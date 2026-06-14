Алёна проводит ещё 6 экскурсий

Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
В насыщенном и емком путешествии по двум прославленным городам Северо-Восточной Руси я помогу разглядеть общие исторические нити, связавшие их судьбы, и покажу, чем каждый из них уникален и по-своему прекрасен.
Расскажу о главных архитектурных шедеврах, царских загадках и купеческих традициях, а еще о происхождении медвежьей символики и обаятельных «хохулях».
Ярославль появился на сто лет раньше Костромы. Вы узнаете, почему место, на котором стоит город, сначала называлось Медвежьим Углом. На фоне слияния Волги и Которосли услышите легенду об основании Ярославля и выясните, как на гербе оказался мишка с секирой. Прогуливаясь по уютной набережной, услышите, чем торговали ярославские купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей. Поразитесь количеству шедевров храмового зодчества в историческом центре. Побываете на центральной Советской площади с храмом Ильи Пророка, у часовни Казанской Богоматери обсудим столичный период в жизни Ярославля, а у стен бывшего монастыря я расскажу захватывающую историю обретения памятника древнерусской письменности.
О солеварении и фигурах ярославского края
На пути к ещё одному купеческому городу на Волге, который тоже можно назвать столичным (об этом обязательно поговорим отдельно), вы узнаете историю солеварения на ярославской земле и познакомитесь с именами знаменитых зодчих, художников и деятелей науки. А еще узнаете о диковинном и милом зверьке, которого местные жители ласково зовут «хохуля».
Государыня-Кострома
Вы увидите памятники Юрию Долгорукому, вождю революции Ленину и народному герою Сусанину. На центральной площади послушаете о ее знаковых памятниках: пожарной каланче, гауптвахте, бывшей гостинице «Лондон» и доме Борщова. Из беседки Островского сравните вид на Волгу с тем, что открывается из ярославских ротонд. В Богоявленском соборе увидите главную святыню Костромы — Фёдоровскую икону Божией Матери. А в Ипатьевской обители узнаете, как Земскому Собору удалось уговорить совсем юного Михаила Фёдоровича возглавить Россию. Здесь снова вы поймаете пересечение с Ярославлем: после Костромы будущий царь задержался на месяц в Ярославле. Зачем? Узнаете на экскурсии!
Организационные детали
Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 8000 ₽, минивен — 14 500 ₽.
Посещение Ипатьевского монастыря в Костроме оплачивается отдельно: 1-2 чел. — 2500 ₽, 3-4 чел. — 3000 ₽, больше 5 чел. — от 3500 ₽
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провели экскурсии для 26248 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Выражаем благодарность нашему гиду Виктории! Экскурсия была интересной и познавательной. Виктория грамотный и увлеченный специалист, отлично ведет экскурсию. После экскурсии захотелось самим побольше узнать о городах. Спасибо большое!!!
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А
Анна
Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию Ярославль-Кострома! Гид Кирилл прекрасный, знающий и увлеченный своим делом экскурсовод! Путешествие из Ярославля в Кострому было увлекательным и очень комфортным! Будем всем рекомендовать!
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Л
Лебедева
Очень приятное путешествие получилось.
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Е
Евгения
Добрый день! Насыщенная и интересная экскурсия. Все прошло во время и четко. Вежливый и аккуратный водитель. Гиду Виктории огромное спасибо за шикарные экскурсии, интересные истории и факты, подача информации доступна. Виктория забронировала нам хороший ресторан в Костроме, все наши пожелания были учтены. Очень рекомендую.
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И
Ирина
27 июля 2025 года побывали на экскурсии Ярославль-Кострома, которая оставила неизгладимое впечатление! Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Кириллу за профессионализм, глубокие знания и увлекательную подачу материала. Экскурсия была организована на читать дальшеуменьшить
высшем уровне: четкий маршрут, интересные факты и живое общение. Особенно поразило, как гид умело сочетал исторические данные с занимательными историями, делая каждый момент по-настоящему захватывающим. Отдельно отмечу индивидуальный подход – экскурсовод отвечал на все вопросы, чувствовалось, что он искренне любит свою работу и делится этой любовью с гостями. Рекомендую всем, кто хочет не просто «послушать», а действительно прочувствовать дух места! Так-же хотим выразить огромную благодарность водителю Александру за комфортную и безопасную поездку во время экскурсии!
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К
Кирилл
Хотим поблагодарить гида Алену и водителя Кирилла за прекрасный день! Мы побывали за 1 день в двух городах: Ярославль и Кострома! Это восторг! Все комфортно и четко по времени, есть читать дальшеуменьшить
время и купить сувениры и сделать прекрасные фото! Мы посетили огромное количество мест в сопровождении Алены и ее интереснейших историй. Всегда приятно слушать человека, который так любит свой край, рассказывает много ньюансов и всегда рад вопросам. Приедем к вам летом и обязательно вместе сгоняем в Тутаев❤️большое спасибо! P/s: спасибо за советы по вкусным ресторанам, они реально вкусные и за ромовую бабу из Костромы, они и правда очень вкусные)))
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