Мини-группа
до 7 чел.
Машина времени: экскурсия на ретромобиле
Путешествие на ретромобиле по Ярославлю - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны, узнать его историю и насладиться видами набережных
Начало: Ярославль, Вахромеевский бульвар (Советская площад...
Расписание: Длительность экскурсионной прогулки: 50 минут.
17 окт в 11:00
18 окт в 13:00
850 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Замок Понизовкиных, Некрасовские места и родина А.М. Опекушина
Начало: Волжская набережная 45/1у памятника Некрасову
Расписание: По воскресеньям в 10.00
19 окт в 10:00
26 окт в 10:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославская Карабиха: прогулка по усадьбе Н.А. Некрасова
Начало: Площадь Волкова, Ярославль (у памятника Волкову)
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 15:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
8200 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра1 октября 2025Все понравилось.
- ББородина29 сентября 2025Очень понравилось все, информативно. Водитель мног полезной информации рассказал, не только аудиогид был
- ННаталия27 сентября 2025Спасибо большое за экскурсию! Не смотря на холодную погоду и отсутствие других туристов, водитель ретро авто нас дождался и возил нас двоих по маршруту с юмором и хорошим настроением!
- ВВиктория27 сентября 2025Очень понравилась обзорная экскурсия по историческому центру города. Большое спасибо:)
- ННадежда23 сентября 2025Посетили экскурсию на ретро-автомобиле по Ярославлю и получили огромное удовольствие! Сама поездка на таком автомобиле дарит массу впечатлений. Неспешно проехали по основным достопримечательностям города под аудио-сопровождение. Отдельные слова благодарности - водителю, который также дополняет экскурсию, очень доброжелательный и приятный! Спасибо!
- ААнастасия22 сентября 2025Лучше что случилось с нами за поездку в Ярославль! Мы с мужем настолько довольны экскурсией, что всем рекомендуем! Если мы еще когда нибудь приедем в Ярославль обязательно посетим еще раз! Спасибо большое за такие яркие эмоции! Процветания вам!
- ЕЕлена21 сентября 2025Очень понравилось! Интересно, познавательно и гид, любящий Ярославль! Рекомендуем 😁
- ООльга21 сентября 2025Классная прогулка по центру Ярославля с аудиогидом. Машинка смешная и привлекает внимание прохожих и гостей города вызывая улыбки на лице:)))
- ИИрина21 сентября 2025Необыкновенная экскурсия по Ярославлю на ретромобиле. Мы прокатились в историческому центру города. Аудиогид сопровождал поездку, а водитель Александр дополнял интересной информацией. Путешествие вышло потрясающее: на красивой машине по красивому городу! спасибо!
- ААнна21 сентября 2025Очень понравилась поездка, был аудиогид и альбомы с фотографиями достопримечательностей старых времён. Водитель два в одном, он же и экскурсовод, все подробно, а главное очень интересно рассказал! Ребенок был в восторге тоже!
- ООлеся20 сентября 2025Спасибо большое, очень понравилось всё а особенно водитель 👍👍👍 очень много рассказывает интересного.
- ММосквина15 сентября 2025Прекрасная экскурсия,гид отличный,очень интересный рассказ,хотелось бы ещё чтоб другие экскурсии были
- ИИрина9 сентября 202507/09/2025 Рекомендую 👍🏻 Очень оригинально, эффектно, с историей и красивыми достопримечательностями 😍 Алексей, спасибо 😊
- ТТатьяна8 сентября 2025Второй раз использую данную экскурсию, чтобы приехав в Ярославль освежить впечатления о городе и показать Ярославль попутчику, который приехал первый
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Парки и усадьбы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в октябре 2025
Сейчас в Ярославле в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 8200. Туристы уже оставили гидам 295 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2025 год по теме «Парки и усадьбы», 295 ⭐ отзывов, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь