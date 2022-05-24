Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Расскажем вам об усадьбе одного из известнейших и богатейших купеческих родов Ярославля – Пастуховых, после которого вас приятно удивит мастер-класс по изготовлению тканного полотна (на ручном ткацком станке) и набойка изображения (с помощью деревянных штампов) по технологиям наших предков!

Об экскурсии Расскажем вам об усадьбе одного из известнейших и богатейших купеческих родов Ярославля – Пастуховых, после которого вас приятно удивит мастер-класс по изготовлению тканного полотна (на ручном ткацком станке) и набойка изображения (с помощью деревянных штампов) по технологиям наших предков!