41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Мой Ярославль — уютный, милый и спокойный. Постараюсь, чтобы и вы увидели его таким же! Я расскажу об истории города через судьбы его жителей и архитектуру. За каждой биографией земляка — целая эпоха и живой человек, с его мечтами, любовью, несчастьями и подвигами. А за каждой достопримечательностью — многовековая история, которой гордятся ярославцы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы обойдём пешком весь центр древнего Ярославля. Вас ждёт знакомство с его главными жемчужинами, среди которых:

знаменитый храм Илии Пророка, где вы увидите прекрасно сохранившиеся фрески

красивейшие улицы с очаровательной застройкой 18-19 вв.

дом основателя русского театра — Фёдора Волкова — и парадный Губернаторский дом

величественные монастыри, хранящие многовековую историю

Затем прогуляемся вдоль берега полноводной реки, наслаждаясь её размахом и видами. Вы убедитесь в правоте слов драматурга Островского, бывавшего в Ярославле: «Ярославль — город, каких немного в России, а набережная на Волге уж куда как хороша».

Завершим на легендарной Стрелке — месте основания Ярославля. Поговорим о регулярной планировке Екатерины II, архитектурных следах разных эпох, а также о масонах и иноземцах, чьё влияние сохранилось в облике города.

О местном характере и знаменитых земляках

Вы откроете для себя истории о настоящих «столпах империи» — ярославских купцах, входивших в торговую элиту страны. Среди них — династии Смирновых, Елисеевых, Синебрюховых.

Пройдёте по улицам, которые стали съёмочными площадками для культовых фильмов: «Афоня», «Большая перемена», «Экипаж» и многих других.

Но главное — вы познакомитесь не с сухим набором дат, а с живыми историями. Мы коснёмся местного говора, своеобразных привычек и уникальных кулинарных традиций, которые делают Ярославль таким особенным.

Организационные детали