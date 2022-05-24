Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Чудеса из нитей: мастер-класс + чаепитие

Расскажем вам об усадьбе одного из известнейших и богатейших купеческих родов Ярославля - Пастуховых, после которого вас

Расскажем вам об усадьбе одного из известнейших и богатейших купеческих родов Ярославля – Пастуховых, после которого вас приятно удивит мастер-класс по изготовлению тканного полотна (на ручном ткацком станке) и набойка изображения (с помощью деревянных штампов) по технологиям наших предков!
Чудеса из нитей: мастер-класс + чаепитие
Чудеса из нитей: мастер-класс + чаепитие

Об экскурсии

Расскажем вам об усадьбе одного из известнейших и богатейших купеческих родов Ярославля – Пастуховых, после которого вас приятно удивит мастер-класс по изготовлению тканного полотна (на ручном ткацком станке) и набойка изображения (с помощью деревянных штампов) по технологиям наших предков!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Мастер-классы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Улица Собинова, 32 / 8, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что сумма указана за 1 человека
  • При группе от 1 до 7 человек
  • При увеличении количества участников - цена возрастает
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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