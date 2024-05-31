Экскурсии выходного дня в Ярославле

Найдено 16 экскурсий в категории «На выходные» в Ярославле, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уютная прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Уютная прогулка по Ярославлю с личным гидом
Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом
Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора Волкова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1167 отзывов
Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 750 за человека
Экскурсия по историческому центру Ярославля
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса)
11 июня в 11:30
12 июня в 15:00
4 000 за всё до 6 чел.
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0»...
Расписание: По договоренности
12 июня в 14:00
15 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 9 чел.
Село-музей Вятское - на родину торговцев
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
19 отзывов
Село-музей Вятское - на родину торговцев
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По субботам в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450 за человека
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день по предварительному бронированию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 200 за всё до 5 чел.
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Прогулка по усадьбе Карабиха: следы Некрасова в Ярославле
Откройте двери в прошлое с экскурсией в усадьбу Карабиха, где великий Некрасов вдохновлялся на творчество
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 3 чел.
Вятское - путешествие в прошлое
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Вятское из Ярославля: экскурсия в историю купеческого села
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Вятскому, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 700 за всё до 3 чел.
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25
Расписание: ПН - ВС
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4 200 за всё до 3 чел.
Театрально-киношный Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Театрально-киношный Ярославль
Начало: Площадь Ф. Волкова, памятник Ф. Волкову
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Толгский монастырь - первая возрожденная женская обитель России
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Толгский монастырь: жемчужина Ярославской земли
Откройте тайны Толгского монастыря, духовного сокровища Ярославля, в индивидуальной экскурсии
Начало: Октябрьская площадь. ТЦ. Флагман
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29...
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Культурная прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Культурная прогулка по Ярославлю
Начало: Начало экскурсии на пл. Волкова у памятника
Расписание: Понедельник по четверг с 12 до 17. С субботы по воскресенье с 9 до 22.
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, в 13:00, в 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600 за всё до 4 чел.
Усадьба Карабиха: в гости к Некрасову
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Усадьба Карабиха: в гости к Некрасову
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день кроме понедельника по предварительному бронированию
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 5 800 за всё до 3 чел.
Жизнь и тайны купеческого Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Жизнь и тайны купеческого Ярославля
Начало: Первомайская, 55
Расписание: понедельник-воскресенье с 10.00-19.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
    Экскурсия обзорная по историч. центру Ярославля очень понравилась. Гид Николай рассказывал о своем городе очень живо, интересно, ходили не спеша,все посмотрели,сфотографировались на память. Большое спасибо Николаю!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
    Экскурсию Дария вела потрясающе!!! Видно что она живет этим городом!!! Очень приятно что есть такие люди, которые рассказывают экскурсию как
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    будто всегда 1 раз!! Дарья так держать!!! Спасибо оооооочень увлекательная экскурсия. После этой экскурсии можно гулять без гида, заходя во все достопримечательности!!

  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Экскурсия по историческому центру Ярославля
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод! Комфортная, качественная, интересная, узнали много нового про Ярославль! Время пролетело не заметно, рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
    Шикарная экскурсия, очень интересно, прекрасный экскурсовод Дарья, нам безумно понравилось, очень увлеченный городом человек, который показал нам Ярославль со всех лучших сторон. Спасибо ❤️
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
    Динамичная, но ёмкая экскурсия по историческому центру города. Позволяет сформировать общее впечатление о городе, погрузится в атмосферу прошлого и настоящего Ярославля и увидеть ключевые достопримичательности.
  • О
    Олег
    26 мая 2024
    Уютная прогулка по Ярославлю
    Замечательная экскурсия! Рекомендую, если хотите узнать много новых и интересных деталей о Ярославле.
  • Г
    Галина
    19 мая 2024
    Экскурсия по историческому центру Ярославля
    Мы с удовольствием прошлись по исторической части Ярославля. Гид Александр очень интересно прекрасным богатым русским языком рассказывал про историю этих мест, с юмором и с глубим знанием вопроса. Очень довольны экскурсией.
  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Уютная прогулка по Ярославлю
    Экскурсия очень понравилась! Анна очень приятная девушка и интересно рассказывает о всех достопримечательностях!
  • А
    Александр
    15 мая 2024
    Культурная прогулка по Ярославлю
    Очень качественная, интересная и нетривиальная экскурсия. Роман - прекрасный экскурсовод. Два часа пролетели не заметно, а в памяти остались теплые воспоминания о Ярославле! Всем рекомендую Романа!
  • К
    Карандин
    14 мая 2024
    Толгский монастырь - первая возрожденная женская обитель России
    Ездили в Толгский монастырь с гидом Парфенковым Егором, на авто гида. Гид забрал нас с места проживания и потом доставил
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    в музей (куда мы его попросили), да и маршрут был им выбран интересный, что было очень удобно. Егор, очень много знающий о своём родном городе человек, по дороге в монастырь он нам рассказывал много интерестного о Ярославле. В Толгском монастыре, нам тоже очень понравилось, очень хорошее, намоленое место. Егор завел нас в монастырь через "царские ворота", провел нас по всему монастырю,рассказал много интересного о самом монастыре и людях служивших и сейчас служащих в нем. Всё было очень интересно, хотелось бы подольше находиться там, маловато 2 часа для такого места, даже несмотря на ту плохую погоду… Спасибо большое Егору за эту запоминающуюся экскурсию в это замечательное место!!! Выражаем ему огромную бладарность!!! Ольга и Сергей (г. Москва).

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На выходные»

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  7. Храм Ильи Пророка
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  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
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