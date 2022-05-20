Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Переезд в город Золотого кольца: онлайн-экскурсия

Мы регулярно посещаем города Золотого кольца и уже очень хорошо знаем, как в них протекает жизнь

Мы регулярно посещаем города Золотого кольца и уже очень хорошо знаем, как в них протекает жизнь.

Наш эксперт, который сам выбрал местом жительства один из городов известного маршрута, пожив и в другой стране, и в совсем другой части нашей страны, поделится с вами всеми тонкостями переезда: какой район города лучше всего выбрать, какова средняя заработная плата в городе, какие профессии востребованы, каковы современное состояние города и экология.
Переезд в город Золотого кольца: онлайн-экскурсия
Переезд в город Золотого кольца: онлайн-экскурсия
Переезд в город Золотого кольца: онлайн-экскурсия
Переезд в город Золотого кольца: онлайн-экскурсия
Переезд в город Золотого кольца: онлайн-экскурсия
Переезд в город Золотого кольца: онлайн-экскурсия
Переезд в город Золотого кольца: онлайн-экскурсия

Об экскурсии

Мы регулярно посещаем города Золотого кольца и уже очень хорошо знаем, как в них протекает жизнь. Наш эксперт, который сам выбрал местом жительства один из городов известного маршрута, пожив и в другой стране, и в совсем другой части нашей страны, поделится с вами всеми тонкостями переезда: какой район города лучше всего выбрать, какова средняя заработная плата в городе, какие профессии востребованы, каковы современное состояние города и экология.
Экскурсия проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Онлайн-экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в онлайн-формате на платформе Zoom и делится на две части: рассказ экскурсовода и ответы на вопросы. Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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