Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Кто такой экскурсовод: онлайн-экскурсия в профессию

Экскурсия для тех, кому интересно не только слушать увлекательные истории о посещаемых городах, но

Экскурсия для тех, кому интересно не только слушать увлекательные истории о посещаемых городах, но и узнать, каково это – их рассказывать.

Раскроем вам все секреты работы гидом!
Кто такой экскурсовод: онлайн-экскурсия в профессию
Кто такой экскурсовод: онлайн-экскурсия в профессию
Кто такой экскурсовод: онлайн-экскурсия в профессию
Кто такой экскурсовод: онлайн-экскурсия в профессию
Кто такой экскурсовод: онлайн-экскурсия в профессию
Кто такой экскурсовод: онлайн-экскурсия в профессию

Об экскурсии

Экскурсия для тех, кому интересно не только слушать увлекательные истории о посещаемых городах, но и узнать, каково это – их рассказывать. Раскроем вам все секреты работы гидом!
Экскурсия проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Онлайн-экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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