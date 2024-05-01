читать дальше на академическую глубину, но и не в этом суть мероприятия. Время пролетело незаметно: немного освежили в памяти историю Ярославля, основные архитектурные особенности, полюбовались историческим центром. С нетерпением ждем фото.

Пришелся по душе такой формат экскурсии. Полина смогла создать очень легкую и приятную атмосферу. Информации было в меру, без претензии