Алёна проводит ещё 6 экскурсий

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  3. Ярославль и Кострома одним днём

Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца

Алёна
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Алёна – представитель гидов
В насыщенном и емком путешествии по двум прославленным городам Северо-Восточной Руси я помогу разглядеть общие исторические нити, связавшие их судьбы, и покажу, чем каждый из них уникален и по-своему прекрасен.

Расскажу о главных архитектурных шедеврах, царских загадках и купеческих традициях, а еще о происхождении медвежьей символики и обаятельных «хохулях».
От 11200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём

Что вас ожидает

Город Ярослава Мудрого
Ярославль появился на сто лет раньше Костромы. Вы узнаете, почему место, на котором стоит город, сначала называлось Медвежьим Углом. На фоне слияния Волги и Которосли услышите легенду об основании Ярославля и выясните, как на гербе оказался мишка с секирой. Прогуливаясь по уютной набережной, услышите, чем торговали ярославские купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей. Поразитесь количеству шедевров храмового зодчества в историческом центре. Побываете на центральной Советской площади с храмом Ильи Пророка, у часовни Казанской Богоматери обсудим столичный период в жизни Ярославля, а у стен бывшего монастыря я расскажу захватывающую историю обретения памятника древнерусской письменности.

О солеварении и фигурах ярославского края
На пути к ещё одному купеческому городу на Волге, который тоже можно назвать столичным (об этом обязательно поговорим отдельно), вы узнаете историю солеварения на ярославской земле и познакомитесь с именами знаменитых зодчих, художников и деятелей науки. А еще узнаете о диковинном и милом зверьке, которого местные жители ласково зовут «хохуля».

Государыня-Кострома
Вы увидите памятники Юрию Долгорукому, вождю революции Ленину и народному герою Сусанину. На центральной площади послушаете о ее знаковых памятниках: пожарной каланче, гауптвахте, бывшей гостинице «Лондон» и доме Борщова. Из беседки Островского сравните вид на Волгу с тем, что открывается из ярославских ротонд. В Богоявленско-Анастасиином монастыре увидите главную святыню Костромы — Фёдоровскую икону Божией Матери. А в Ипатьевской обители узнаете, как Земскому Собору удалось уговорить совсем юного Михаила Фёдоровича возглавить Россию. Здесь снова вы поймаете пересечение с Ярославлем: после Костромы будущий царь задержался на месяц в Ярославле. Зачем? Узнаете на экскурсии!

Организационные детали

  • Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 6000, минивен — 10000 руб.
  • Посещение Ипатьевского монастыря в Костроме не входит в стоимость экскурсии, оплачивается отдельно: 160 руб./человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
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Алёна проводит ещё 6 экскурсий

Ярославль вдоль и поперекЯрославль вдоль и поперекЯрославль вдоль и поперек
520 за человека
2.5 часа
161 отзыв
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Если вы хотите за пару часов проникнуться духом Ярославля и увидеть всё самое важное в городе, добро пожаловать на нашу дружескую прогулку! Перед вами предстанут храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и красавица-Стрелка, оживут сюжеты купеческого прошлого Ярославля, истории о его доблестных жителях и старинные легенды. Вы познакомитесь с символами города, разведаете самые «вкусные» кофейни и ресторанчики и, конечно, потрете нос стражу Ярославля.
Живописная русская глубинка: из Ярославля в ВятскоеЖивописная русская глубинка: из Ярославля в ВятскоеЖивописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
От 6900 за экскурсию
4 часа
Влюбиться в одну из самых красивых деревень страны и посетить этноисторический музейный комплекс
Вятское — небольшое село, а историй и памятников — на целый город! Вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями и поймете, почему деревню называют ярославским Суздалем. Откроете секреты баньки по-черному, узнаете о вятских старообрядцах и крестьянских забавах. А также побываете у целебных источников и попробуете прославленные огурчики.
Из Ярославля в государыню-КостромуИз Ярославля в государыню-КостромуИз Ярославля в государыню-Кострому
9000 за экскурсию
5 часов
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Если вы остановились в столице Золотого кольца, прекрасным дополнением к путешествию по знаменитому маршруту станет соседняя Кострома. Вы узнаете, почему ее можно назвать «тройной» столицей, побываете в монастырях, где началась царская история Романовых, прогуляетесь по крупнейшим торговым рядам России и узнаете о яркой эпохе костромского купечества.
Рыбинск — маленький ПетербургРыбинск — маленький ПетербургРыбинск — маленький Петербург
От 6000 за экскурсию
3 часа
Открыть атмосферную архитектуру города и услышать неожиданные факты о его известных уроженцах
Во втором по величине городе Ярославской области вы познакомитесь с самими интересными постройками 18-20 веков, пройдете по уютным купеческим улочкам, узнаете о Федоре Ушакове, братьях Нобель и других знаменитых людях, связанных с Рыбинском. И, конечно, поговорим о несчастных бурлаках, увековеченных Репиным, и ГЭС, изменившей местный быт.
Ярославль для детейЯрославль для детейЯрославль для детей
От 3800 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Без дат и скучных фактов: узнать о городе и его жителях, а также заглянуть в музей пряника и мишек
Край великолепных храмов, нарядных изразцов, самолепных пельмешек и вкусных пряников — уверена, вы и ваши дети полюбите наш древний город! Легко и увлекательно я расскажу о прошлом Ярославля и о его жителях. В программе музей пряника с чаепитием, прогулка по живописной набережной и встреча с плюшевыми символами города.
Ярославль — город богатырей и воиновЯрославль — город богатырей и воиновЯрославль — город богатырей и воинов
От 2800 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
Поездка в Ярославль — это не только походы по церквям, храмам и музеям ремесел. Я покажу вам другую сторону города Золотого кольца — мужественную, богатырскую, героическую. Вы узнаете, почему Ярославль называют «городом бравых людей», разберетесь, почему на памятнике Ярославу Мудрому спрятан меч, и поймете, что символизируют серп и молот на советском банке. А в музее Боевой славы я напомню вам о главных сражениях, где город сыграл важную роль, и помогу увидеть историческую перспективу Ярославля.

