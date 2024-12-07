Обзорно-игровая экскурсия «Ярославль для маленьких путешественников (8-12 лет)»

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черноморском побережье — в городе Сочи, а с 2022 года провожу экскурсии и в моём любимом Ярославле. Являюсь автором эксклюзивных экскурсионных маршрутов в Ярославле и Сочи. Сплотила вокруг себя гидов, кто так же, как и я, горит своим делом, проводит экскурсии не только грамотно и высокопрофессионально, но и делится теплом, душой и личным отношением к городу.