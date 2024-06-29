Экскурсии с набережной Ярославля

Найдено 6 экскурсий в категории «С набережной» в Ярославле, цены от 1 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
95 отзывов
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
19001 710 за человека
Ярославль: прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
Сегодня в 09:30
Завтра в 17:30
10 000 за всё до 5 чел.
Вдоль Ярославля на весельной лодке
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Вдоль Ярославля на весельной лодке
Познакомиться с историей города и старинными храмами ярославских слобод в речном вояже по Которосли
Начало: Которосльная набережная,47. Яхт-клуб «Арсенал»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 2 чел.
Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
Узнать, как Вятское выиграло свой лотерейный билет и стало самым красивым селом страны
Начало: Волжская набережная 45/1
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Групповая
1.5 часа
8 отзывов
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    29 июня 2024
    Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
    Всё сделано с душой!
  • O
    Olga
    29 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Отличная прогулка на сапах: красивые виды, закат. Каждый двигается в своей темпе, никто никого не подгоняет и не ждет, что
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    классно, ведь группа с разным опытом катания на сапах) ребята молодцы, сопровождают, помогают, фоткают по маршруту. Спасибо им за организацию и классную водную прогулку!

  • А
    Алексей
    28 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Ветер подкачал, так что большую часть пути шли на моторе, а не под парусом, но всё равно всё было замечательно! Отличная погода, отличный капитан, отличная яхта. С борта яхты "Белка" любоваться видами Стрелки - это космос!;-)
    Ветер подкачал, так что большую часть пути шли на моторе, а не под парусом, но всёВетер подкачал, так что большую часть пути шли на моторе, а не под парусом, но всёВетер подкачал, так что большую часть пути шли на моторе, а не под парусом, но всёВетер подкачал, так что большую часть пути шли на моторе, а не под парусом, но всёВетер подкачал, так что большую часть пути шли на моторе, а не под парусом, но всёВетер подкачал, так что большую часть пути шли на моторе, а не под парусом, но всё
  • И
    Ирина
    27 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Экскурсия прошла на ура. Александр - не просто превосходно управляет яхтой (что неудивительно, ведь он - президент федерации парусного спорта
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    Ярославля), но и доступным языком объясняет другим как ею управлять, давая возможность ощутить себя ненадолго капитаном яхты. Кроме того он замечательный рассказчик. Несмотря на то, что накануне у нас была обзорная экскурсия по городу, достаточно интересная и подробная, Александр сумел нас удивить и заинтересовать новой информацией. Очень рекомендую всем данную экскурсию.

  • А
    Алексей
    26 июня 2024
    Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
    Сезон огурцов только начинается, так что попробовать не удалось, зато красивые особнячки вятских купцов и мастеров разнообразных отходных промыслов экскурсовод
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    Елена нам и показала, и про каждый рассказала. Конечно, пол-села нуждается в реставрации, но уже отреставрированная часть отменно хороша, и Вятское заслуженно входит в ассоциацию красивейших деревень России. Жаль, не на каждую деревню в нашей стране пока нашёлся свой меценат, но дай Бог, чтобы именно пока.

    Сезон огурцов только начинается, так что попробовать не удалось, зато красивые особнячки вятских купцов и мастеровСезон огурцов только начинается, так что попробовать не удалось, зато красивые особнячки вятских купцов и мастеровСезон огурцов только начинается, так что попробовать не удалось, зато красивые особнячки вятских купцов и мастеровСезон огурцов только начинается, так что попробовать не удалось, зато красивые особнячки вятских купцов и мастеровСезон огурцов только начинается, так что попробовать не удалось, зато красивые особнячки вятских купцов и мастеровСезон огурцов только начинается, так что попробовать не удалось, зато красивые особнячки вятских купцов и мастеровСезон огурцов только начинается, так что попробовать не удалось, зато красивые особнячки вятских купцов и мастеровСезон огурцов только начинается, так что попробовать не удалось, зато красивые особнячки вятских купцов и мастеровСезон огурцов только начинается, так что попробовать не удалось, зато красивые особнячки вятских купцов и мастеров
  • А
    Анна
    24 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Однозначно рекомендую - поддержка, дружелюбие и забота о каждом обеспечены)
  • К
    Карина
    21 июня 2024
    Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
    Я посетила данный мастер класс мне очень понравилось, мне всё подробно рассказали и у меня получилась отличная работа, буду всем рекомендовать😊
  • О
    Ольга
    21 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Это была прекрасная прогулка под парусом!!! После которой захотелось купить парусник и уйти в кругосветку 😂 Александр - отличный капитан и замечательный рассказчик 👍🏻 Ооооочень интересно и красиво 😍 Спасибо 🙏🏻 мы ещё вернёмся 🫡
  • С
    Светлана
    19 июня 2024
    Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
    Поездка в Вятское прошла великолепно! Елена не только хорошо знает историю и умеет интересно рассказывать, но и с первой минуты
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    было понятно насколько Елена любит Вятское и то дело, которым занимается. Не только посмотрели туристические объекты, доступные всем туристам, но и заглянули в закаулки, скрытые от обычного туриста. Ну а вятские огурчики, которыми нас угостила Елена, были просто СУПЕР!

  • Ш
    Шин
    17 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Отличный инструктор. Доходчиво объяснил теорию, рассказал о нюансах. Было интересно. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «С набережной»

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  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
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  10. Храм Иоанна Предтечи
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2024
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