архитектурные шедевры - ц. Иоанна Предтеча и комплекс в Коровниках
Некрасовские места
замок Понизовкина
село Вятское
музей Русской предприимчивости и политехнический музей (в Вятском).
Увидеть всё лучшее сразу! Скажете, что это невозможно? Вполне реально - если у вас есть пара дней и желание узнать, что же такого притягательного есть в Ярославле и Вятском, что многие возвращаются сюда вновь и вновь. Только осторожно! Оказавшись здесь однажды, есть риск влюбиться ❤️ в эти места навсегда.
Что входит
экскурсионное обслуживание и входные билеты
услуги гида-экскурсовода
транспортное обслуживание
проживание в гостинице – 2 ночи
питание – 2 завтрака
2 обеда
Что не входит
расходы на личные нужды и сувенирную продукцию
ужины.
Начало и место завершения
🚩 г. Ярославль, ж/д вокзал Ярославль-Главный, д. 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 3 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.