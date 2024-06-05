🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 182 отзыва Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины «Программа для семей с детьми 13-17 лет — интерактивное знакомство с тысячелетним городом в контексте российской и мировой истории» 4 200 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1 час 340 отзывов Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи Начало: На ул. Почтовая 10 667 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 525 отзывов Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов Начало: На площади Волкова «Познакомитесь со средневековыми храмами и изразцами и узнаете, почему Ярославль официально считается первым русским и первым христианским городом на Волге» Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00 750 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Групповая 5 часов 30 отзывов В тренде Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках Начало: На ж/д вокзале Ярославля «Услышите местный говор и познакомитесь с особенностями менталитета, а также исторической манерой общаться с людьми из самых разных социальных уровней» Расписание: в субботу в 11:30 2 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 1059 отзывов Ярославль вдоль и поперек Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города Начало: В районе площади Волкова «Вы познакомитесь с символами города, разведаете самые «вкусные» кофейни и ресторанчики и, конечно, потрете нос стражу Ярославля» Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 46 отзывов Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города Начало: Ярославский музей-заповедник «Познакомитесь с народными ярославскими промыслами» Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 26 отзывов Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 129 отзывов Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 454 отзыва Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города «Оцените здание первого профессионального русского театра, погуляете по местному Арбату и познакомитесь с Медведем, символом Ярославля» 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 118 отзывов Ярославль - любовь с первого взгляда: исторические сокровища и живая история Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля Начало: В любой гостинице города «Вы увидите главные достопримечательности города: церковь Рождества Христова, Кирилло-Афанасьевский монастырь, храм Николы Надеина и церковь Иоанна Предтечи, изображенную на тысячерублевой купюре» 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 79 отзывов Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии Начало: На площади Волкова «Формат экскурсии авто-пешеходный: автобус будет подвозить вас к основным достопримечательностям» 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Волкова «Увидите старейший драматический театр страны, заглянете на Советскую площадь и рассмотрите ее главное украшение — церковь Ильи Пророка XVII века» 3 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 136 отзывов Вечерний Ярославль Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря «Обзорную экскурсию можно дополнить посещением Музея-заповедника – бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря (имею аккредитацию внештатного сотрудника музея-заповедника)» 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 65 отзывов О Ярославле с любовью и юмором Душевная обзорная экскурсия по тысячелетнему городу Начало: По договоренности с гостем «К обзорной экскурсии можно добавить посещение Спасо-Преображенского монастыря, Толгского действующего монастыря или музея «Музыка и время»» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 418 отзывов Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей Начало: по договоренности «Вы познакомитесь с уникальной градостроительной культурой Ярославля и погрузитесь в тысячелетнюю историю города, где в воздухе витает русский дух» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 228 отзывов Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида Начало: У входа в музей-заповедник 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛴 На самокатах Индивидуальная 2.5 часа 82 отзыва По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города Начало: У стадиона «Спартаковец» «В легком темпе и дружеском формате вы объедете главные достопримечательности, узнаете, чем ценны архитектурные памятники и старинные храмы города, что здесь происходило в Средневековье, как местное купечество стало своеобразным брендом» 2 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 272 отзыва Популярное предложение Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Богоявления или по договорённости «Познакомитесь с биографией людей, повлиявших на город, и увидите знаменитую Стрелку» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 139 отзывов Ярославль - история и современность Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города Начало: На Красной площади «Экскурсия по историческому центру поможет вам составить довольно полное впечатление о нашем городе, поскольку именно здесь компактно расположены практически все основные достопримечательности» 3 650 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 2.5 часа 20 отзывов Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого... «Ваше первое знакомство с Ярославлем будет насыщенным, продуктивным и в то же время неутомительным» Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Нескучная прогулка по древнему Ярославлю: история, культура, архитектура Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли Начало: На площади Богоявления 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов «Я покажу главные достопримечательности Ярославля: Спасо-Преображенский монастырь, храмы XVII века, Демидовский сквер, Медвежий овраг и Стрелку» 4 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 235 отзывов Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас Начало: Богоявленская площадь «Маршрут обзорной экскурсии включает знакомство с достопримечательностями исторических Земляного и Рубленого городов, а также их ближайших окрестностей» от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 175 отзывов Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров Начало: в районе Богоявленской площади «Знакомство с украшением «Золотого кольца» подарит радость от ощущения «русскости», эстетическое удовольствие от созерцания древних храмов и по-изящному простых волжских пейзажей» 5 250 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва Ярославль: лица, истории и байки Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город «Вы познакомитесь с древнейшими сооружениями и храмовой архитектурной школой XVII века, узнаете любопытные факты о местном характере и купеческих традициях» 4 620 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 79 отзывов Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий «А также познакомитесь с жизнью современного Ярославля — столицы Золотого кольца и «героя» 1000-рублёвой купюры» 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 110 отзывов Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов Начало: На Богоявленской площади «Моя обзорная экскурсия не только познакомит вас с Ярославлем, но и откроет множество любопытных фактов об этом древнем городе» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 61 отзыв Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Ярославль: история на каждом шагу Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н... 3 200 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 14 отзывов Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей Начало: У Знаменской башни Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Золото Ярославля: уникальное путешествие в историю города Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники «Ярославский художественный музей, где вас ждет знакомство с историей ярославской иконописи» 4 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Богоявления 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 7 отзывов Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля» Увлекательное знакомство с городом в игровом формате Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 194 отзыва Ярославль, до чего же ты хорош Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые Начало: На площади Волкова «А вы разглядите любопытное прошлое в почтенной архитектуре и полноценно познакомитесь с городом на нашей прогулке» Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 148 отзывов Ярославль - живая сказка России: экскурсия по историческим местам Проникнуться чарующей атмосферой города на дружеской прогулке с местным жителем Начало: В районе Волковского театра «На прогулке вдоль Которосльной набережной познакомитесь со старейшими сооружениями Ярославля — музеем-заповедником Спасо-Преображенский монастырь (без посещения музея) и церковью Михаила Архангела» 3 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 5 отзывов Фотоэкскурсия по Ярославлю Влюбиться в город и сохранить яркие фотовоспоминания на память о путешествии Начало: на стрелке «Улица Революционная, где вы познакомитесь с архитектурой 18 века» 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва «Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля Посетить один из старейших промышленных районов города для знакомства с историей и судьбами жителей Начало: На улице Стачек «Посещение одного из старейших промышленных районов города станет для вас знакомством не только с неизвестными местами города, но и с его историей, а также судьбами местных жителей» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Велопрогулка по старинному Ярославлю Раскрыть характер главных мест города на активной экскурсии с дипломированным историком Начало: В Ярославле «Всем, кто хочет совместить осмотр главных достопримечательностей с активным отдыхом» 3 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 5 отзывов Семейный квест «Закоулки Ярославля» Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей Начало: На Революционном проезде 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Ярославль и Кострома одним днём Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца от 11 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Каменные сказы Ярославля Оценить шедевры древнерусского зодчества на обзорной экскурсии Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери «Гуляя по старинному Ярославлю, вы познакомитесь с особенностями местной архитектурной школы и услышите о щедрых купцах-меценатах, на чьи средства были построены многие храмы» от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 7 отзывов Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа Начало: На Волковской площади «Познакомитесь с его ключевыми вехами и памятниками старины» Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка От древности до современности - со своим личным «голосом города» «Знакомство с городом необязательно должно проходить в формате обычной экскурсии» от 3 500 ₽ за всё до 10 чел.