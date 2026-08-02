41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Мы обойдём пешком весь центр древнего Ярославля. Вас ждёт знакомство с его главными жемчужинами, среди которых:
знаменитый храм Илии Пророка, где вы увидите прекрасно сохранившиеся фрески
красивейшие улицы с очаровательной застройкой 18-19 вв.
дом основателя русского театра — Фёдора Волкова — и парадный Губернаторский дом
величественные монастыри, хранящие многовековую историю
Затем прогуляемся вдоль берега полноводной реки, наслаждаясь её размахом и видами. Вы убедитесь в правоте слов драматурга Островского, бывавшего в Ярославле: «Ярославль — город, каких немного в России, а набережная на Волге уж куда как хороша».
Завершим на легендарной Стрелке — месте основания Ярославля. Поговорим о регулярной планировке Екатерины II, архитектурных следах разных эпох, а также о масонах и иноземцах, чьё влияние сохранилось в облике города.
О местном характере и знаменитых земляках
Вы откроете для себя истории о настоящих «столпах империи» — ярославских купцах, входивших в торговую элиту страны. Среди них — династии Смирновых, Елисеевых, Синебрюховых.
Пройдёте по улицам, которые стали съёмочными площадками для культовых фильмов: «Афоня», «Большая перемена», «Экипаж» и многих других.
Но главное — вы познакомитесь не с сухим набором дат, а с живыми историями. Мы коснёмся местного говора, своеобразных привычек и уникальных кулинарных традиций, которые делают Ярославль таким особенным.
Организационные детали
Входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно (посещение — по желанию)
Возможна экскурсия на вашем транспорте, в нём должно быть место для гида
К обзорной экскурсии можно добавить посещение Спасо-Преображенского монастыря, Толгского действующего монастыря или музея «Музыка и время»
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности с гостем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1091 туриста
Я занимаюсь проведением экскурсий по Ярославлю уже много лет.
Для меня Ярославль — самый красивый и любимый город. Я знаю его разным. . И купеческим. . И театральным. . И воином. . И романтиком. . И духовным. . И мистическим. . И в любом настроении. . И в любую погоду. . И все это я готова рассказать вам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
105
4
4
3
–
2
–
1
–
Алла
Очерь интересная экскурсия, маршрут продуман - были на Новогодних каникулах - и не замерзли, и много что посмотрели.
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В
Валерия
Были на экскурсии вдвоем с мужем и с маленьким ребенком двух лет, и нам всё очень понравилось. Это был не просто стандартный рассказ по маршруту, а лёгкая, живая прогулка с читать дальшеуменьшить
очень эрудированным и приятным человеком, которого действительно интересно слушать. Юлия сразу адаптировала маршрут под нас и с учётом того, что малышу нужно будет поспать по пути, за что отдельное спасибо.
За два часа мы обошли весь центр Ярославля, при этом экскурсия совершенно не утомляла. Юлия очень интересно рассказывала про историю города без бесконечных дат и ощущения школьного урока истории. Было несколько интерактивных моментов, старые карты, фотографии и сравнения того, как выглядели разные места раньше и что сохранилось до наших дней. Особенно запомнился момент у набережной, где Юлия показывала старые изображения города и рассказывала, как менялся Ярославль со временем.
Время пролетело вообще незаметно, мы даже немного задержались в конце, потому что не хотелось расходиться. Очень рекомендуем тем, кто хочет не формальную экскурсию “для галочки”, а действительно интересную и комфортную прогулку по городу.
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А
Алексей
отличная прогулка по историческим местам
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Х
Холодова
мы впервые были в городе, но посетив экскурсию по Ярославлю под рассказы Юлии, сложилось впечатление, что он такой родной и знакомый. Отдельное удовольствие искать и угадывать места, которые мы много раз видели в любимых фильмах. Ярославль прекрасен и это была любовь с первого взгляда. Мы обязательно вернемся еще. Спасибо
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Вера
Рады, что выбрали Юлию для первого знакомства с городом. Спасибо!
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и
ирина
Спасибо большое замечательному экскурсоводу Юлии! Прекрасно пролетели 2 часа экскурсии по славному городу Ярославлю. У нас была компания из 10 человек трёх поколений. . всем одинаково было интересно! Отлично подобран читать дальшеуменьшить
маршрут экскурсии. Мы в Ярославле были не первый раз, но из этой экскурсии почерпнули для себя много нового. Обязательно порекомендую Юлию своим друзьям и знакомым для знакомства с прекрасным городом Ярославлем!
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