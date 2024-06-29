1 чел.
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10%
Мини-группа
1.5 часа
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
19001 710₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
Сегодня в 09:30
Завтра в 17:30
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вдоль Ярославля на весельной лодке
Познакомиться с историей города и старинными храмами ярославских слобод в речном вояже по Которосли
Начало: Которосльная набережная,47. Яхт-клуб «Арсенал»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
Узнать, как Вятское выиграло свой лотерейный билет и стало самым красивым селом страны
Начало: Волжская набережная 45/1
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин29 июня 2024Всё сделано с душой!
- OOlga29 июня 2024Отличная прогулка на сапах: красивые виды, закат. Каждый двигается в своей темпе, никто никого не подгоняет и не ждет, что
- ААлексей28 июня 2024Ветер подкачал, так что большую часть пути шли на моторе, а не под парусом, но всё равно всё было замечательно! Отличная погода, отличный капитан, отличная яхта. С борта яхты "Белка" любоваться видами Стрелки - это космос!;-)
- ИИрина27 июня 2024Экскурсия прошла на ура. Александр - не просто превосходно управляет яхтой (что неудивительно, ведь он - президент федерации парусного спорта
- ААлексей26 июня 2024Сезон огурцов только начинается, так что попробовать не удалось, зато красивые особнячки вятских купцов и мастеров разнообразных отходных промыслов экскурсовод
- ААнна24 июня 2024Однозначно рекомендую - поддержка, дружелюбие и забота о каждом обеспечены)
- ККарина21 июня 2024Я посетила данный мастер класс мне очень понравилось, мне всё подробно рассказали и у меня получилась отличная работа, буду всем рекомендовать😊
- ООльга21 июня 2024Это была прекрасная прогулка под парусом!!! После которой захотелось купить парусник и уйти в кругосветку 😂 Александр - отличный капитан и замечательный рассказчик 👍🏻 Ооооочень интересно и красиво 😍 Спасибо 🙏🏻 мы ещё вернёмся 🫡
- ССветлана19 июня 2024Поездка в Вятское прошла великолепно! Елена не только хорошо знает историю и умеет интересно рассказывать, но и с первой минуты
- ШШин17 июня 2024Отличный инструктор. Доходчиво объяснил теорию, рассказал о нюансах. Было интересно. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «С набережной»
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