41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. О Ярославле с любовью и юмором

Душевная обзорная экскурсия по тысячелетнему городу

Юлия
Задать вопрос
Юлия – ваш гид
Прогулка по Ярославлю — это способ ощутить атмосферу уюта, милой провинциальности, спокойствия и доброжелательности этого древнего города.

Я постараюсь передать вам особый ярославский характер и рассказать об истории города через судьбы его жителей и архитектуру, запечатлевшую время.

За каждой биографией земляка — целая эпоха и живой человек, с его мечтами, любовью, несчастьями и подвигами.

А за каждой достопримечательностью — многовековая история, которой гордятся ярославцы.
3300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности с гостем
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии41 отзыв
4.93
О Ярославле с любовью и юмором
О Ярославле с любовью и юмором

Что вас ожидает

История на улицах города
Мы обойдём пешком весь центр древнего Ярославля, чтобы увидеть самый известный его храм с прекрасно сохранившимися фресками Илии Пророка, красивейшие улицы, сохранившие чудную застройку 18-19 веков, дом Волкова и Губернаторский дом, а также многочисленные ярославские монастыри. Островский, бывавший в нашем городе, однажды сказал: «Ярославль — город, каких немного в России, а набережная на Волге уж куда как хороша» — и вы непременно в этом убедитесь, прогулявшись вдоль берега полноводной реки. Я отведу вас к знаменитой Стрелке, откуда началась жизнь Ярославля, расскажу о регулярной планировке города, осуществленной по плану Екатерины II, и покажу храм, с которым можно сличить изображение на 1000-рублёвой купюре.

О ярославском характере
Вы узнаете истории о «столпах империи» — ярославских купцах, среди которых торговая элита страны прошлых веков — Смирновы, Елисеевы, Синебрюховы. Познакомитесь с улицами, на которых снимались известнейшие фильмы «Афоня», «Большая перемена», «Экипаж» и другие картины. Не скроются от вас и тайные политические дела театрала Федора Волкова, который помог взойти на престол Екатерине II. Я поделюсь с вами не просто набором исторических сведений, а яркими подробностями из жизни города и биографиями земляков, прославившихся за пределами страны. И расскажу о ярославском типе характера, про который образно говорят «карася продаст за порося», а также об особенностях местного говора, привычках и кулинарных традициях.

Организационные детали

  • Входные билеты в музеи оплачиваются дополнительно (посещение — по желанию)
  • К обзорной экскурсии можно добавить посещение Спасо-Преображенского монастыря, Толгского действующего монастыря или музея «Музыка и время»
О Ярославле с любовью и юмором
О Ярославле с любовью и юмором
О Ярославле с любовью и юмором
О Ярославле с любовью и юмором
О Ярославле с любовью и юмором

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности с гостем.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Юлия
Юлия
Я занимаюсь проведением экскурсий по Ярославлю уже 10 лет. Для меня Ярославль — самый красивый и любимый город. Я знаю его разным.. И купеческим.. И театральным.. И воином.. И романтиком.. И духовным.. И мистическим.. И в любом настроении.. И в любую погоду.. И все это я готова рассказать вам.
Напишите мне

