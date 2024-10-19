Маршрут включает самые яркие локации исторического центра, позволяет прочувствовать атмосферу богатого купеческого города, увидеть гармонию сочетания старины и современности. Выполняя задания, вы узнаете о роли местных купцов в формировании облика города, о меценатах, внёсших вклад в развитие образования, о Ярославле древнем и современном.

Описание квеста

Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому — основателю города

с памятником Ярославу Мудрому — основателю города Старый гостиный двор и мытный рынок . Они дадут представление о размахе торговли в дореволюционном Ярославле

. Они дадут представление о размахе торговли в дореволюционном Ярославле Часовня Александра Невского в память о чудесном спасении императорской семьи Александра III

в память о чудесном спасении императорской семьи Александра III Ярославские столбы и главный променад ярославцев конца 19 — начала 20 веков

и главный променад ярославцев конца 19 — начала 20 веков Дом призрения ближнего как пример щедрости ярославского купечества

как пример щедрости ярославского купечества Советская площадь с храмом Ильи Пророка — непревзойдённым шедевром древнерусского зодчества

— непревзойдённым шедевром древнерусского зодчества Демидовский сквер и великие меценаты прошлых столетий

и великие меценаты прошлых столетий Стрелка — ярославский Версаль

— ярославский Версаль Здания мужской гимназии , где учился всемирно известный тенор Л. В. Собинов и великий русский поэт Н. А. Некрасов

, где учился всемирно известный тенор Л. В. Собинов и великий русский поэт Н. А. Некрасов Здание элитной частной женской гимназии — великолепный образец модерна

— великолепный образец модерна Здание бывшей гостиницы «Царьград» , где ярославские расторопные ребята ограбили персидского подданного

, где ярославские расторопные ребята ограбили персидского подданного Нулевой километр Золотого кольца России

В начале экскурсии вы получите карту заданий, правильные ответы в которой закодированы цифрами. Выполняя их вместе с гидом, вы откроете для себя новую информацию о городских объектах. В финале квеста вы получите трёхзначный код, с помощью которого откроете старый сундук и получите памятные подарки.

Организационные детали