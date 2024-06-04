Экскурсии Ярославля об истории и архитектуре

Найдено 44 экскурсии в категории «История и архитектура» в Ярославле, цены от 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670 за всё до 10 чел.
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей
Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 300 за всё до 3 чел.
Ярославль - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
139 отзывов
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650 за всё до 8 чел.
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
126 отзывов
Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды
Начало: В любом удобном месте по договоренности
Сегодня в 17:00
10 июня в 07:00
8 000 за всё до 6 чел.
Ярославль: лица, истории и байки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Ярославль: лица, истории и байки
Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
4 620 за всё до 20 чел.
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900 за всё до 10 чел.
Старые улочки Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Старые улочки Ярославля: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу Старого Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних храмов до купеческих особняков
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.
Чудесные храмы и святыни Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Чудесные храмы и святыни Ярославля: путешествие в сердце России
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святыням Ярославля, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 400 за всё до 6 чел.
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Познакомиться с городом поближе и открыть его с новой стороны
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 10:30
12 июня в 10:30
6 670 за всё до 9 чел.
Ярославль: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200 за всё до 8 чел.
Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
Узнать, как Вятское выиграло свой лотерейный билет и стало самым красивым селом страны
Начало: Волжская набережная 45/1
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Ярославль - «город с физиономией»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
40003 200 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Ярославль купеческий: тайны и традиции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Перечислить достижения ярославских купцов и узнать секреты их успеха
Начало: Возле Ярославского музея-заповедника
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 500 за всё до 10 чел.
Монастыри и храмы земли Ярославской
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.
Ярославль: городские легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200 за всё до 5 чел.
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
Узнать историю обители, познакомиться с её архитектурой и вспомнить, где вы видели Святые ворота
Начало: На Богоявленской площади (это центр Ярославля)
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
2 600 за всё до 10 чел.
Альтернативная история Ярославля
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Альтернативная история Ярославля: тайны древнего города
Исследуйте скрытые страницы истории Ярославля, раскрывая тайны Тартарии и Орды в индивидуальной экскурсии
Начало: Красная площадь. Вход в кафе «Огни»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
80007 600 за всё до 6 чел.
Конструктивизм - в массы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Конструктивизм - в массы
Групповая прогулка по Бутусовскому посёлку с упором на архитектуру
Начало: В Бутусовском парке
Завтра в 18:00
15 июня в 14:00
555500 за человека
Ярославль - Москва: связанные навеки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Ярославль и Москва: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир исторических связей Ярославля и Москвы, открывая тайны веков
Начало: В Кировском районе
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
Купеческий Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Купеческий Ярославль
Осознать вклад ярославского купечества в историю, архитектуру и особый дух города
Начало: На площади Волкова
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 150 за всё до 10 чел.
По следам Екатерины Великой в Ярославле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По следам Екатерины Великой в Ярославле
Посетить места, в которых побывала императрица, и осознать её роль в судьбе города
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340 за всё до 4 чел.
Ярославское узорочье
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Ярославское узорочье
Исследовать живописные слободы, раскрыть их истории и прочувствовать эстетику древних храмов
Начало: Советская площадь д. 7
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
7 500 за всё до 18 чел.
Эко-экскурсия по Ярославлю на электромобиле
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1
Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900 за всё до 4 чел.
Уютная прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Уютная прогулка по Ярославлю с личным гидом
Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом
Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора Волкова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1161 отзыв
Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 750 за человека
Кострома - mon amour
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
75 отзывов
Кострома - mon amour
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950 за человека
Экскурсия по историческому центру Ярославля
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса)
11 июня в 11:30
12 июня в 15:00
4 000 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0»...
Расписание: По договоренности
12 июня в 14:00
15 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 9 чел.
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
96 отзывов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900 за человека
Прогулка по Карабихе: возвращение в эпоху дворянства
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Прогулка по усадьбе Карабиха: следы Некрасова в Ярославле
Откройте двери в прошлое с экскурсией в усадьбу Карабиха, где великий Некрасов вдохновлялся на творчество
Начало: По договорённости с туристами
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 3 чел.
Вятское - путешествие в прошлое
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Вятское из Ярославля: экскурсия в историю купеческого села
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Вятскому, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 700 за всё до 3 чел.
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия + Спасо-Преображенский монастырь
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 9 500 за всё до 3 чел.
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
По следам Ивана Васильевича: экскурсия в Ростов Великий
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 500 за всё до 3 чел.
Знакомство со столицей Золотого Кольца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, в 13:00, в 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Обзорная экскурсия с посещением Ярославского кремля
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 7 чел.
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Ярославль в лицах, характерах и судьбах
Узнать истории знаменитых ярославцев и посетить связанные с ними знаковые места
16 сен в 08:30
17 сен в 08:30
4 000 за всё до 18 чел.
Ярославль купеческий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль купеческий
Полюбоваться старинными особняками, погулять по Волжской набережной и узнать нескучные факты
Начало: У Богоявленской церкви
10 июня в 09:30
17 июня в 09:30
3 250 за всё до 10 чел.
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Начало: У вокзала Ярославль-Главный
Расписание: в воскресенье в 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 600 за человека
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 600 за человека
Жизнь и тайны купеческого Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Жизнь и тайны купеческого Ярославля
Начало: Первомайская, 55
Расписание: понедельник-воскресенье с 10.00-19.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 10 чел.
Необыкновенные закоулки Ярославля
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Необыкновенные закоулки Ярославля
Отыскать самый ароматный двор города, заглянуть в лавку чудес и забраться на чердак для путешествий
Начало: у библиотеки им. Некрасова
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
65006 175 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Замечательная экскурсия! Узнала много интересного. Экскурсовод Юрий- знаток своего дела: внимательный, эрудированный, доброжелательный. Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!
  • Л
    Лариса
    31 мая 2024
    Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
    Елена провела для меня очень интересную и, главное, душевную экскурсию в самое красивое село России. Она великолепный рассказчик и человек очень
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    любящий свой родной край. Я узнала много нового об истории Ярославля и России в целом, зарядилась энергией от невероятно прекрасной русской природы и одновременно отдохнула душой от суеты большого города. Спасибо большое)), рекомендую всем эту экскурсию.

