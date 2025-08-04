читать дальше

О храмах Ярославщины, об истории края, о замечательных симьях некогда ее прославивших: Поназовкины, Опекушины, Ушаков, Некрасов. Очень люблю такие умные экскурсии по нехоженным толпой туристов местам.

Экскурсию очень рекомендую людям, интересующимся историей - Елена историк по оброазованию, от нее вы узнаете столько нового и интересного!

У памятника Некрасова побывают все, кто приезжает в Ярославль, но сколько интересного нам рассказала про него Елена!

Мало кто доберется на другой берег Волги до Зосимосавватиевской церкви, а после рассказа Елены так захотелось посетить еще и родину легендарного Ушакова!

Увидели Храм Благовещения Пресвятой Богородицы и часовню-усыпальницу рода Некрасовых в Аббакумцеве, столько услышали о Некрасове, его семье!

Теперь в планах обязательная поездка в Карабиху.

А с церковью Спаса Нерукотворного Образа в селе Рыбницы Некрасовского района связана история семьи замечательного Опекушина!

Ну и конечная точка нашей экскурсии - замок паточных королей Понизовкиных

Сколько же мы интересного не знаем! очень советую всем поездки с Еленой и спасибо Вам, Лена, огромное!!!