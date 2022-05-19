Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Об экскурсии

Экскурсия для тех, кому интересно не только слушать увлекательные истории о посещаемых городах, но и узнать, каково это – их рассказывать. Раскроем вам все секреты работы гидом!

Экскурсия проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий.