Участники мастер-класса в Ярославле отправятся в путешествие по историческим улочкам города, узнают о жизни купеческих династий и их вкладе в развитие Ярославля. В одной из усадеб пройдет мастер-класс по ткачеству, где каждый сможет создать уникальное изделие и освоить технику набойки. Завершится день дружеским чаепитием в уютной атмосфере. Это мероприятие идеально подходит для взрослых и школьников, интересующихся историей и ремеслами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Прогулка по историческому центру

В первой части программы гид проведет для вас полуторачасовую экскурсию по улочкам Старого города. Вы проследите ключевые вехи в истории древнего Ярославля. Услышите о местных купеческих династиях, их всероссийской славе, роли в развитии родного города и строительстве храмов, ставших памятниками культурного наследия. А отдельное внимание уделим истории одного из самых богатых и известных родов Ярославля — Пастуховым.

Мастер-класс и чаепитие в усадьбе

После прогулки вас пригласят в старинную купеческую усадьбу, где вы поучаствуете в мастер-классе по изготовлению шарфа или полотна на настоящем ручном ткацком станке, а также научитесь делать набойку изображения на мешочках для хлеба или эко-сумках при помощи деревянных штампов, как это делали в старину. Свои изделия вы сможете забрать с собой. А в завершение устроим дружеское чаепитие.

Организационные детали