Алёна проводит ещё 6 экскурсий

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Ярославль и Кострома одним днём

Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
В насыщенном и емком путешествии по двум прославленным городам Северо-Восточной Руси я помогу разглядеть общие исторические нити, связавшие их судьбы, и покажу, чем каждый из них уникален и по-своему прекрасен.

Расскажу о главных архитектурных шедеврах, царских загадках и купеческих традициях, а еще о происхождении медвежьей символики и обаятельных «хохулях».
5
14 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём
Ярославль и Кострома одним днём

Описание экскурсии

Город Ярослава Мудрого

Ярославль появился на сто лет раньше Костромы. Вы узнаете, почему место, на котором стоит город, сначала называлось Медвежьим Углом. На фоне слияния Волги и Которосли услышите легенду об основании Ярославля и выясните, как на гербе оказался мишка с секирой. Прогуливаясь по уютной набережной, услышите, чем торговали ярославские купцы и зачем они вкладывали огромные средства в строительство церквей. Поразитесь количеству шедевров храмового зодчества в историческом центре. Побываете на центральной Советской площади с храмом Ильи Пророка, у часовни Казанской Богоматери обсудим столичный период в жизни Ярославля, а у стен бывшего монастыря я расскажу захватывающую историю обретения памятника древнерусской письменности.

О солеварении и фигурах ярославского края

На пути к ещё одному купеческому городу на Волге, который тоже можно назвать столичным (об этом обязательно поговорим отдельно), вы узнаете историю солеварения на ярославской земле и познакомитесь с именами знаменитых зодчих, художников и деятелей науки. А еще узнаете о диковинном и милом зверьке, которого местные жители ласково зовут «хохуля».

Государыня-Кострома

Вы увидите памятники Юрию Долгорукому, вождю революции Ленину и народному герою Сусанину. На центральной площади послушаете о ее знаковых памятниках: пожарной каланче, гауптвахте, бывшей гостинице «Лондон» и доме Борщова. Из беседки Островского сравните вид на Волгу с тем, что открывается из ярославских ротонд. В Богоявленском соборе увидите главную святыню Костромы — Фёдоровскую икону Божией Матери. А в Ипатьевской обители узнаете, как Земскому Собору удалось уговорить совсем юного Михаила Фёдоровича возглавить Россию. Здесь снова вы поймаете пересечение с Ярославлем: после Костромы будущий царь задержался на месяц в Ярославле. Зачем? Узнаете на экскурсии!

Организационные детали

  • Если вы не на своем транспорте, мы организуем трансфер за дополнительную плату: легковой автомобиль — 8000 ₽, минивен — 14 500 ₽.
  • Посещение Ипатьевского монастыря в Костроме оплачивается отдельно: 1-2 чел. — 2500 ₽, 3-4 чел. — 3000 ₽, больше 5 чел. — от 3500 ₽
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провели экскурсии для 26248 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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Т
Выражаем благодарность нашему гиду Виктории! Экскурсия была интересной и познавательной. Виктория грамотный и увлеченный специалист, отлично ведет экскурсию. После экскурсии захотелось самим побольше узнать о городах. Спасибо большое!!!
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А
Огромное спасибо за интереснейшую экскурсию Ярославль-Кострома! Гид Кирилл прекрасный, знающий и увлеченный своим делом экскурсовод! Путешествие из Ярославля в Кострому было увлекательным и очень комфортным! Будем всем рекомендовать!
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Л
Очень приятное путешествие получилось.
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Е
Добрый день!
Насыщенная и интересная экскурсия. Все прошло во время и четко. Вежливый и аккуратный водитель. Гиду Виктории огромное спасибо за шикарные экскурсии, интересные истории и факты, подача информации доступна. Виктория забронировала нам хороший ресторан в Костроме, все наши пожелания были учтены.
Очень рекомендую.
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
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И
27 июля 2025 года побывали на экскурсии Ярославль-Кострома, которая оставила неизгладимое впечатление! Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Кириллу за профессионализм, глубокие знания и увлекательную подачу материала.
Экскурсия была организована на
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высшем уровне: четкий маршрут, интересные факты и живое общение. Особенно поразило, как гид умело сочетал исторические данные с занимательными историями, делая каждый момент по-настоящему захватывающим.
Отдельно отмечу индивидуальный подход – экскурсовод отвечал на все вопросы, чувствовалось, что он искренне любит свою работу и делится этой любовью с гостями.
Рекомендую всем, кто хочет не просто «послушать», а действительно прочувствовать дух места!
Так-же хотим выразить огромную благодарность водителю Александру за комфортную и безопасную поездку во время экскурсии!

27 июля 2025 года побывали на экскурсии Ярославль-Кострома, которая оставила неизгладимое впечатление! Хочу выразить огромную благодарность
27 июля 2025 года побывали на экскурсии Ярославль-Кострома, которая оставила неизгладимое впечатление! Хочу выразить огромную благодарность
27 июля 2025 года побывали на экскурсии Ярославль-Кострома, которая оставила неизгладимое впечатление! Хочу выразить огромную благодарность
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К
Хотим поблагодарить гида Алену и водителя Кирилла за прекрасный день! Мы побывали за 1 день в двух городах: Ярославль и Кострома! Это восторг! Все комфортно и четко по времени, есть
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время и купить сувениры и сделать прекрасные фото! Мы посетили огромное количество мест в сопровождении Алены и ее интереснейших историй. Всегда приятно слушать человека, который так любит свой край, рассказывает много ньюансов и всегда рад вопросам. Приедем к вам летом и обязательно вместе сгоняем в Тутаев❤️большое спасибо! P/s: спасибо за советы по вкусным ресторанам, они реально вкусные и за ромовую бабу из Костромы, они и правда очень вкусные)))

Хотим поблагодарить гида Алену и водителя Кирилла за прекрасный день! Мы побывали за 1 день в
Хотим поблагодарить гида Алену и водителя Кирилла за прекрасный день! Мы побывали за 1 день в
Хотим поблагодарить гида Алену и водителя Кирилла за прекрасный день! Мы побывали за 1 день в
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