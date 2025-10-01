А Александра Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Все понравилось.

Б Бородина Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Очень понравилось все, информативно. Водитель мног полезной информации рассказал, не только аудиогид был

Н Наталия Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Спасибо большое за экскурсию! Не смотря на холодную погоду и отсутствие других туристов, водитель ретро авто нас дождался и возил нас двоих по маршруту с юмором и хорошим настроением!

В Виктория Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Очень понравилась обзорная экскурсия по историческому центру города. Большое спасибо:)

Н Надежда Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Посетили экскурсию на ретро-автомобиле по Ярославлю и получили огромное удовольствие! Сама поездка на таком автомобиле дарит массу впечатлений. Неспешно проехали по основным достопримечательностям города под аудио-сопровождение. Отдельные слова благодарности - водителю, который также дополняет экскурсию, очень доброжелательный и приятный! Спасибо!

А Анастасия Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Лучше что случилось с нами за поездку в Ярославль! Мы с мужем настолько довольны экскурсией, что всем рекомендуем! Если мы еще когда нибудь приедем в Ярославль обязательно посетим еще раз! Спасибо большое за такие яркие эмоции! Процветания вам!

Е Елена Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Очень понравилось! Интересно, познавательно и гид, любящий Ярославль! Рекомендуем 😁

О Ольга Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Водитель своим рассказом дополняет информацию к аудиогиду и создаёт настроение для всего "экипажа". Очень хочется отметить его отличное чувство юмора. Спасибо Вам огромное за прекрасное настроение во время экскурсии. Классная прогулка по центру Ярославля с аудиогидом. Машинка смешная и привлекает внимание прохожих и гостей города вызывая улыбки на лице:)))

И Ирина Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Необыкновенная экскурсия по Ярославлю на ретромобиле. Мы прокатились в историческому центру города. Аудиогид сопровождал поездку, а водитель Александр дополнял интересной информацией. Путешествие вышло потрясающее: на красивой машине по красивому городу! спасибо!

А Анна Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Очень понравилась поездка, был аудиогид и альбомы с фотографиями достопримечательностей старых времён. Водитель два в одном, он же и экскурсовод, все подробно, а главное очень интересно рассказал! Ребенок был в восторге тоже!

О Олеся Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Спасибо большое, очень понравилось всё а особенно водитель 👍👍👍 очень много рассказывает интересного.

М Москвина Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Прекрасная экскурсия,гид отличный,очень интересный рассказ,хотелось бы ещё чтоб другие экскурсии были

И Ирина Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля 07/09/2025 Рекомендую 👍🏻 Очень оригинально, эффектно, с историей и красивыми достопримечательностями 😍 Алексей, спасибо 😊