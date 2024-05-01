Фотосессии в Ярославле с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Ярославле, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Пешая
7 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 20 чел.
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
«А тем временем приглашённый профессиональный фотограф запечатлеет ваши эмоции в моменте и поймает удачные ракурсы с видом на достопримечательности центра»
Расписание: в пятницу и субботу в 18:00
6 сен в 18:00
7 сен в 18:00
2 000 за человека
Фотоэкскурсия по Ярославлю
Пешая
12 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Ярославлю
Влюбиться в город и сохранить яркие фотовоспоминания на память о путешествии
Начало: На стрелке
«Фотоэкскурсия — формат, благодаря которому вы не только посетите самые известные достопримечательности и узнаете о них интересные детали, но и получите качественные снимки на память»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:30
6 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Ярославлю
Пешая
4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Ярославлю
Узнать историю города и получить портреты на фоне самых интересных достопримечательностей
Начало: На Богоявленской площади
«На фотопрогулке мы не упустим ничего: ни самых значимых локаций, не их фотогеничных ракурсов»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
    Очень интересная экскурсия… но очень быстрая… фото пока нет потом дополню отзыв.
  • Н
    Надежда
    29 апреля 2024
    Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
    Полина прекрасный экскурсовод. Отличный рассказчик. Очень внимательна к каждому экскурсанту. Обращает внимание на мелочи. Персональный подход к каждому. Очень рекомендую посетить экскурсии этой группы гидов.
    Полина прекрасный экскурсовод. Отличный рассказчик. Очень внимательна к каждому экскурсанту. Обращает внимание на мелочи. Персональный подходПолина прекрасный экскурсовод. Отличный рассказчик. Очень внимательна к каждому экскурсанту. Обращает внимание на мелочи. Персональный подход
  • С
    Светлана
    30 октября 2023
    Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
    Пришелся по душе такой формат экскурсии. Полина смогла создать очень легкую и приятную атмосферу. Информации было в меру, без претензии
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    на академическую глубину, но и не в этом суть мероприятия. Время пролетело незаметно: немного освежили в памяти историю Ярославля, основные архитектурные особенности, полюбовались историческим центром. С нетерпением ждем фото.

  • А
    Анастасия
    7 августа 2023
    Фотопрогулка по Ярославлю
    Экскурсия в использовании Полины была прекрасна! Но непередаваемые эмоции момента постепенно остались бы в прошлом… Юлина съмка отразила все: и
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    живописные виды, и смену настроений от строгого внимания к радости и все-все оттенки этого экскурсионного дня! Невероятно, но после просмотра фотографий полностью вернулось настроение того вечера. Большое спасибо за эти эмоции!

  • D
    Darja.su
    17 июля 2023
    Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по столице Золотого Кольца
    Экскурсия очень понравилась! Прошли по центру красивого города, узнали много интересных деталей и фактов. Экскурсовод чудесно адаптировала формат экскурсии под
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    нашу компанию (были с дочкой 1,5 года). Потрогали объёмную карту Ярославля, макет храма, сделанный для слепых, изразцы, бронзовых Ярославских медведей. Успели повосхищаться цветами и фонтанами) Отдельное спасибо за чудесные фотографии!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Успенский Собор
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  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в сентябре 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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