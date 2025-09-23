Прогулка по Ярославлю - это возможность увидеть его средневековые укрепления и старейший театр России. Гостиный Двор и храмы Богоявления и Ильи Пророка откроют вам купеческое прошлое города. Узнайте, почему здесь так много храмов и что делает Ярославль сердцем Золотого кольца. Панорамы Волги и уютный Демидовский бульвар станут отличными локациями для фото. В конце экскурсии задайте вопросы гиду и поделитесь впечатлениями
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Средневековые укрепления древнего Ярославля
- Самый старый профессиональный театр России
- Купеческие постройки: Гостиный Двор, церковь Богоявления, храм Ильи Пророка
- Митрополичьи палаты в Рубленом городе
- Уютный Демидовский бульвар и указатель городов Золотого кольца
- Панораму Волги и лучшие локации для фотографий
Вы узнаете:
- Как появился Ярославль и при чём здесь медведь
- Почему торговцы строили так много храмов
- Какой архитектуры здесь больше всего
- Что делает город таким особенным — сюда ежегодно приезжают более двух миллионов туристов
В конце экскурсии у вас будет время задать гиду вопросы о Ярославле, обсудить услышанное и обменяться впечатлениями!
Организационные детали
- На маршруте предусмотрены фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей (осмотр только снаружи)
- Экскурсия проводится без наушников
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 2118 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
23 сен 2025
Так получилось, что на экскурсию записалась я одна. Если честно, я подумала, что её отменят. Но нет! Екатерина провела экскурсию для меня одной!
Спасибо огромное, я удивлена вашим профессионализмом и человеческим подходом!
Спасибо огромное, я удивлена вашим профессионализмом и человеческим подходом!
Н
Надежда
22 авг 2025
Спасибо экскурсоводу. Хороший рассказчик и организатор. Сам маршрут для нас был оптимальным.
Наталья
14 авг 2025
Экскурсия получилась в мини группе. Всё понравилось, познавательно.
Ольга
17 июл 2025
Экскурсия получилась индивидуальная. София с любовью рассказывала о своём городе, помогла представить облик города в разные эпохи. Два с лишним часа пролетели незаметно. Очень удобный формат экскурсии, как прогуляться со знакомым. Большое спасибо.
Э
Эльвира
18 июн 2025
У нас была гид Ольга 💃 Ольга- солнышко!!! Всем рекомендую👍 увлекательно, без пафоса, будто с другом 😊очень интересно, понятно 👀а еще и вкусно🤗 не пожалеете, а еще и вспомните добрым словом!!!
