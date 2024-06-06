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Квест
1.5 часа
Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города
Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю
Начало: На Богоявленской площади
«Чтобы пройти квест и получить подарок-сюрприз, приготовьтесь раскрыть 7 артефактов, которые помогут княжне попасть домой»
13 июня в 17:00
14 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
«Приглашаю детей 7-16 лет и их родителей исследовать Ярославль в формате квеста»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей
Начало: На Революционном проезде
12 июня в 13:30
17 июня в 12:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Ярославль: история, длиной в тысячу лет»
Начало: Губернаторская беседка, напротив Волжская наб. №29...
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Отличная экскурсия, полная загадок и приключений! Мы отправились в увлекательное путешествие по времени, чтобы помочь княжне Анне Ярославне вернуться в
- ММария3 июня 2024На прогулку по Ярославлю отправилась группа детей с классным руководителем - отметили окончание учебного года и начало каникул. Их восторга
- ААнастасия31 мая 2024Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
- ААльмира31 мая 2024Добрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактная, обаятельная! Рассказывала очень интересно,
- ММарина22 мая 2024Были на вашей экскурсии "Сердце Ярославля", большое спасибо за хорошую организацию и интересный квест. Особая благодарность экскурсоводу Анастасии. Отдохнули с интересом! С уважением, учащиеся МОБУ "Пружининская средняя школа"
- ММария11 мая 2024Понравилось детям и взрослым, все пункты маршрута прошли, задания выполнили, конфеты получили:) Анна доброжелательная, приветливая, весёлая, на вопросы отвечала, всё хорошо. Спасибо!
- РРушания8 мая 2024Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
- ААлексей7 мая 2024Очень понравилась экскурсия.
- ЕЕлена1 мая 2024Очень понравилось. Валерия молодец. Заинтересовала и взрослых и детей. Узнали много нового и необычного. Очень приятные впечатления. 100%
- ППолина1 мая 2024Прекрасная программа. Интересно было и взрослым и детям. Спасибо 🙏 нашему экскурсоводу Ольге ☀️
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Квесты»
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