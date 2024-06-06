Экскурсии с элементами квеста в Ярославле

Найдено 6 экскурсий в категории «Квесты» в Ярославле, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ярославль для детей: семейный квест по городу
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
64 отзыва
Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города
Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю
Начало: На Богоявленской площади
«Чтобы пройти квест и получить подарок-сюрприз, приготовьтесь раскрыть 7 артефактов, которые помогут княжне попасть домой»
13 июня в 17:00
14 июня в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
«Приглашаю детей 7-16 лет и их родителей исследовать Ярославль в формате квеста»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000 за всё до 7 чел.
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
5 отзывов
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей
Начало: На Революционном проезде
12 июня в 13:30
17 июня в 12:30
3 000 за всё до 6 чел.
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
66 отзывов
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
4 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29...
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Ярославль для детей: семейный квест по городу
    Отличная экскурсия, полная загадок и приключений! Мы отправились в увлекательное путешествие по времени, чтобы помочь княжне Анне Ярославне вернуться в
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    свое время. Эта необычная задача заставила нас заглянуть в глубины истории Ярославля и открыть для себя множество удивительных фактов. Прогуливаясь по улицам города, мы ощутили себя частью древней Руси XI века. Узнавали, кто жил на этих землях задолго до прихода Ярослава Мудрого, каким образом град Ярослава затевался и почему именно эти места были выбраны для построения города. Нам интересно было узнать, что за ошибочные названия стен "кремлем", а также различия между городами "рублеными" и "земляными". Особенно запомнились нам моменты, когда мы решали загадки и задания на маршруте, открывая артефакты и помогая княжне. Это придавало экскурсии элемент игры и заставляло задуматься над историческими фактами. В конце нас ожидали приятные сюрпризы, которые оставили в нашей памяти яркие воспоминания о Ярославле. Все вместе это создало неповторимую атмосферу и подарило нам незабываемые впечатления. Спасибо Веронике за такое увлекательное путешествие в прошлое!

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Ярославль для детей: семейный квест по городу
    На прогулку по Ярославлю отправилась группа детей с классным руководителем - отметили окончание учебного года и начало каникул. Их восторга
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    нет предела! Меня, к сожалению, на экскурсии не было. Но мне написали и позвонили все, кто мог - какая замечательная Вероника! Как она преподнесла материал, как смогла удержать внимание непоседливых детей, как интересно и увлекательно прошло их первое знакомство с Ярославлем. Спасибо огромное за экскурсию!

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей в Ярославле
    Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
    Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
  • А
    Альмира
    31 мая 2024
    Ярославль для детей: семейный квест по городу
    Добрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактная, обаятельная! Рассказывала очень интересно,
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    наглядно! Мы были с двумя детьми: 17 лет и 4,6 года! Обоим очень понравилось!!! Не смотря на холодную погоду, все были настолько заинтересованы! Очень рекомендую Веронику!!! Еще раз спасибо за позитивную и содержательную прогулку по Ярославлю!

    Добрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактнаяДобрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактнаяДобрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактная
  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
    Были на вашей экскурсии "Сердце Ярославля", большое спасибо за хорошую организацию и интересный квест. Особая благодарность экскурсоводу Анастасии. Отдохнули с интересом! С уважением, учащиеся МОБУ "Пружининская средняя школа"
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей в Ярославле
    Понравилось детям и взрослым, все пункты маршрута прошли, задания выполнили, конфеты получили:) Анна доброжелательная, приветливая, весёлая, на вопросы отвечала, всё хорошо. Спасибо!
  • Р
    Рушания
    8 мая 2024
    Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
    Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
    Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсиюСпасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
  • А
    Алексей
    7 мая 2024
    Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
    Очень понравилась экскурсия.
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Семейный квест «Закоулки Ярославля»
    Очень понравилось. Валерия молодец. Заинтересовала и взрослых и детей. Узнали много нового и необычного. Очень приятные впечатления. 100%
  • П
    Полина
    1 мая 2024
    Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
    Прекрасная программа. Интересно было и взрослым и детям. Спасибо 🙏 нашему экскурсоводу Ольге ☀️

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Квесты»

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  2. Успенский Собор
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  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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