Увидеть всё лучшее сразу! Скажете, что это невозможно? Вполне реально - если у вас есть пара дней и желание узнать, что же такого притягательного есть в Ярославле и Вятском, что многие возвращаются сюда вновь и вновь. Только осторожно! Оказавшись здесь однажды, есть риск влюбиться ❤️ в эти места навсегда.