2 часа
Фотопрогулка
до 20 чел.
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
«А тем временем приглашённый профессиональный фотограф запечатлеет ваши эмоции в моменте и поймает удачные ракурсы с видом на достопримечательности центра»
Расписание: в пятницу и субботу в 18:00
6 сен в 18:00
7 сен в 18:00
2 000₽ за человека
1.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Ярославлю
Влюбиться в город и сохранить яркие фотовоспоминания на память о путешествии
Начало: На стрелке
«Фотоэкскурсия — формат, благодаря которому вы не только посетите самые известные достопримечательности и узнаете о них интересные детали, но и получите качественные снимки на память»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Ярославлю
Узнать историю города и получить портреты на фоне самых интересных достопримечательностей
Начало: На Богоявленской площади
«На фотопрогулке мы не упустим ничего: ни самых значимых локаций, не их фотогеничных ракурсов»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 мая 2024Очень интересная экскурсия… но очень быстрая… фото пока нет потом дополню отзыв.
- ННадежда29 апреля 2024Полина прекрасный экскурсовод. Отличный рассказчик. Очень внимательна к каждому экскурсанту. Обращает внимание на мелочи. Персональный подход к каждому. Очень рекомендую посетить экскурсии этой группы гидов.
- ССветлана30 октября 2023Пришелся по душе такой формат экскурсии. Полина смогла создать очень легкую и приятную атмосферу. Информации было в меру, без претензии
- ААнастасия7 августа 2023Фотопрогулка по ЯрославлюЭкскурсия в использовании Полины была прекрасна! Но непередаваемые эмоции момента постепенно остались бы в прошлом… Юлина съмка отразила все: и
- DDarja.su17 июля 2023Запечатлеть историю: фотоэкскурсия по столице Золотого КольцаЭкскурсия очень понравилась! Прошли по центру красивого города, узнали много интересных деталей и фактов. Экскурсовод чудесно адаптировала формат экскурсии под
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Фотопрогулки»
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