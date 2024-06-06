Интересные программы мастер-классы Ярославля

Найдено 8 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Ярославле, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
Индивидуальная
1 час
340 отзывов
Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей
Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи
Начало: На ул. Почтовая 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
667 за человека
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Индивидуальная
1 час
19 отзывов
Экскурсия и мастер-класс в Ярославле: «Лён - от семечка до полотна»
Погрузитесь в мир льна в усадьбе купцов Пастуховых. Откройте для себя удивительный процесс создания льняных изделий и создайте свой уникальный браслет
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 500 за человека
Стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Уникальный стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг в Ярославле
Создайте уникальное стеклянное панно в технике фьюзинг под руководством опытного художника-витражиста. Прекрасная возможность для туристов
Начало: На ул. Почтовая
Завтра в 18:00
10 июня в 11:00
2 000 за человека
Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Мастер-класс «Магия огня»: искусство эмали в Ярославле
Создайте собственное произведение искусства на мастер-классе с профессиональными эмальерами в Ярославле
Начало: На ул. Почтовая 10
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 740 за человека
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600 за человека
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Побывать в купеческой усадьбе и создать эксклюзивную сумку под руководством опытного мастера
Начало: У усадьбы купцов Пастуховых
Сегодня в 12:00
10 июня в 10:00
1 100 за человека
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Погулять по историческому центру, создать изделие на ткацком станке и попить чаю в старинной усадьбе
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Групповая
1 час
3 отзыва
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе
Начало: На улице Нахимсона
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Мастер-класс по росписи деревянного медведя
    Спасибо огромное Елене, замечательный мастер класс, очень многого и полезного узнали с внучкой. Приветливая и с огромным опытом Елена нас очень порадовала
  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
    шикарный мастер-класс! рекомендую всем, нам очень понравилось!
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
    Очень интерсный мастер класс, объяснили всё доступно. В итоге получили сувениры сделанные своими руками. Мы замечательно провели время!!!
    Очень интерсный мастер класс, объяснили всё доступно. В итоге получили сувениры сделанные своими руками. Мы замечательно провели время!!!
  • Л
    Лена
    27 мая 2024
    Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
    Отличный мастер-класс, доброжелательные и увлеченные своим делом мастера. Спасибо! Рекомендую всем за такой очаровательный сувенир из Ярославля👍🏻
    Отличный мастер-класс, доброжелательные и увлеченные своим делом мастера. Спасибо! Рекомендую всем за такой очаровательный сувенир из Ярославля👍🏻Отличный мастер-класс, доброжелательные и увлеченные своим делом мастера. Спасибо! Рекомендую всем за такой очаровательный сувенир из Ярославля👍🏻
  • К
    Ксения
    24 мая 2024
    Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
    Крутой опыт. Было интересно
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг
    Посетили стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг. Ооочень понравилось. Играться с гладкими стеклышками приятно, чувствуешь себя одновременно ребёнком и художником. Мастер Сергей был рядом, помогал и подсказывал. Спасибо ему. С удовольствие вернёмся ещё раз.
    Посетили стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг. Ооочень понравилось. Играться с гладкими стеклышками приятно, чувствуешь себя одновременноПосетили стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг. Ооочень понравилось. Играться с гладкими стеклышками приятно, чувствуешь себя одновременноПосетили стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг. Ооочень понравилось. Играться с гладкими стеклышками приятно, чувствуешь себя одновременноПосетили стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг. Ооочень понравилось. Играться с гладкими стеклышками приятно, чувствуешь себя одновременно
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
    Благодарность Марие за интересный мастер-класс и рассказ обо льне! Были в понедельник вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия) Интересно, наглядно, а как Мария поёт… эх, нам очень понравилось! Мария, ласкового солнца Вам и сияющих звёзд, привет от гостей из Мурманска👋
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
    Очень интересная экскурсия с т з проведения, информации и вовлечения детей и взрослых. Интерактивный музей. Все можно было потрогать, попробовать. Дети под впечатлением вышли из усадьбы.
  • К
    Катрин
    11 мая 2024
    Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
    Было мега интересно!!! Мастер-класс проходит больше 2х часов. Этого времени хватает на полноценную композицию, которую вы сначала сами придумываете (всё,
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    что захотите), рисуете на бумаге, потом переносите на медную заготовку, выкладываете эмалевыми красками, и потом три обжига в печи. В конце дадут выбрать рамку для вашего шедевра;) Короче всё по-настоящему!!! Походу МК нам рассказывали о техниках нанесения эмали… Класс! Мы были с сыном 14 лет. Подросток в восторге! Спасибо! Обязательно буду рекомендовать эту студию всем!

  • Р
    Роман
    9 мая 2024
    Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
    Организатор интересно рассказывает об искусстве создания картин эмалями по металлу и на фоне создания собственной картины.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
  2. Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
  3. Стеклянный мастер-класс в технике фьюзинг
  4. Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
  5. Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Мастер-классы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 436 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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