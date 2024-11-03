Откройте для себя тайны дореволюционного Ярославля, прогуливаясь по его улочкам и участвуя в мастер-классе по ткачеству в старинной усадьбе
Участники мастер-класса в Ярославле отправятся в путешествие по историческим улочкам города, узнают о жизни купеческих династий и их вкладе в развитие Ярославля.
В одной из усадеб пройдет мастер-класс по ткачеству, где каждый сможет создать уникальное изделие и освоить технику набойки. Завершится день дружеским чаепитием в уютной атмосфере. Это мероприятие идеально подходит для взрослых и школьников, интересующихся историей и ремеслами
В первой части программы гид проведет для вас полуторачасовую экскурсию по улочкам Старого города. Вы проследите ключевые вехи в истории древнего Ярославля. Услышите о местных купеческих династиях, их всероссийской славе, роли в развитии родного города и строительстве храмов, ставших памятниками культурного наследия. А отдельное внимание уделим истории одного из самых богатых и известных родов Ярославля — Пастуховым.
Мастер-класс и чаепитие в усадьбе
После прогулки вас пригласят в старинную купеческую усадьбу, где вы поучаствуете в мастер-классе по изготовлению шарфа или полотна на настоящем ручном ткацком станке, а также научитесь делать набойку изображения на мешочках для хлеба или эко-сумках при помощи деревянных штампов, как это делали в старину. Свои изделия вы сможете забрать с собой. А в завершение устроим дружеское чаепитие.
Организационные детали
Программа подходит взрослым и детям школьного возраста
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 26284 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ekaterina
Замечательная Алена! Очень интересная экскурсия, хотелось бы даже побольше пройти и поговорить. Алёна увлекательно рассказывает, творческая подача материала, огромная любовь к городу и желание этой любовью «заразить». Очень рада, что читать дальшеуменьшить
выбрала именно эту экскурсию после обзорных. Отдельно хочется сказать про мастер-класс. Это такое пространство, из которого не хочется уходить! Мы штампами «рисовали» по сумке, немного дали поикать на всех станках, рассказали об этапах от семечки до полотна. Приятная, домашняя, очень радушная атмосфера! С радостью приду туда на полноценный мастер класс! Огромное спасибо Евгении! А еще было чаепитие!
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Анастасия
Экскурсия замечательная! Всем очень понравилось. Гид Алена очень позитивная и эрудированная. Может рассказать почти о каждом камушке по пути:). Узнали очень много интересного об истории Ярославля, о быте и обычаях. читать дальшеуменьшить
Во второй части - расписывали шоперы в ткацкой мастерской. Послушали увлекательный рассказ о льне, его использовании, о работе ткацкого станка…. А потом каждый мог выбрать печати и оформить свою сумочку так, как нравится:). Завершающее чаепитие как вишенка на торте!
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Ю
Юлия
Экскурсия очень понравилась, гид Кирилл был просто супер👍провёл меня с сестрой по улочкам, рассказал про город, всё было с чувством юмора и очень интересно. Дальше был небольшой мастер класс по читать дальшеуменьшить
льну и как делать из него одежду. Вела её Мария, очень всё доходчиво рассказала и прказала. Тоже было всё супер, немного по-пряли и раскрасили сумки шоперы. В общем экскурсия очень прикольная, весёлая и интересная
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О
Ольга
От экскурсии остались двойственные впечатления. На этапе организации все было отлично и четко. Предложили добавить к прогулке услуги фотографа за дополнительную плату. Встретились вовремя, пошли гулять. Три часа - это читать дальшеуменьшить
полтора часа прогулки к центру "Полотно" и полтора часа мастер-класса. Рассказ живой и интересный, хотя уже смотрели город с другим гидом. Наш экскурсовод Евгений оправдывал профессию учителя. Центр "Полотно" - прекрасный, рассказ о ткачестве и мастер-класс замечательные, но описанию в анонсе не соответствуют, за полтора часа только и можно успеть, что изготовить шопер с принтами. Чаепития не было. В целом, стоимость завышена. Если бы не поленилась и сама нашла центр "Полотно", заказала бы мероприятие у них. Фотографии с прогулки прислали только после напоминания. Некоторые удачные, многие - не очень. В итоге: не стала бы рекомендовать. Все-таки лучше отдельно экскурсия и отлельно мастер-класс.
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К
Ксения
Крутой опыт. Было интересно
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