Если Вы хотите познакомиться со старинным Ярославлем наименее затратным способом, то сборная пешеходная экскурсия ⛳ для Вас.

Нескучный рассказ о старинном городе

Профессиональный экскурсовод познакомит Вас с историей 📖 и культурой Ярославля, архитектурой храмов и старинных усадеб, расскажет о строительстве Волжской набережной, символике на изразцах и старинном производстве ярославского шоколада (и даже посоветует где купить).

Группы набираются небольшие, поэтому сборная экскурсия — равноценный эквивалент индивидуальной!

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.