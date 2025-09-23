Н Наталья Так получилось, что на экскурсию записалась я одна. Если честно, я подумала, что её отменят. Но нет! Екатерина провела экскурсию для меня одной!

Спасибо огромное, я удивлена вашим профессионализмом и человеческим подходом!

Н Надежда Спасибо экскурсоводу. Хороший рассказчик и организатор. Сам маршрут для нас был оптимальным.

Наталья Экскурсия получилась в мини группе. Всё понравилось, познавательно.

Ольга Экскурсия получилась индивидуальная. София с любовью рассказывала о своём городе, помогла представить облик города в разные эпохи. Два с лишним часа пролетели незаметно. Очень удобный формат экскурсии, как прогуляться со знакомым. Большое спасибо.