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Ярославль - история и современность
    Сергей интеллигентный, эрудированный рассказчик. Провел нас по историческому центру, доходчиво и интересно рассказал о достопримечательностях Ярославля, его истории и современной жизни. Рекомендую.
  • В
    Валентина
    30 мая 2024
    Ярославль: городские легенды
    Юлия знает очень много легенд города, пеший маршрут составлен очень грамотно, интерес сохраняется на всю экскурсию. Уникальные места города, закрытые
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    для туристов, были очень интересны, особенно с порцией историй. Рекомендации по досугу, приглашение на разнообразные программы, готовность отвечать на все вопросы оставили самое приятное впечатление от Ярославля и Юлии. Спасибо! Рекомендуем!

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
    Шикарная экскурсия, очень интересно, прекрасный экскурсовод Дарья, нам безумно понравилось, очень увлеченный городом человек, который показал нам Ярославль со всех лучших сторон. Спасибо ❤️
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Ярославль - история и современность
    Спасибо огромное Сергею за то, что это была не занудная экскурсия, а легкая прогулка на одном дыхании.
    Спасибо огромное Сергею за то, что это была не занудная экскурсия, а легкая прогулка на одном дыхании
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
    Динамичная, но ёмкая экскурсия по историческому центру города. Позволяет сформировать общее впечатление о городе, погрузится в атмосферу прошлого и настоящего Ярославля и увидеть ключевые достопримичательности.
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
    Интересный маршрут. Ольга, профессионал! И милая, приятная девушка 🌸.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Вечерний Ярославль
    Большое спасибо выражаем Елене от всей нашей команды за прогулку по вечернему Ярославлю!!! Мы с коллегами, находясь в командировке, после
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    работы полностью переключились в историю и атмосферу старинного Ярославля! Благодаря Елене у нас получилось узнать много новых и очень интересных фактов об истории города и ее жителях и всё это в очень доходчивой интерактивной форме! Елена - коренная ярославна, безумно и трепетно любящая свой город, и именно поэтому мы в свою очередь получили огромное удовольствие от нашей встречи и прогулки! Елена - очень внимательный, доброжелательный и чуткий человек, подождала нас, несмотря на то, что мы сместили время встречи почти на час!!!, отвечала на наши индивид. вопросы помимо программы. Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся еще к Вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 44
  1. Вечерний Ярославль
  2. Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
  3. Ярославль - история и современность
  4. Три жемчужины в ожерелье Ярославля
  5. Ярославль: лица, истории и байки
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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