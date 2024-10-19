Маршрут включает самые яркие локации исторического центра, позволяет прочувствовать атмосферу богатого купеческого города, увидеть гармонию сочетания старины и современности.
Выполняя задания, вы узнаете о роли местных купцов в формировании облика города, о меценатах, внёсших вклад в развитие образования, о Ярославле древнем и современном.
Выполняя задания, вы узнаете о роли местных купцов в формировании облика города, о меценатах, внёсших вклад в развитие образования, о Ярославле древнем и современном.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
- Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому — основателю города
- Старый гостиный двор и мытный рынок. Они дадут представление о размахе торговли в дореволюционном Ярославле
- Часовня Александра Невского в память о чудесном спасении императорской семьи Александра III
- Ярославские столбы и главный променад ярославцев конца 19 — начала 20 веков
- Дом призрения ближнего как пример щедрости ярославского купечества
- Советская площадь с храмом Ильи Пророка — непревзойдённым шедевром древнерусского зодчества
- Демидовский сквер и великие меценаты прошлых столетий
- Стрелка — ярославский Версаль
- Здания мужской гимназии, где учился всемирно известный тенор Л. В. Собинов и великий русский поэт Н. А. Некрасов
- Здание элитной частной женской гимназии — великолепный образец модерна
- Здание бывшей гостиницы «Царьград», где ярославские расторопные ребята ограбили персидского подданного
- Нулевой километр Золотого кольца России
В начале экскурсии вы получите карту заданий, правильные ответы в которой закодированы цифрами. Выполняя их вместе с гидом, вы откроете для себя новую информацию о городских объектах. В финале квеста вы получите трёхзначный код, с помощью которого откроете старый сундук и получите памятные подарки.
Организационные детали
- Квест проходит на улице. Все достопримечательности осматриваются снаружи
- Программа подойдёт для взрослых и детей с 10 лет
- В стоимость всё включено
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 164 туристов
Меня зовут Юлия, я коренная ярославна. Более 20 лет работаю гидом, это моя основная профессия. Возглавляю методический отдел Ярославского государственного музея-заповедника. С радостью покажу вам любимый город!Задать вопрос
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