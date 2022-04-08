Что вас ожидает

Совсем не классическая экскурсия

Главное слово, которым можно описать эту прогулку — импровизация. Где гарантия, что мой экспромт вас заинтересует? Очевидно, потребуется ваше доверие и готовность к неожиданным поворотам маршрута. А у меня всегда с собой опыт краеведа, гида и преподавателя. Работая в школе, я помогал своим ученикам видеть удивительное в повседневном, вместе мы готовили экскурсии по их районам проживания. А с вами, зная историю архитектуры и хроники города, я попробую рассказать даже о той окружающей местности, которую вижу впервые.

Сюрпризы Ярославля за каждым поворотом

Мы договоримся о месте встречи (вокзал, отель, ресторан), а дальнейший маршрут будет складываться спонтанно — вы можете довериться мне или определять его самостоятельно. В поле зрения: дворы, граффити и паблик-арт, повседневные маршруты горожан, бары, музеи, парки, площади. Спальные районы, промышленные зоны и другие локации, которые даже ярославцы не посещают без практической надобности.

Экскурсия-беседа

Мы можем поговорить о городском фастфуде и кофе на заправках, районных поэтах и уличных художниках, интересных концертах и выставках, ярославском пиве и шоколаде, о том, что раньше было лучше — или наоборот.

Организационные детали

Дополнительно можно посетить выставку в Городском выставочном зале имени Н. А. Нужина (100-150 руб. за билет, 200 руб. за экскурсионное обслуживание). В этом творческом пространстве в центре Ярославля вы познакомитесь с произведениями современного искусства в самом широком понимании.