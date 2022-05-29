Насыщенная экскурсия по историческому центру Ярославля позволит Вам окунуться в прошлое древней столицы Золотого кольца России.

Следуя по маршруту, вы увидите уникальные старинные здания, широкие площади, красивые улицы и проспекты. "Изюминкой" маршрута будет остановка на Ярославской Стрелке.

В ходе прогулки вы познакомитесь с самыми яркими страницами истории города, узнаете, когда и как он был основан, как жил и развивался через века.

Вы услышите, чем Ярославль дышит сегодня и поймете, почему он получил такой громкий статус столицы Золотого кольца.

Отправляйтесь знакомиться с Ярославлем, сияющим городом на берегу Волги!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).