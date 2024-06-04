Необычные экскурсии по Ярославлю

Найдено 50 экскурсий в категории «Необычные» в Ярославле, цены от 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
Индивидуальная
1 час
340 отзывов
Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей
Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи
Начало: На ул. Почтовая 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
667 за человека
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Индивидуальная
1 час
19 отзывов
Экскурсия и мастер-класс в Ярославле: «Лён - от семечка до полотна»
Погрузитесь в мир льна в усадьбе купцов Пастуховых. Откройте для себя удивительный процесс создания льняных изделий и создайте свой уникальный браслет
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 500 за человека
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
88 отзывов
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710 за человека
Ярославль: прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
В тренде
Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
10 000 за всё до 5 чел.
Малоизвестный Ярославль
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Малоизвестный Ярославль: Путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть раскрытыми
Начало: в Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
По Ярославлю - на самокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2.5 часа
82 отзыва
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 670 за всё до 5 чел.
Рандомный Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Рандомный Ярославль: индивидуальная экскурсия по неизведанным тропам
Погрузитесь в атмосферу Ярославля с другой стороны: нестандартные маршруты, живые беседы и уникальные истории ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:00
6 670 за всё до 7 чел.
Стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Уникальный стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг в Ярославле
Создайте уникальное стеклянное панно в технике фьюзинг под руководством опытного художника-витражиста. Прекрасная возможность для туристов
Начало: На ул. Почтовая
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
2 000 за человека
Ярославль для детей: семейный квест по городу
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
64 отзыва
Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города
Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю
Начало: На Богоявленской площади
13 июня в 17:00
14 июня в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Неизведанный Ярославль
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Неизведанный Ярославль
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Начало: На улице Первомайская
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
99909 491 за всё до 4 чел.
Ярославль романтический
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Ярославль романтический: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу романтики Ярославля. Узнайте о страстных историях любви, связанных с этим городом, и посетите памятные места
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000 за всё до 8 чел.
Второй раз в Ярославле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150 за всё до 10 чел.
Ярославль: история, сладости и чай
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
90 отзывов
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900 за всё до 10 чел.
Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Мастер-класс «Магия огня»: искусство эмали в Ярославле
Создайте собственное произведение искусства на мастер-классе с профессиональными эмальерами в Ярославле
Начало: На ул. Почтовая 10
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 740 за человека
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Познакомиться с городом поближе и открыть его с новой стороны
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 10:30
12 июня в 10:30
6 670 за всё до 9 чел.
Кто придумал валенки?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Кто придумал валенки?
Побывать на Ярославской фабрике валяной обуви и раскрыть секреты исконно русского промысла
Начало: На проходной фабрики
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Ярославль - «город с физиономией»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
40003 200 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Ярославль купеческий: тайны и традиции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Перечислить достижения ярославских купцов и узнать секреты их успеха
Начало: Возле Ярославского музея-заповедника
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 500 за всё до 10 чел.
Ярославль: городские легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200 за всё до 5 чел.
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Побывать в купеческой усадьбе и создать эксклюзивную сумку под руководством опытного мастера
Начало: У усадьбы купцов Пастуховых
Сегодня в 12:00
10 июня в 10:00
1 100 за человека
Ярославль - древний город символов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
139 отзывов
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
70006 650 за всё до 6 чел.
По местам съёмок «Слова пацана»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По местам съёмок «Слова пацана»
Прогуляться по 3 нетуристическим районам Ярославля и увидеть ключевые локации из нашумевшего сериала
Начало: На Советской площади
17 июня в 09:00
21 июня в 09:00
7 200 за всё до 3 чел.
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
Посетить один из старейших промышленных районов города для знакомства с историей и судьбами жителей
Начало: На улице Стачек
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Истории Леонтьевского некрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Истории Леонтьевского некрополя
Посетить старинное кладбище и узнать о похороненных на нем знаменитых людях
Начало: На ул. Угличская
11 июня в 10:00
4 июля в 10:00
3 150 за всё до 10 чел.
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за всё до 5 чел.
Конструктивизм - в массы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Конструктивизм - в массы
Групповая прогулка по Бутусовскому посёлку с упором на архитектуру
Начало: В Бутусовском парке
Завтра в 18:00
15 июня в 14:00
555500 за человека
Фабричный Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Фабричный Ярославль
Погулять по одному из старейших промышленных районов города и узнать, как жили фабричные люди
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Ярославль - город богатырей и воинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Ярославль - город богатырей и воинов
Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 10 200 за всё до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
4 100 за всё до 10 чел.
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
Как самое прекрасное чувство на Земле формировало историю одного города на Волге
Начало: театр ИМ.Ф. Волкова
11 июня в 09:00
4 июля в 09:00
3 150 за всё до 10 чел.
Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
Погулять по нетуристическому району, оценить Большую мануфактуру и посетить старинный парк
Начало: На ул. Стачек
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
3 850 за всё до 10 чел.
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики»
13 июня в 14:00
1 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Погулять по историческому центру, создать изделие на ткацком станке и попить чаю в старинной усадьбе
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Групповая
1 час
3 отзыва
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе
Начало: На улице Нахимсона
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
600 за человека
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
От древности до современности - со своим личным «голосом города»
Сегодня в 10:00
12 июня в 13:00
от 3 500 за всё до 10 чел.
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
66 отзывов
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Уютная прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Уютная прогулка по Ярославлю с личным гидом
Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом
Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора Волкова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
4 000 за всё до 10 чел.
Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
25 отзывов
В тренде
Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
Начало: Ярославль, Советская площадь, д. 1/19
Завтра в 12:00
12 июня в 17:00
3 000 за всё до 7 чел.
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
Начало: Ул. Петропавловский парк, 25
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Ярославские слободы: эксклюзивное путешествие по скрытым уголкам
Отправьтесь в путешествие по скрытым жемчужинам Ярославля, полное удивительных открытий и уникальных мест
Начало: По договорённости с туристами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700 за всё до 3 чел.
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25
Расписание: ПН - ВС
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4 200 за всё до 3 чел.
Театрально-киношный Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Театрально-киношный Ярославль
Начало: Площадь Ф. Волкова, памятник Ф. Волкову
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Начало: Ул. Подзеленье, д. 3
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29...
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    4 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление о том, что такое сапы. Но чудесные инструкторы все понятно объяснили, всему научили и контролировали весь процесс👍 Однозначно рекомендую. Все 10 из 5 ⭐
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представлениеСказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представлениеСказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж, четко контролируют ситуацию на
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    воде- профессионалы! Не страшно ехать с детьми, моей дочке 11, она в восторге! Вид на закате просто дух захватывает. Если вы никогда не пробовали сап, не бойтесь, вас точно поставят!

    Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Ярославль для детей: семейный квест по городу
    На прогулку по Ярославлю отправилась группа детей с классным руководителем - отметили окончание учебного года и начало каникул. Их восторга
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    нет предела! Меня, к сожалению, на экскурсии не было. Но мне написали и позвонили все, кто мог - какая замечательная Вероника! Как она преподнесла материал, как смогла удержать внимание непоседливых детей, как интересно и увлекательно прошло их первое знакомство с Ярославлем. Спасибо огромное за экскурсию!

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Волшебная прогулка. Ярославль великолепен, а с палубы яхты - нет слов! Александр по ходу прогулки рассказывал и про сам город, и про яхту. Наилучшие рекомендации.
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Малоизвестный Ярославль
    Здравствуйте! Очень интересная экскурсия! Илья - настоящий профессионал! Буду рекомендовать друзьям! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Неизведанный Ярославль
    Хотим поблагодарить Егора за чудесную, незабываемую экскурсию!!! Его экскурсия/ как бальзам на душу!! Настолько интересно доступно и познавательно излагает материал.
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    Человек глубоких знаний, приятный в общении, идущий навстречу твоим пожеланиям!! После не совсем удачной экскурсии по Костроме, эта экскурсия нас просто вдохновила!! Мы от всей души желаем Егору успехов! Спасибо огромное! Просидели в машине с открытыми ртами -3 часа пролетели незаметно. Кто уже бывал в Ярославке и видел центр - настоятельно рекомендуем экскурсию»Неизведанный Ярославль!!

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Очень понравилось! Погода благоволила речным прогулкам☀️☀️☀️интересно,с ветерком и удовольствием!
  • T
    Tatiana
    1 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Чудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы и важные вещи. Отличная организация
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    процесса👍 Перед началом четкий инструктаж. Будьте уверены, что получится встать на SUP даже начинающему. Александр очень внимательный инструктор, сопровождает всю прогулку, уделяет внимание каждому, чувствуешь себя в полной безопасности. С воды открываются безумно красивые виды Ярославля на закате. Будут прекрасные фото на память (Александр позаботиться об этом 😎). Рекомендации 💯. Удовольствие и эмоции на долгое время!!! Благодарность Александру за приятное путешествие на SUP!!!❤️❤️🙏

    Чудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы иЧудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы иЧудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы и
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
    шикарный мастер-класс! рекомендую всем, нам очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
  2. Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
  3. Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
  4. Ярославль: прогулка на парусной яхте
  5. Малоизвестный Ярославль
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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