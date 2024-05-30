🚗 На машине ⚡️ На электромобиле Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1 Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 3 часа 327 отзывов Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову) Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек 1400 1 260 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 3 часа 1167 отзывов Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу от 750 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 197 отзывов Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса) 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 19 отзывов Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени» Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 35 отзывов Ярославль в сжатом формате: экспресс-экскурсия по главным местам Сжатая экскурсия по Ярославлю - идеальный вариант для тех, кто ценит своё время и желает максимум впечатлений Начало: По договоренности Расписание: По договоренности от 2 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Путешествие в историю: легенды старого Ярославля Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25 Расписание: ПН - ВС от 4 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля) Расписание: Ежедневно по договоренности от 7 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Знакомство со столицей Золотого Кольца Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 1 отзыв Ярославль в прошлом и настоящем Начало: Знаменская башня 1 500 ₽ за человека

🚗 На машине ⚡️ На электромобиле Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Ярославль величеством сияющий! На электромобиле Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53 Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, в 13:00, в 16:00 5 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 3 часа Ярославль: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру Откройте исторический Ярославль в увлекательной аудиоэкскурсии. Станьте частью вековых традиций Начало: Улица Ушинского, 38/2 (Волковская площадь) Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 1 090 ₽ за человека