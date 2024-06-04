1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей
Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды
Начало: В любом удобном месте по договоренности
Сегодня в 17:00
10 июня в 07:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль: лица, истории и байки
Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
4 620₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старые улочки Ярославля: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу Старого Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних храмов до купеческих особняков
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чудесные храмы и святыни Ярославля: путешествие в сердце России
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святыням Ярославля, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Познакомиться с городом поближе и открыть его с новой стороны
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 10:30
12 июня в 10:30
6 670₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
Узнать, как Вятское выиграло свой лотерейный билет и стало самым красивым селом страны
Начало: Волжская набережная 45/1
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
40003 200₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Перечислить достижения ярославских купцов и узнать секреты их успеха
Начало: Возле Ярославского музея-заповедника
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
Узнать историю обители, познакомиться с её архитектурой и вспомнить, где вы видели Святые ворота
Начало: На Богоявленской площади (это центр Ярославля)
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Альтернативная история Ярославля: тайны древнего города
Исследуйте скрытые страницы истории Ярославля, раскрывая тайны Тартарии и Орды в индивидуальной экскурсии
Начало: Красная площадь. Вход в кафе «Огни»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
80007 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Конструктивизм - в массы
Групповая прогулка по Бутусовскому посёлку с упором на архитектуру
Начало: В Бутусовском парке
Завтра в 18:00
15 июня в 14:00
555500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль и Москва: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков
Начало: В Кировском районе
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Купеческий Ярославль
Осознать вклад ярославского купечества в историю, архитектуру и особый дух города
Начало: На площади Волкова
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам Екатерины Великой в Ярославле
Посетить места, в которых побывала императрица, и осознать её роль в судьбе города
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославское узорочье
Исследовать живописные слободы, раскрыть их истории и прочувствовать эстетику древних храмов
Начало: Советская площадь д. 7
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
7 500₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1
Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уютная прогулка по Ярославлю с личным гидом
Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом
Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора Волкова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 750₽ за человека
Групповая
7 часов
Кострома - mon amour
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса)
11 июня в 11:30
12 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0»...
Расписание: По договоренности
12 июня в 14:00
15 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 9 чел.
Групповая
5 часов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по усадьбе Карабиха: следы Некрасова в Ярославле
Откройте двери в прошлое с экскурсией в усадьбу Карабиха, где великий Некрасов вдохновлялся на творчество
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вятское из Ярославля: экскурсия в историю купеческого села
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Вятскому, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, в 13:00, в 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Узнать истории знаменитых ярославцев и посетить связанные с ними знаковые места
16 сен в 08:30
17 сен в 08:30
4 000₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль купеческий
Полюбоваться старинными особняками, погулять по Волжской набережной и узнать нескучные факты
Начало: У Богоявленской церкви
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
3 250₽ за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Начало: У вокзала Ярославль-Главный
Расписание: в воскресенье в 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Жизнь и тайны купеческого Ярославля
Начало: Первомайская, 55
Расписание: понедельник-воскресенье с 10.00-19.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Необыкновенные закоулки Ярославля
Отыскать самый ароматный двор города, заглянуть в лавку чудес и забраться на чердак для путешествий
Начало: у библиотеки им. Некрасова
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
65006 175₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Замечательная экскурсия! Узнала много интересного. Экскурсовод Юрий- знаток своего дела: внимательный, эрудированный, доброжелательный. Рекомендую.
- ЮЮлия2 июня 2024Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!
- ЛЛариса31 мая 2024Елена провела для меня очень интересную и, главное, душевную экскурсию в самое красивое село России. Она великолепный рассказчик и человек очень
- ААлексей31 мая 2024Сергей интеллигентный, эрудированный рассказчик. Провел нас по историческому центру, доходчиво и интересно рассказал о достопримечательностях Ярославля, его истории и современной жизни. Рекомендую.
- ВВалентина30 мая 2024Юлия знает очень много легенд города, пеший маршрут составлен очень грамотно, интерес сохраняется на всю экскурсию. Уникальные места города, закрытые
- ЕЕлена29 мая 2024Шикарная экскурсия, очень интересно, прекрасный экскурсовод Дарья, нам безумно понравилось, очень увлеченный городом человек, который показал нам Ярославль со всех лучших сторон. Спасибо ❤️
- ТТатьяна28 мая 2024Спасибо огромное Сергею за то, что это была не занудная экскурсия, а легкая прогулка на одном дыхании.
- ТТатьяна28 мая 2024Динамичная, но ёмкая экскурсия по историческому центру города. Позволяет сформировать общее впечатление о городе, погрузится в атмосферу прошлого и настоящего Ярославля и увидеть ключевые достопримичательности.
- ССветлана27 мая 2024Интересный маршрут. Ольга, профессионал! И милая, приятная девушка 🌸.
- ИИрина27 мая 2024Большое спасибо выражаем Елене от всей нашей команды за прогулку по вечернему Ярославлю!!! Мы с коллегами, находясь в командировке, после
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «История и архитектура»
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