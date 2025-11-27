Приглашаю вас познакомиться с первым соцгородком Ярославля и узнать больше об архитектуре конструктивизма через осмотр ярких образцов этого направления. Вы увидите жилые дома и клуб в стиле конструктивизм, а также здание фабрики-кухни.
Описание экскурсии
На этой прогулке мы:
- Познакомимся с первым соцгородком Ярославля;
- Поговорим о коротком, но таком интересном периоде 1930-40-х годов;
- Услышим о новом быте в молодом государстве и о новых ролях женщины в нем;
- Узнаем об архитектуре конструктивизма и переходе к сталинскому ампиру.
Ежедневно по договоренности с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жилые дома в стиле конструктивизм
- Фабрика-кухня
- Клуб в стиле конструктивизм
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр-т. Ленина, напротив гостиницы Турист
Завершение: Пр. Ленина, 24а (ДК Добрынина)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности с гидом.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ярославля
