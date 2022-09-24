В первой части программы гид проведет для вас полуторачасовую экскурсию по улочкам Старого города. Вы проследите ключевые вехи в истории древнего Ярославля. Услышите о местных купеческих династиях, их всероссийской славе, роли в развитии родного города и строительстве храмов, ставших памятниками культурного наследия. А отдельное внимание уделим истории одного из самых богатых и известных родов Ярославля — Пастуховым.
После прогулки вас пригласят в старинную купеческую усадьбу, где вы поучаствуете в мастер-классе по изготовлению шарфа или полотна на настоящем ручном ткацком станке, а также научитесь делать набойку изображения на мешочках для хлеба или эко-сумках при помощи деревянных штампов, как это делали в старину. Свои изделия вы сможете забрать с собой. А в завершение устроим дружеское чаепитие.