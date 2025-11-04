Ярославль - город с тысячелетней историей, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь начинается театральная история России, а старейший театр имени Волкова поражает своим величием.
Прогулка по улице Кирова и Советской площади
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Древний город с богатой историей
- 🎭 Старейший театр России
- 🌿 Уютные скверы и набережные
- 🏞️ Слияние Волги и Которосли
- ⛪ Величественные храмы
Что можно увидеть
- Площадь Волкова
- Театр имени Волкова
- Улица Кирова
- Советская площадь
- Демидовский сквер
- Стрелка
- Волжская набережная
- Набережная Которосли
- Богоявленская площадь
- Казанский монастырь
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную экскурсию по одному из древнейших городов России — прекрасному Ярославлю, который недавно отметил свое тысячелетие! Это первый русский и первый христианский город на Волге, полностью включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На нашей экскурсии мы вместе разгадаем тайну величия этого города и узнаем, за что он удостоился столь высоких титулов. Вас ждёт знакомство с удивительными достопримечательностями, каждая из которых раскрывает особенную страницу истории Ярославля:
- Площадь Волкова — сердце города, где берет начало его театральная история.
- Первый русский театр имени Волкова, который считается старейшим в России.
- Улица Кирова, пропитанная духом старины и оживлённая уютными кафе.
- Советская площадь, объединяющая прошлое и настоящее Ярославля.
- Демидовский сквер — оазис зелени и тишины в центре города.
- Стрелка, место слияния Волги и Которосли, символизирующее единство природы и истории.
- Волжская набережная, откуда открывается завораживающий вид на реку.
- Набережная Которосли, уютное место для прогулок и фотосессий.
- Богоявленская площадь, окруженная древними храмами.
- Великолепные храмы, поражающие своей архитектурой и атмосферой духовности.
- Казанский монастырь, где можно ощутить дыхание времени и погрузиться в историю православия. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и окунитесь в атмосферу старинного города, его культурное богатство и величественную историю! Вас ждут увлекательные рассказы профессионального гида, приятные прогулки и множество интересных открытий.
В любой день и любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с туристами (в гостинице)
Завершение: Исторический центр Ярославля
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и любое время
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Экскурсию вела Валентина. Потрясающая, душевная, умная, обаятельная девушка. У нее с собой была папка с фотографиями и картинками, которую Валентина открывала перед нами, чтобы более детально погрузится в экскурсию. 2,5
Е
Екатерина
19 авг 2025
Посмотрели весь исторический центр Ярославля. Экскурсовод Илья просто потрясающий рассказчик, с ним было интересно, познавательно и понятно!
Л
Лолита
1 июл 2025
Хочу оставить благодарность нашему гиду Николаю за интересную, насыщенную, увлекательную экскурсию по историческому центру Ярославля. Нам очень понравилась эта прогулка про городу! Николай обладает невероятным объемом информации, харизматичной подачей, профессионализмом
О
Ольга
18 июн 2025
У нас была прекрасная экскурсия по Ярославлю с необыкновенной Марией С! Супер экскурсовод, с невероятной эрудицией, знанием истории, активная, с тонким чувством юмора, и просто очень душевная гид Мария нас
К
Камила
15 июн 2025
Обзорная экскурсия по Ярославлю - это настоятельно рекомендованное
Она дает блестящее представление о его истории, архитектуре и душе.
Это идеальный старт для знакомства с Ярославлем, после которого обязательно
С
Сергей
15 июн 2025
Все понравилось. Единственное больше сделать упор на историю, а не на новшества. В целом понравилось. Спасибо.
Ю
Юлия
5 мая 2025
Здравствуйте. Очень понравилась прогулка по исторической части города. Экскурсовод Валентина, прекрасно подкована, рассказывала много интересных фактов. Мы в полном восторге. Рекомендую 💯 процентов!!!!
Р
Романова
3 мая 2025
Е
Елена
3 мая 2025
С нами была Светлана, очаровательная девушка, искренне влюблённая в свой город!!!!
Огромное спасибо!!!
Ю
Юлия
1 апр 2025
Экскурсию проводила Мария, прекрасно все рассказала, очень понравилось
Входит в следующие категории Ярославля
