Маршрут проходит по исторической части Ярославля и охватывает все наиболее яркие достопримечательности. Участники получат карту заданий, правильные ответы в которой закодированы цифрами.
Вместе с экскурсоводом участники выполняют задания и получают дополнительную информацию о городских объектах.
В конце мероприятия все правильные ответы суммируются, и участники узнают трёхзначный код, который откроет сундук с памятными сувенирами.
Вместе с экскурсоводом участники выполняют задания и получают дополнительную информацию о городских объектах.
В конце мероприятия все правильные ответы суммируются, и участники узнают трёхзначный код, который откроет сундук с памятными сувенирами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание квестаЧто вас ожидает: Увлекательный маршрут: Маршрут нашей экскурсии охватывает историческую часть Ярославля и позволит вам познакомиться с наиболее яркими и интересными достопримечательностями города. Карта заданий: Каждый участник получит специальную карту заданий, на которой закодированы ответы цифрами. Ваша задача — раскодировать их, выполняя интересные задания. Экскурсовод-гид: Опытный экскурсовод будет сопровождать вас в этом увлекательном путешествии. Он поможет вам разгадывать задания и предоставит дополнительную информацию о городских объектах. Командная работа: Вы будете работать в команде, обмениваясь идеями и помогая друг другу в поиске ответов. Это отличная возможность для сплочения и веселого времяпрепровождения. Памятные сувениры: После выполнения всех заданий, вас ждет сюрприз — сундук с памятными сувенирами. Для открытия сундука вам потребуется трёхзначный код, составленный из правильных ответов на задания. Итог: Во время экскурсии-квеста участники получат представление о ярославских купцах, об их роли в формировании облика города и промышленного потенциала, о меценатах, внёсших вклад в развитие образования в городе, о знаменитых ярославцах, о городе древнем и современном. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Ярославу Мудрому
- Доходный дом купца Пастухова
- Квартал старого гостиного двора
- Часовня А. Невского
- Здание бывш. гостиницы Бристоль
- Советская площадь
- Храм Ильи Пророка XVII в
- Демидовский сквер
- Территория бывш. ярославского Кремля
- Успенский кафедральный собор
- Стрелка
- Здание бывш. мужской гимназии
- Здание бывш. частной женской гимназии
- Здание бывш. гостиницы Царьград
- Нулевой километр Золотого кольца России
Что включено
- Услуги гида
- Карта заданий
- Памятный сувенир
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богоявленская пл., 25, Ярославль
Завершение: Нулевой километр золотого кольца России (Революционный бульвар)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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