Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Маршрут проходит по исторической части Ярославля и охватывает все наиболее яркие достопримечательности. Участники получат карту заданий, правильные ответы в которой закодированы цифрами.



Вместе с экскурсоводом участники выполняют задания и получают дополнительную информацию о городских объектах.



В конце мероприятия все правильные ответы суммируются, и участники узнают трёхзначный код, который откроет сундук с памятными сувенирами. 5 3 отзыва

Юлия Ваш гид в Ярославле Написать вопрос Индивидуальная квест-экскурсия Оценка и отзывы 3 отзыва Длитель­ность 2 часа Как проходит Пешком Можно с детьми Да 5000 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 40 чел.) Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Ближайшие даты: Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание квеста Что вас ожидает: Увлекательный маршрут: Маршрут нашей экскурсии охватывает историческую часть Ярославля и позволит вам познакомиться с наиболее яркими и интересными достопримечательностями города. Карта заданий: Каждый участник получит специальную карту заданий, на которой закодированы ответы цифрами. Ваша задача — раскодировать их, выполняя интересные задания. Экскурсовод-гид: Опытный экскурсовод будет сопровождать вас в этом увлекательном путешествии. Он поможет вам разгадывать задания и предоставит дополнительную информацию о городских объектах. Командная работа: Вы будете работать в команде, обмениваясь идеями и помогая друг другу в поиске ответов. Это отличная возможность для сплочения и веселого времяпрепровождения. Памятные сувениры: После выполнения всех заданий, вас ждет сюрприз — сундук с памятными сувенирами. Для открытия сундука вам потребуется трёхзначный код, составленный из правильных ответов на задания. Итог: Во время экскурсии-квеста участники получат представление о ярославских купцах, об их роли в формировании облика города и промышленного потенциала, о меценатах, внёсших вклад в развитие образования в городе, о знаменитых ярославцах, о городе древнем и современном. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памятник Ярославу Мудрому

Доходный дом купца Пастухова

Квартал старого гостиного двора

Часовня А. Невского

Здание бывш. гостиницы Бристоль

Советская площадь

Храм Ильи Пророка XVII в

Демидовский сквер

Территория бывш. ярославского Кремля

Успенский кафедральный собор

Стрелка

Здание бывш. мужской гимназии

Здание бывш. частной женской гимназии

Здание бывш. гостиницы Царьград

Нулевой километр Золотого кольца России Что включено Услуги гида

Карта заданий

Памятный сувенир Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Богоявленская пл., 25, Ярославль Завершение: Нулевой километр золотого кольца России (Революционный бульвар) Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.