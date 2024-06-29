читать дальше

Ярославля), но и доступным языком объясняет другим как ею управлять, давая возможность ощутить себя ненадолго капитаном яхты. Кроме того он замечательный рассказчик. Несмотря на то, что накануне у нас была обзорная экскурсия по городу, достаточно интересная и подробная, Александр сумел нас удивить и заинтересовать новой информацией. Очень рекомендую всем данную экскурсию.