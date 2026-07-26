Погрузитесь в атмосферу Ярославля с другой стороны: нестандартные маршруты, живые беседы и уникальные истории ждут вас
Представьте себе экскурсию, где каждый шаг скрывает сюрприз, а каждый поворот открывает новую страницу в истории Ярославля.
Вместе с опытным гидом, который знает город как свои пять пальцев, вы отправитесь в читать дальшеуменьшить
путешествие по необычным уголкам, где история соседствует с современностью.
Откройте для себя уникальные дворы, паблик-арт, спальные районы и места, которые даже местные жители редко посещают. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть настоящий, живой Ярославль
Лучшее время для экскурсии по Ярославлю - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город полон жизни и событий. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, тоже можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по апрель, прогулки могут быть затруднены из-за холода и снега, но даже в это время можно найти уютные места и насладиться атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Городской выставочный зал имени Н.А. Нужина
Граффити и паблик-арт
Бары
Музеи
Парки
Площади
Описание экскурсии
Совсем не классическая экскурсия
Главное слово, которым можно описать эту прогулку — импровизация. Где гарантия, что мой экспромт вас заинтересует? Очевидно, потребуется ваше доверие и готовность к неожиданным поворотам маршрута. А у меня всегда с собой опыт краеведа, гида и преподавателя. Работая в школе, я помогал своим ученикам видеть удивительное в повседневном, вместе мы готовили экскурсии по их районам проживания. А с вами, зная историю архитектуры и хроники города, я попробую рассказать даже о той окружающей местности, которую вижу впервые.
Сюрпризы Ярославля за каждым поворотом
Мы договоримся о месте встречи (вокзал, отель, ресторан), а дальнейший маршрут будет складываться спонтанно — вы можете довериться мне или определять его самостоятельно. В поле зрения: дворы, граффити и паблик-арт, повседневные маршруты горожан, бары, музеи, парки, площади. Спальные районы, промышленные зоны и другие локации, которые даже ярославцы не посещают без практической надобности.
Экскурсия-беседа
Мы можем поговорить о городском фастфуде и кофе на заправках, районных поэтах и уличных художниках, интересных концертах и выставках, ярославском пиве и шоколаде, о том, что раньше было лучше — или наоборот.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5094 туристов
Вопросы, заданные во время экскурсий, не раз становились началом новых лекций, а иногда — целых лекториев.
Я историк по образованию и образу жизни. Исследую историю Ярославля, публикую научные работы, преподаю в читать дальшеуменьшить
школе, организую культурные события. Этот опыт позволяет свободно следовать за неожиданными вопросами и не терять исторической точности.
Хорошая экскурсия начинается там, где появляются неожиданные вопросы и желание вместе искать ответы.
Экскурсия — это обмен. Историческое знание встречается с опытом гостей, а знакомый город — с новым взглядом. Поэтому экскурсии для меня — не приложение к исследованиям, а их естественное продолжение.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
88
4
–
3
–
2
–
1
–
Екатерина
Добрый день. Хотим выразить огромную благодарность гиду Олегу за интересную экскурсию. Мы очень здорово и продуктивно провели время. Ходили по разными не банальным местам и улочкам, именно этого нам и читать дальшеуменьшить
хотелось. Олег очень грамотный и приятный человек, столько знаний, дат, людей, событий он нам поведал, все и не запомнишь, а он все держит это на терабайтах в своей голове. В общем мы остались крайне довольны, за что большое спасибо!
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О
Олеся
Очень интересная, живая, динамичная и информативная прогулка. Олег замечательный гид. У нас был запрос посмотреть самое главное в городе. Мы получили даже больше, чем ожидали.
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Е
Екатерина
Отличный гид! 🔥 Максимально комфортное взаимодействие! Интересные точки на маршруте, подобранные индивидуально под участников! Браво! 👏🏻
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Елена
Очень интересный собеседник, знающий. Профессионал. Можно быть уверенными в предоставляемой информации. За 2 часа обошли центр, послушали историю и удивительные рассказы.
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И
Илья
Олег - прекрасный гид, настоящий профессионал своего дела! Интересный маршрут, рассказ, огромное количество деталей! От Олега чувствуется огромная любовь к городу и своему делу - от этого экскурсия становится еще интереснее и увлекательнее!
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А
Агнеса
▌ Отзыв
Экскурсия превзошла все ожидания! Особенное удовольствие доставил нестандартный подход и оригинальность формата мероприятия. Прогулки по тихим улочкам и уютным дворикам позволили погрузиться в атмосферу города и почувствовать его истинный читать дальшеуменьшить
дух.
Огромное спасибо нашему гиду Олегу за увлекательное путешествие по «рандомному» Ярославлю. Благодаря его знаниям и увлеченности экскурсия стала настоящим открытием!
Рекомендую всем, кто хочет увидеть город с неожиданной стороны и насладиться атмосферой спокойствия и гармонии.