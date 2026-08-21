Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия для тех, кому интересно не только слушать увлекательные истории о посещаемых городах, но и узнать, каково это – их рассказывать. Раскроем вам все секреты работы гидом!

А-Тур Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная онлайн-экскурсия 2000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 1 час 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание Об экскурсии Экскурсия для тех, кому интересно не только слушать увлекательные истории о посещаемых городах, но и узнать, каково это – их рассказывать. Раскроем вам все секреты работы гидом! Экскурсия проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий.

По договорённости Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Онлайн-экскурсия Где начинаем и завершаем? Начало: По договоренности Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль Когда и сколько длится? Когда: По договорённости Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.