Обзорно-игровая экскурсия «Ярославль для маленьких путешественников (8-12 лет)»

В этой экскурсии не будет замысловатых слов и долгих описаний. Вместо них — интересные вопросы и необычные ответы.
Мы погуляем по набережным Волги и Которосли, увидим маленькие колокольчики и большие колокола, башни и палаты, фантастических птиц и зверей, что оживают на изразцах. Ярославские чудеса удивят даже взрослых — они ведь тоже мечтают попасть в сказку!
Мы погуляем по набережным Волги и Которосли, увидим маленькие колокольчики и большие колокола, башни и палаты, фантастических птиц и зверей, что оживают на изразцах. Ярославские чудеса удивят даже взрослых — они ведь тоже мечтают попасть в сказку!
Описание экскурсии
По древнему городу — как на машине времени!
Весёлые и познавательные рассказы, миллион вопросов и столько же ответов. Есть два варианта маршрута:
- с октября по май включительно: от стен Волковского театра до Советской площади
- с июня по сентябрь включительно: начало у церкви Ильи Пророка, завершение — на Стрелке
Живая история
Через интересные вопросы и необычные ответы вы шаг за шагом откроете для себя Ярославль культурный и исторический. И узнаете:
- Почему повсюду в Ярославле встречается медвежья символика
- Почему церковь Ильи Пророка выглядит словно в сказке
- Какие тайны скрывает «ярославское узорочье»
- Чем прославились ярославские «конфетчики»
Организационные детали
- С октября по май включительно маршрут начинается у стен Волковского театра и завершается на Советской площади
- С июня по сентябрь включительно: место встречи у церкви Ильи Пророка, завершение — на Стрелке
- Важно! Допустимый возраст детей для обзорно-игровой экскурсии строго от 8 до 12 лет
- Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому выбирайте подходящую одежду и обувь
- Дополнительных расходов не предвидится
- В подарок маленькие путешественники получат подарки с местным колоритом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 11:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 12 лет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волковской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 3068 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась и получила высшее историческое образование в городе Ярославле. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Работала гидом в Турции, Доминикане, на нашемЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
7 дек 2024
Буду краткой. Жанна-чудесный экскурсовод!
Похожие экскурсии из Ярославля
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперек: групповая экскурсия
За пару часов вы увидите храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и Стрелку. Узнаете истории купеческого прошлого и легенды Ярославля
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
Как звучит Ярославль? Надев наушники, вы отправитесь в увлекательное путешествие по самым атмосферным местам города, от кремля до Стрелки
Начало: Волжской набережная
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000₽ за всё до 2 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней
Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей
Начало: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4000₽ за всё до 10 чел.