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Ярославская классика

4.8
0 отзывов
Спутник Я.
Спутник Я. – Гид из Ярославля
Сборная экскурсия ⛳ даст возможность сэкономить и получить при этом наиболее полное представление об истории 📖 и культуре Ярославля.

В компании профессионального гида вы отправитесь на прогулку 👣 по городским площадям и набережным, увидите средневековые храмы и старинные усадьбы.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 600 ₽ за человека

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Ярославская классика

Что вы увидите

  • Богоявленская площадь
  • Советская площадь
  • Площадь Волкова
  • Российский театр драмы им. Ф. Волкова
  • Набережные Которосли и Волги
  • Стрелка
  • Храм Ильи Пророка
  • Храм Спаса на Городу
  • Храм Богоявления
Если Вы хотите познакомиться со старинным Ярославлем наименее затратным способом, то сборная пешеходная экскурсия ⛳ для Вас.
Нескучный рассказ о старинном городе
Профессиональный экскурсовод познакомит Вас с историей 📖 и культурой Ярославля, архитектурой храмов и старинных усадеб, расскажет о строительстве Волжской набережной, символике на изразцах и старинном производстве ярославского шоколада (и даже посоветует где купить).
Группы набираются небольшие, поэтому сборная экскурсия — равноценный эквивалент индивидуальной!
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Вода
  • Чай
Что не входит
  • Личные расходы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Я.
Спутник Я.
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