Обзорно-игровая экскурсия «Ярославль для маленьких путешественников (8-12 лет)»

Пройтись по медвежьим следам, разгадать загадки прошлого и получить подарки
В этой экскурсии не будет замысловатых слов и долгих описаний. Вместо них — интересные вопросы и необычные ответы.

Мы погуляем по набережным Волги и Которосли, увидим маленькие колокольчики и большие колокола, башни и палаты, фантастических птиц и зверей, что оживают на изразцах. Ярославские чудеса удивят даже взрослых — они ведь тоже мечтают попасть в сказку!
5
1 отзыв
Обзорно-игровая экскурсия «Ярославль для маленьких путешественников (8-12 лет)»
Обзорно-игровая экскурсия «Ярославль для маленьких путешественников (8-12 лет)»
Обзорно-игровая экскурсия «Ярославль для маленьких путешественников (8-12 лет)»
Ближайшие даты:
1
фев8
фев15
фев1
мар8
мар15
мар22
мар
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

По древнему городу — как на машине времени!

Весёлые и познавательные рассказы, миллион вопросов и столько же ответов. Есть два варианта маршрута:

  • с октября по май включительно: от стен Волковского театра до Советской площади
  • с июня по сентябрь включительно: начало у церкви Ильи Пророка, завершение — на Стрелке

Живая история

Через интересные вопросы и необычные ответы вы шаг за шагом откроете для себя Ярославль культурный и исторический. И узнаете:

  • Почему повсюду в Ярославле встречается медвежья символика
  • Почему церковь Ильи Пророка выглядит словно в сказке
  • Какие тайны скрывает «ярославское узорочье»
  • Чем прославились ярославские «конфетчики»

Организационные детали

  • С октября по май включительно маршрут начинается у стен Волковского театра и завершается на Советской площади
  • С июня по сентябрь включительно: место встречи у церкви Ильи Пророка, завершение — на Стрелке
  • Важно! Допустимый возраст детей для обзорно-игровой экскурсии строго от 8 до 12 лет
  • Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому выбирайте подходящую одежду и обувь
  • Дополнительных расходов не предвидится
  • В подарок маленькие путешественники получат подарки с местным колоритом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 11:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 12 лет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Волковской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ж
7 дек 2024
Буду краткой. Жанна-чудесный экскурсовод!

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