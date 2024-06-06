О Ольга Мастер-класс по росписи деревянного медведя Спасибо огромное Елене, замечательный мастер класс, очень многого и полезного узнали с внучкой. Приветливая и с огромным опытом Елена нас очень порадовала

А Анна Мастер-класс «Знакомство с Тиффани» шикарный мастер-класс! рекомендую всем, нам очень понравилось!

С Светлана Мастер-класс «Знакомство с Тиффани» Очень интерсный мастер класс, объяснили всё доступно. В итоге получили сувениры сделанные своими руками. Мы замечательно провели время!!!

Л Лена Мастер-класс «Знакомство с Тиффани» Отличный мастер-класс, доброжелательные и увлеченные своим делом мастера. Спасибо! Рекомендую всем за такой очаровательный сувенир из Ярославля👍🏻

К Ксения Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству Крутой опыт. Было интересно

Е Елена Стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг Посетили стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг. Ооочень понравилось. Играться с гладкими стеклышками приятно, чувствуешь себя одновременно ребёнком и художником. Мастер Сергей был рядом, помогал и подсказывал. Спасибо ему. С удовольствие вернёмся ещё раз.

Н Наталья Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна» Благодарность Марие за интересный мастер-класс и рассказ обо льне! Были в понедельник вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия) Интересно, наглядно, а как Мария поёт… эх, нам очень понравилось! Мария, ласкового солнца Вам и сияющих звёзд, привет от гостей из Мурманска👋

С Светлана Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна» Очень интересная экскурсия с т з проведения, информации и вовлечения детей и взрослых. Интерактивный музей. Все можно было потрогать, попробовать. Дети под впечатлением вышли из усадьбы.

К Катрин Мастер-класс с эмальерами «Магия огня» читать дальше что захотите), рисуете на бумаге, потом переносите на медную заготовку, выкладываете эмалевыми красками, и потом три обжига в печи. В конце дадут выбрать рамку для вашего шедевра;) Короче всё по-настоящему!!! Походу МК нам рассказывали о техниках нанесения эмали… Класс! Мы были с сыном 14 лет. Подросток в восторге! Спасибо! Обязательно буду рекомендовать эту студию всем! Было мега интересно!!! Мастер-класс проходит больше 2х часов. Этого времени хватает на полноценную композицию, которую вы сначала сами придумываете (всё,