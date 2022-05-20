Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Об экскурсии

Мы регулярно посещаем города Золотого кольца и уже очень хорошо знаем, как в них протекает жизнь. Наш эксперт, который сам выбрал местом жительства один из городов известного маршрута, пожив и в другой стране, и в совсем другой части нашей страны, поделится с вами всеми тонкостями переезда: какой район города лучше всего выбрать, какова средняя заработная плата в городе, какие профессии востребованы, каковы современное состояние города и экология.

Экскурсия проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий.