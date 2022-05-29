Ярославль: обзорная пешеходная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца

Ярославль

Ярославль: обзорная пешеходная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца
Ярославль: обзорная пешеходная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца
Ярославль: обзорная пешеходная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца
Ярославль: обзорная пешеходная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца
Ярославль: обзорная пешеходная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца
Ярославль: обзорная пешеходная аудиоэкскурсия по столице Золотого кольца

Что вас ожидает 🤩

  • Стрелка
  • Советская площадь
  • Воссозданная пивная из фильма "Афоня"
  • Драматический театр им. Ф. Г. Волкова
  • Успенский кафедральный собор
  • Митрополичьи палаты
Насыщенная экскурсия по историческому центру Ярославля позволит Вам окунуться в прошлое древней столицы Золотого кольца России.
Следуя по маршруту, вы увидите уникальные старинные здания, широкие площади, красивые улицы и проспекты. "Изюминкой" маршрута будет остановка на Ярославской Стрелке.
В ходе прогулки вы познакомитесь с самыми яркими страницами истории города, узнаете, когда и как он был основан, как жил и развивался через века.
Вы услышите, чем Ярославль дышит сегодня и поймете, почему он получил такой громкий статус столицы Золотого кольца.
Отправляйтесь знакомиться с Ярославлем, сияющим городом на берегу Волги!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Подсказки, где поужинать с видом на Волгу и попробовать традиционную русскую кухню
  • Путь в аутентичный сувенирный магазинчик
  • Рекомендации интересных музеев и смотровой площадки
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ушинского, 38 / 2 (Волковская площадь)
Завершение: Советская площадь, 7 (храм Ильи Пророка)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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