мини-группе в замок на Волге
    Несмотря на непогоду (были дожди), экскурсия "Путешествие в замок на Волге" понравилась. Елена отличный гид. В замке Понизовкиных прекрасный экскурсовод Наталья Павловна. По окончании был небольшой пикник с чаем и сладостями. Рекомендую.

