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Лето на Волге: Ярославль и Вятское

ЯрославМудрый
ЯрославМудрый – Гид из Ярославля
Лето на Волге: Ярославль и Вятское
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • 8 400 ₽ за человека

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Лето на Волге: Ярославль и Вятское
Лето на Волге: Ярославль и Вятское

Что вы увидите

  • Ярославский музей-заповедник ("Ярославский Кремль")
  • Художественный музей
  • исторический центр города
  • архитектурные шедевры - ц. Иоанна Предтеча и комплекс в Коровниках
  • Некрасовские места
  • замок Понизовкина
  • село Вятское
  • музей Русской предприимчивости и политехнический музей (в Вятском).
Увидеть всё лучшее сразу! Скажете, что это невозможно? Вполне реально - если у вас есть пара дней и желание узнать, что же такого притягательного есть в Ярославле и Вятском, что многие возвращаются сюда вновь и вновь. Только осторожно! Оказавшись здесь однажды, есть риск влюбиться ❤️ в эти места навсегда.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание и входные билеты
  • услуги гида-экскурсовода
  • транспортное обслуживание
  • проживание в гостинице – 2 ночи
  • питание – 2 завтрака
  • 2 обеда
Что не входит
  • расходы на личные нужды и сувенирную продукцию
  • ужины.
Начало и место завершения
🚩 г. Ярославль, ж/д вокзал Ярославль-Главный, д. 1
Лето на Волге: Ярославль и Вятское
Лето на Волге: Ярославль и Вятское
Лето на Волге: Ярославль и Вятское
Лето на Волге: Ярославль и Вятское

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ЯрославМудрый
ЯрославМудрый
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