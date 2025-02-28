Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль для детей
Без дат и скучных фактов: узнать о городе и его жителях, а также заглянуть в музей истории пряника
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
Мотопульс Ярославля
Насыщенная мотопрогулка по одному из старейших городов России
Начало: На улице Подзеленье
7353 ₽
8650 ₽ за человека
Билет на автобус
Ярославль на двухэтажном автобусе с аудиогидом
Познакомиться с древним городом по удобной системе Hop on Hop off (билет действует 24 часа)
Начало: На Богоявленской площадь
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 февраля 2025Экскурсия понравилась и нам взрослым, и ребенку. Керим рассказал много интересных фактов из истории города, нашел контакт с ребенком. Обязательно приедем в Ярославль ещё.
- ССергей26 июля 2024Нашим гидом был Керим. Очень доступно, с ненавязчивым и тонким юмором провёл по маршруту, ответил на все вопросы и отлично
- ООльга26 апреля 2024Большое спасибо нашему гиду. Несмотря на трудности гид провел прекрасную экскурсию. При ощутимом минусе на улице время экскурсии пролетело незаметно,
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в мае 2025
Сейчас в Ярославле в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 7353 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2025 год по теме «Развлечения», 30 ⭐ отзывов, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль