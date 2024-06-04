Индивидуальная 1 час 340 отзывов Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи Начало: На ул. Почтовая 10 667 ₽ за человека

Индивидуальная 1 час 19 отзывов Экскурсия и мастер-класс в Ярославле: «Лён - от семечка до полотна» Погрузитесь в мир льна в усадьбе купцов Пастуховых. Откройте для себя удивительный процесс создания льняных изделий и создайте свой уникальный браслет Начало: На улице Собинова от 500 ₽ за человека

🏄 SUP-прогулки 10% скидка Мини-группа 1.5 часа 88 отзывов Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н... 1900 1 710 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 61 отзыв В тренде Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана Начало: На ул. Тверицкая набережная 10 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 56 отзывов Малоизвестный Ярославль: Путешествие по скрытым уголкам города Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть раскрытыми Начало: в Ярославле 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2.5 часа 82 отзыва По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города Начало: У стадиона «Спартаковец» 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Рандомный Ярославль: индивидуальная экскурсия по неизведанным тропам Погрузитесь в атмосферу Ярославля с другой стороны: нестандартные маршруты, живые беседы и уникальные истории ждут вас 6 670 ₽ за всё до 7 чел.

Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Уникальный стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг в Ярославле Создайте уникальное стеклянное панно в технике фьюзинг под руководством опытного художника-витражиста. Прекрасная возможность для туристов Начало: На ул. Почтовая 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 64 отзыва Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю Начало: На Богоявленской площади 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 40 отзывов Неизведанный Ярославль Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра Начало: На улице Первомайская 9990 9 491 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Ярославль романтический: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу романтики Ярославля. Узнайте о страстных историях любви, связанных с этим городом, и посетите памятные места 5 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом 7 150 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 90 отзывов Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы Начало: На Богоявленской площади 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Мастер-класс «Магия огня»: искусство эмали в Ярославле Создайте собственное произведение искусства на мастер-классе с профессиональными эмальерами в Ярославле Начало: На ул. Почтовая 10 1 740 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем Познакомиться с городом поближе и открыть его с новой стороны Начало: На Богоявленской площади 6 670 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Кто придумал валенки? Побывать на Ярославской фабрике валяной обуви и раскрыть секреты исконно русского промысла Начало: На проходной фабрики от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Ярославль - «город с физиономией» Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи Начало: У Знаменской башни 4000 3 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 7 отзывов Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля» Увлекательное знакомство с городом в игровом формате Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Ярославль купеческий: тайны и традиции Перечислить достижения ярославских купцов и узнать секреты их успеха Начало: Возле Ярославского музея-заповедника 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю Начало: На Богоявленской площади 3 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 4 отзыва Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани Побывать в купеческой усадьбе и создать эксклюзивную сумку под руководством опытного мастера Начало: У усадьбы купцов Пастуховых 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 3 часа 139 отзывов Ярославль: путешествие по древнему городу символов Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор... 7000 6 650 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв По местам съёмок «Слова пацана» Прогуляться по 3 нетуристическим районам Ярославля и увидеть ключевые локации из нашумевшего сериала Начало: На Советской площади 7 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва «Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля Посетить один из старейших промышленных районов города для знакомства с историей и судьбами жителей Начало: На улице Стачек 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Истории Леонтьевского некрополя Посетить старинное кладбище и узнать о похороненных на нем знаменитых людях Начало: На ул. Угличская 3 150 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории Начало: В районе Волжской набережной 3 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 1.5 часа 1 отзыв Конструктивизм - в массы Групповая прогулка по Бутусовскому посёлку с упором на архитектуру Начало: В Бутусовском парке 555 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Фабричный Ярославль Погулять по одному из старейших промышленных районов города и узнать, как жили фабричные люди 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Ярославль - город богатырей и воинов Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии от 10 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Ярославские слободы, или Город со второго взгляда Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп 4 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле Как самое прекрасное чувство на Земле формировало историю одного города на Волге Начало: театр ИМ.Ф. Волкова 3 150 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов Красный Перекоп - ярославский «город в городе» Погулять по нетуристическому району, оценить Большую мануфактуру и посетить старинный парк Начало: На ул. Стачек 3 850 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики» 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству Погулять по историческому центру, создать изделие на ткацком станке и попить чаю в старинной усадьбе от 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

Групповая 1 час 3 отзыва Мастер-класс по росписи деревянного медведя Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе Начало: На улице Нахимсона Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка От древности до современности - со своим личным «голосом города» от 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 66 отзывов Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля» Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний Начало: на площади Волкова 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Уютная прогулка по Ярославлю с личным гидом Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора Волкова Расписание: по договоренности 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 25 отзывов В тренде Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Начало: Ярославль, Советская площадь, д. 1/19 3 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов «Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля Начало: Ул. Петропавловский парк, 25 Расписание: По договоренности 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Ярославские слободы: эксклюзивное путешествие по скрытым уголкам Отправьтесь в путешествие по скрытым жемчужинам Ярославля, полное удивительных открытий и уникальных мест Начало: По договорённости с туристами от 3 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Путешествие в историю: легенды старого Ярославля Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25 Расписание: ПН - ВС от 4 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Театрально-киношный Ярославль Начало: Площадь Ф. Волкова, памятник Ф. Волкову 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1 час 2 отзыва Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю Начало: Ул. Подзеленье, д. 3 Расписание: По договорённости 12 000 ₽ за всё до 6 чел.