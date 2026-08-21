Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Экскурсия для тех, кому интересно не только слушать увлекательные истории о посещаемых городах, но и узнать, каково это – их рассказывать. Раскроем вам все секреты работы гидом!
ОписаниеОб экскурсии Экскурсия для тех, кому интересно не только слушать увлекательные истории о посещаемых городах, но и узнать, каково это – их рассказывать. Раскроем вам все секреты работы гидом! Экскурсия проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий.
По договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Онлайн-экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ярославля
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