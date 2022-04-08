Рандомный Ярославль

Отдаться импровизации и взглянуть на древний и современный город глазами знающего местного жителя

Индивидуальная
Проводя экскурсии много лет, я захотел сойти с маршрута.

Стремление к импровизации знакомо каждому творческому человеку: я как гид хочу рассказать вам о том, чем мне интересен Ярославль, не оглядываясь на общепринятые достопримечательности и линейную логику повествования.

На пару часов вы станете ярославцами 21 века, погуляете по неожиданным локациям и ощутите их атмосферу.
Рандомный Ярославль
Рандомный Ярославль
Рандомный Ярославль
Рандомный Ярославль
Рандомный Ярославль
Рандомный Ярославль
Рандомный Ярославль
Рандомный Ярославль
Рандомный Ярославль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Совсем не классическая экскурсия

Главное слово, которым можно описать эту прогулку — импровизация. Где гарантия, что мой экспромт вас заинтересует? Очевидно, потребуется ваше доверие и готовность к неожиданным поворотам маршрута. А у меня всегда с собой опыт краеведа, гида и преподавателя. Работая в школе, я помогал своим ученикам видеть удивительное в повседневном, вместе мы готовили экскурсии по их районам проживания. А с вами, зная историю архитектуры и хроники города, я попробую рассказать даже о той окружающей местности, которую вижу впервые.

Сюрпризы Ярославля за каждым поворотом

Мы договоримся о месте встречи (вокзал, отель, ресторан), а дальнейший маршрут будет складываться спонтанно — вы можете довериться мне или определять его самостоятельно. В поле зрения: дворы, граффити и паблик-арт, повседневные маршруты горожан, бары, музеи, парки, площади. Спальные районы, промышленные зоны и другие локации, которые даже ярославцы не посещают без практической надобности.

Экскурсия-беседа

Мы можем поговорить о городском фастфуде и кофе на заправках, районных поэтах и уличных художниках, интересных концертах и выставках, ярославском пиве и шоколаде, о том, что раньше было лучше — или наоборот.

Организационные детали

Дополнительно можно посетить выставку в Городском выставочном зале имени Н. А. Нужина (100-150 руб. за билет, 200 руб. за экскурсионное обслуживание). В этом творческом пространстве в центре Ярославля вы познакомитесь с произведениями современного искусства в самом широком понимании.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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