Экскурсии на машине в Ярославле

Из Ярославля в уютный и старинный ТутаевИз Ярославля в уютный и старинный ТутаевИз Ярославля в уютный и старинный Тутаев
4000 за экскурсию
4.5 часов
Открыть историю городка, пройти по местам киносъемок и поддаться очарованию провинциальной России
Бывший Романов-Борисоглебск в 40 км от Ярославля — место ностальгии по давно ушедшим эпохам и естественные декорации к фильмам о старине. Здесь вы исследуете храмы 17 века и увидите одну из крупнейших православных икон Средневековья, узнаете об известных уроженцах Тутаева и осмотрите резные домики. А также подниметесь на пожарную каланчу и посетите колокольный завод.
Христианский Ярославль: храмы и Толгский монастырьХристианский Ярославль: храмы и Толгский монастырьХристианский Ярославль: храмы и Толгский монастырь
4000 за экскурсию
5 часов
Посетить знаковые святыни и узнать религиозную историю первого православного города на Волге
В путешествии по средневековым ярославским обителям вы познакомитесь с этапами распространения христианства в регионе, побываете в церквях, основанных в непростые времена, и ощутите атмосферу стародавнего монастырского уюта. А также услышите о традициях почитания местных реликвий и станете лучше понимать архитектурные тенденции в строительстве ярославских религиозных объектов.
Ярославль без академизма и славословияЯрославль без академизма и славословияЯрославль без академизма и славословия
3000 за экскурсию
3 часа
16 отзывов
Легкая и нескучная экскурсия живым языком о городе и его жителях
Наш город — столица Золотого кольца, а ее исторический центр внесен в список ЮНЕСКО как выдающийся пример градостроительной реформы Екатерины II. На обзорной экскурсии я познакомлю вас с ключевыми достопримечательностями Ярославля, при этом моя главная цель — рассказать о знаковых местах без отрыва от реальной жизни и помочь разглядеть за открыточными видами, древними фасадами и преданиями о средневековых дружинах менталитет и философию ярославцев. Ведь именно люди рисуют облик города и наделяют его своей душой.
Повесть о настоящем ЯрославлеПовесть о настоящем ЯрославлеПовесть о настоящем Ярославле
3000 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Купеческие дома, ремесленные кварталы и старинные храмы
Которосль — это трудное слово дается гостям города не сразу. И если Волга в представлениях не нуждается, то ярославская река скрывает от путешественников много тайн. Тем, кто уже познакомился с историческим центром, я предлагаю прогулку по уютным берегам Которосли. Вы узнаете о жизни ремесленных слобод и удивительной усадьбе-фабрике, услышите о невероятных приключениях ярославских князей и легендарных битвах. Увидите десяток потрясающих храмов, редко попадающих в стандартные маршруты, элитные кварталы 19 века и купеческие дома петровской эпохи, а также самые современные архитектурные эксперименты Ярославля.
Из Ярославля — в старинный Толгский монастырьИз Ярославля — в старинный Толгский монастырьИз Ярославля — в старинный Толгский монастырь
1250 за человека
4 часа
1 отзыв
Посетить один из самых значимых духовных центров региона и прикоснуться к его многовековой истории
Вы побываете в необыкновенном средневековом монастыре, славящемся красотой и особой атмосферой уюта. Услышите легенды о главной святыне края — иконе Толгской Богоматери. Узнаете о роли крепости-обители в истории ярославской земли. Осмотрите ценные фрески и белокаменные своды храмов. Откроете символику старинной кедровой рощи и увидите прекрасных черных лебедей.
Неизведанный ЯрославльНеизведанный ЯрославльНеизведанный Ярославль
3200 за экскурсию
3 часа
6 отзывов
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Из более чем 500 достопримечательностей Ярославля только 354 находятся в историческом центре. Вам предстоит познакомиться с самыми интересными. Вы побываете в средневековых слободах Ярославля — Толчковской, Коровницкой, Стрелецкой, Тверицкой других. Узнаете об архитектурных особенностях многочисленных церквей, прикоснётесь к главным эпохам в истории города и увидите те живописные места, куда редко добираются туристы.

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