Мои заказы

Экскурсии по паркам и усадьбам Ярославля

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» в Ярославле, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
На машине
51 минута
292 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Машина времени: экскурсия на ретромобиле
Путешествие на ретромобиле по Ярославлю - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны, узнать его историю и насладиться видами набережных
Начало: Ярославль, Вахромеевский бульвар (Советская площад...
Расписание: Длительность экскурсионной прогулки: 50 минут.
17 окт в 11:00
18 окт в 13:00
850 ₽ за человека
Замок Понизовкиных, Некрасовские места и родина А.М. Опекушина
На автобусе
5 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Замок Понизовкиных, Некрасовские места и родина А.М. Опекушина
Начало: Волжская набережная 45/1у памятника Некрасову
Расписание: По воскресеньям в 10.00
19 окт в 10:00
26 окт в 10:00
3000 ₽ за человека
Ярославская Карабиха: прогулка по усадьбе Н.А. Некрасова
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославская Карабиха: прогулка по усадьбе Н.А. Некрасова
Начало: Площадь Волкова, Ярославль (у памятника Волкову)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 15:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
8200 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Парки и усадьбы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
  2. Замок Понизовкиных, Некрасовские места и родина А.М. Опекушина
  3. Ярославская Карабиха: прогулка по усадьбе Н.А. Некрасова
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Храм Ильи Пророка
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Советская площадь
  8. Музей-заповедник
  9. Парк Стрелка
  10. Храм Иоанна Предтечи
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в октябре 2025
Сейчас в Ярославле в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 8200. Туристы уже оставили гидам 295 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2025 год по теме «Парки и усадьбы», 295 ⭐ отзывов, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь