1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Эко-экскурсия по Ярославлю: путешествие на электромобиле Honda ens1
Откройте для себя Ярославль с новой стороны, путешествуя на бесшумном электромобиле с личным гидом
Начало: Ярославль, ул. Первомайская, 53
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
3 часа
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
14001 260₽ за человека
Групповая
3 часа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 750₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса)
11 июня в 11:30
12 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Ярославль в сжатом формате: экспресс-экскурсия по главным местам
Сжатая экскурсия по Ярославлю - идеальный вариант для тех, кто ценит своё время и желает максимум впечатлений
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 2 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю: легенды старого Ярославля
Начало: Ярославль, Углическая башня Богоявленская пл., 25
Расписание: ПН - ВС
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «1000-летний Ярославль»: путешествие по страницам истории
Откройте исторические сокровища Ярославля в комфортной автобусной экскурсии с индивидуальным подходом
Начало: Заберем вас от вашего отеля (в пределах Ярославля)
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 7 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство со столицей Золотого Кольца
Начало: Площадь Волкова, 1, Ярославль, Россия
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Ярославль в прошлом и настоящем
Начало: Знаменская башня
Сегодня в 17:00
14 июня в 17:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Ярославль величеством сияющий! На электромобиле
Начало: Ярославль, ул. Первомайская,53
Расписание: Каждую пятницу, субботу и воскресенье и праздничные дни В 9:30, в 13:00, в 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
3 часа
Ярославль: пешеходная аудиоэкскурсия по историческому центру
Откройте исторический Ярославль в увлекательной аудиоэкскурсии. Станьте частью вековых традиций
Начало: Улица Ушинского, 38/2 (Волковская площадь)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Жизнь и тайны купеческого Ярославля
Начало: Первомайская, 55
Расписание: понедельник-воскресенье с 10.00-19.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 мая 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод! Комфортная, качественная, интересная, узнали много нового про Ярославль! Время пролетело не заметно, рекомендую!!!
- ЕЕлена30 мая 2024Экскурсию Дария вела потрясающе!!! Видно что она живет этим городом!!! Очень приятно что есть такие люди, которые рассказывают экскурсию как
- ЕЕлена29 мая 2024Шикарная экскурсия, очень интересно, прекрасный экскурсовод Дарья, нам безумно понравилось, очень увлеченный городом человек, который показал нам Ярославль со всех лучших сторон. Спасибо ❤️
- ЛЛина28 мая 2024Прошло все хорошо,экскурсовод любит свою Ярославскую землю. С юмором преподносила исторические моменты. Благодаря этому лучше запоминаются исторические факты. Спасибо! Было интересно и не скучно!
- ТТатьяна28 мая 2024Динамичная, но ёмкая экскурсия по историческому центру города. Позволяет сформировать общее впечатление о городе, погрузится в атмосферу прошлого и настоящего Ярославля и увидеть ключевые достопримичательности.
- ММария27 мая 2024Было классно, всем советую не торопиться разъезжаться и оставить на просмотр достопримечательностей еще часа 2-3, тк по плану экскурсии не предусмотрено никаких музейных посещений, а после этому как раз можно уделить время)
- ЛЛапчевская27 мая 2024Прекрасная экскурсия с Ириной по Ярославлю. Много интересных фактов, большое количество информации в лаконичных рассказах. Ирина рассказывала все на красивом и
- ДДмитроченко25 мая 2024Замечательная экскурсия. Была с ребёнком 12 лет. Посетили много красивейших исторических мест Ярославля. Отдельное спасибо гиду Светлане, очень внимательна, отвечала
- ГГалина19 мая 2024Мы с удовольствием прошлись по исторической части Ярославля. Гид Александр очень интересно прекрасным богатым русским языком рассказывал про историю этих мест, с юмором и с глубим знанием вопроса. Очень довольны экскурсией.
- ННаталья12 мая 2024Ирина очень хорошо рассказывает и доносит до нас. Побывали во многих местах Ярославля. Ярославль красивый город со своим великолепием. Мы из Москвы и не первый раз посещаем Ярославль,но каждый раз открываем для себя что-то новое. Спасибо большое Ирине. 9мая 2024г.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Театр Волкова»
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