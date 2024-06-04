1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей
Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи
Начало: На ул. Почтовая 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
667₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Экскурсия и мастер-класс в Ярославле: «Лён - от семечка до полотна»
Погрузитесь в мир льна в усадьбе купцов Пастуховых. Откройте для себя удивительный процесс создания льняных изделий и создайте свой уникальный браслет
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Малоизвестный Ярославль: Путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть раскрытыми
Начало: в Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рандомный Ярославль: индивидуальная экскурсия по неизведанным тропам
Погрузитесь в атмосферу Ярославля с другой стороны: нестандартные маршруты, живые беседы и уникальные истории ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальный стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг в Ярославле
Создайте уникальное стеклянное панно в технике фьюзинг под руководством опытного художника-витражиста. Прекрасная возможность для туристов
Начало: На ул. Почтовая
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Квест
1.5 часа
Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города
Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю
Начало: На Богоявленской площади
13 июня в 17:00
14 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Ярославль
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Начало: На улице Первомайская
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
99909 491₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль романтический: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу романтики Ярославля. Узнайте о страстных историях любви, связанных с этим городом, и посетите памятные места
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс «Магия огня»: искусство эмали в Ярославле
Создайте собственное произведение искусства на мастер-классе с профессиональными эмальерами в Ярославле
Начало: На ул. Почтовая 10
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 740₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нескучная прогулка по Ярославлю с караваем
Познакомиться с городом поближе и открыть его с новой стороны
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 10:30
12 июня в 10:30
6 670₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кто придумал валенки?
Побывать на Ярославской фабрике валяной обуви и раскрыть секреты исконно русского промысла
Начало: На проходной фабрики
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
40003 200₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Перечислить достижения ярославских купцов и узнать секреты их успеха
Начало: Возле Ярославского музея-заповедника
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Побывать в купеческой усадьбе и создать эксклюзивную сумку под руководством опытного мастера
Начало: У усадьбы купцов Пастуховых
Сегодня в 12:00
10 июня в 10:00
1 100₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
70006 650₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
По местам съёмок «Слова пацана»
Прогуляться по 3 нетуристическим районам Ярославля и увидеть ключевые локации из нашумевшего сериала
Начало: На Советской площади
17 июня в 09:00
21 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
Посетить один из старейших промышленных районов города для знакомства с историей и судьбами жителей
Начало: На улице Стачек
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Истории Леонтьевского некрополя
Посетить старинное кладбище и узнать о похороненных на нем знаменитых людях
Начало: На ул. Угличская
11 июня в 10:00
4 июля в 10:00
3 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волжская набережная Ярославля: путешествие сквозь эпохи
Проследить хронологию, архитектуру города и судьбы замечательных людей сквозь 10 веков истории
Начало: В районе Волжской набережной
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Конструктивизм - в массы
Групповая прогулка по Бутусовскому посёлку с упором на архитектуру
Начало: В Бутусовском парке
Завтра в 18:00
15 июня в 14:00
555500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Фабричный Ярославль
Погулять по одному из старейших промышленных районов города и узнать, как жили фабричные люди
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - город богатырей и воинов
Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 10 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
4 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
Как самое прекрасное чувство на Земле формировало историю одного города на Волге
Начало: театр ИМ.Ф. Волкова
11 июня в 09:00
4 июля в 09:00
3 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
Погулять по нетуристическому району, оценить Большую мануфактуру и посетить старинный парк
Начало: На ул. Стачек
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
3 850₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики»
13 июня в 14:00
1 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Погулять по историческому центру, создать изделие на ткацком станке и попить чаю в старинной усадьбе
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе
Начало: На улице Нахимсона
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
От древности до современности - со своим личным «голосом города»
Сегодня в 10:00
12 июня в 13:00
от 3 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уютная прогулка по Ярославлю с личным гидом
Откройте исторические тайны Ярославля в уютной прогулке по его знаковым местам с опытным гидом
Начало: Центральный вход Театра Драмы им. Федора Волкова
Расписание: по договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
В тренде
Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
Начало: Ярославль, Советская площадь, д. 1/19
Завтра в 12:00
12 июня в 17:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
Начало: Ул. Петропавловский парк, 25
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославские слободы: эксклюзивное путешествие по скрытым уголкам
Отправьтесь в путешествие по скрытым жемчужинам Ярославля, полное удивительных открытий и уникальных мест
Начало: По договорённости с туристами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25
Расписание: ПН - ВС
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Театрально-киношный Ярославль
Начало: Площадь Ф. Волкова, памятник Ф. Волкову
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Начало: Ул. Подзеленье, д. 3
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29...
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия4 июня 2024Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление о том, что такое сапы. Но чудесные инструкторы все понятно объяснили, всему научили и контролировали весь процесс👍 Однозначно рекомендую. Все 10 из 5 ⭐
- ВВера3 июня 2024Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж, четко контролируют ситуацию на
- ММария3 июня 2024На прогулку по Ярославлю отправилась группа детей с классным руководителем - отметили окончание учебного года и начало каникул. Их восторга
- ИИрина3 июня 2024Волшебная прогулка. Ярославль великолепен, а с палубы яхты - нет слов! Александр по ходу прогулки рассказывал и про сам город, и про яхту. Наилучшие рекомендации.
- ИИрина3 июня 2024Здравствуйте! Очень интересная экскурсия! Илья - настоящий профессионал! Буду рекомендовать друзьям! Спасибо!
- ННаталья2 июня 2024Хотим поблагодарить Егора за чудесную, незабываемую экскурсию!!! Его экскурсия/ как бальзам на душу!! Настолько интересно доступно и познавательно излагает материал.
- ЮЮлия2 июня 2024Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!
- ЮЮлия2 июня 2024Очень понравилось! Погода благоволила речным прогулкам☀️☀️☀️интересно,с ветерком и удовольствием!
- TTatiana1 июня 2024Чудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы и важные вещи. Отличная организация
- ААнна1 июня 2024шикарный мастер-класс! рекомендую всем, нам очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Необычные»
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