41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 марта 2020
Юля оказалась прекрасным экскурсоводом и интересным человеком. Очень гибкая в плане времени и программы экскурсии, делает фокус на интересных и запоминающихся фактах. Главное - Юля любит свой город и заражает своей любовью гостей Ярославля. Настоящая Ярославна.
15 февраля 2020
Здравствуйте, всех приглашаю приезжать в Ярославль! Очень приятный город для прогулок, фотографий, новых впечатлений, знаний. И во всем этом сориентироваться нам помогла Юлия. Она очень знающий и разносторонний человек. Прекрасная правильная русская речь, интересный материал, и умение донести до каждого. Благодарим ее за радушие и приятное сопровождение, даже в непростых зимних условиях.
2 февраля 2020
Очень давно Юлю, как гида, нам порекомендовали друзья. Мы прислушались к ним, но не думали, что настолько будет классно. Теперь и наши дети приезжая в Ярославль проводят с ней время. Юлия очень интересный человек, ее знания и способность увлечь своим рассказом очень высокие. С ее помощью Ярославль преображается, после чего хочется снова в него вернуться и остаётся в памяти надолго. Всем ее рекомендуем, у неё удивительный дар рассказчика! Надеюсь, будем держать связь с Юлией, так как хотим и дальше наслаждаться Ярославлем в ее обществе. Спасибо, Юля, огромное за доставленное удовольствие.
25 декабря 2019
Серый, промозглый день, морось, туман. А мы всё равно получили отличный заряд бодрости, благодаря энтузиазму нашего гида Юлии. Даже в "нелётную" погоду она смогла показать нам такие места Ярославля и так их преподнести, что в город невозможно было не влюбиться. Не просто здания, храмы, а воплощённые в камне порывы души живших здесь людей. Не бойтесь, без пафоса. Мягкого, приятного юмора тоже было достаточно. Спасибо.
18 декабря 2019
Погуляли с Юлией по центру Ярославля 16 декабря. Мы в полном восторге! Юлия своим рассказом вдохнула в улицы, дома, памятники настоящую жизнь, перед нами история ожила и заиграла яркими красками. За 2 часа не заскучали ни разу ни взрослые, ни ребенок. Несмотря на зиму, нам не хотелось прерывать экскурсию, чтобы куда-нибудь забежать погреться, настолко Юлия интересно рассказывала. Мы сразу просили провести не стандартную экскурсию, а рассказать про жизнь города и его жителей. Так здорово, что Юлия с искренней любовью и интересом относится к своему городу и его истории. Теперь то мы знаем, каков истинный ярославец ))) Однозначно рекомендую Юлию, если хотите за архитектурными памятниками увидеть лица людей, хитросплетения судеб и ярославский колорит!
Ирина
8 декабря 2019
Прекрасная экскурсия, очень живая и интересная! Первое, что нужно сделать в Ярославле - прогуляться в компании Юлии, потом уже планировать дальнейшую программу. Юлия очень обаятельная, слушать ее рассказы - большое удовольствие. Надо сказать, что все музеи, которые она нам посоветовала, нам очень понравились.
21 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия. Оптимальная информация, легко и непринужденно. Спасибо большое Юлии за интересную подачу информации. За короткое время узнали историю Ярославля, увидели главные достопримечательности города, имеем представление о жизни местных жителей. В следующий раз обязательно обратимся к Юлии и будем советовать своим друзьям.
14 октября 2019
Спасибо большое Юлии за замечательную экскурсию, все очень понравилось, несмотря на дождь.
С уважением,

Анна
8 сентября 2019
Путешествуя из Мурманска на Юг, по совету знакомых заехали в Ярославль. Но, после экскурсии с ВЕЛИКОЛЕПНЫМ экскурсоводом Юлией Марковной, очень пожалели, что отвели на Ярославль всего 1 день! Мало того, что буквально через минуту после встречи было чувство, что мы знакомы 100 лет, так и вся экскурсия прошла на одном дыхании, до такой степени всё легко и интересно преподносилось, с юмором, с большим знанием истории, с огромной любовью к своему городу. Захотелось побольше узнать о городе и приехать еще. Спасибо огромное, Юлия Марковна!
8 августа 2019
Сегодня посетили эту замечательную экскурсию. Все очень понравилось. Сам город, интересный маршрут, увлекательные рассказы гида Юлии. Нам очень повезло с экскурсоводом. Понравилось и нам взрослым, и восьмилетнему внуку. Это была его первая экскурсия. Планируем продолжить изучение достопримечательностей Ярославля и его окрестностей с гидом Юлией. Всем ее рекомендуем.
Ещё 31 отзыв

Обзорные экскурсии в Ярославле

Обзорная экскурсия по ЯрославлюОбзорная экскурсия по ЯрославлюОбзорная экскурсия по Ярославлю
2600 за экскурсию
2.5 часа
231 отзыв
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Вы познакомитесь с уникальной градостроительной культурой Ярославля и погрузитесь в тысячелетнюю историю города, где в воздухе витает русский дух. Жемчужина Золотого кольца в разное время была и новатором, и блюстителем традиций, город до сих пор остаётся важным транспортным узлом, а его исторический центр представляет общемировую ценность. Я помогу вам открыть для себя древний Ярославль в его современном облике.
Ярославль вдоль и поперекЯрославль вдоль и поперекЯрославль вдоль и поперек
520 за человека
2.5 часа
157 отзывов
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Если вы хотите за пару часов проникнуться духом Ярославля и увидеть всё самое важное в городе, добро пожаловать на нашу дружескую прогулку! Перед вами предстанут храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и красавица-Стрелка, оживут сюжеты купеческого прошлого Ярославля, истории о его доблестных жителях и старинные легенды. Вы познакомитесь с символами города, разведаете самые «вкусные» кофейни и ресторанчики и, конечно, потрете нос стражу Ярославля.
Добро пожаловать в Ярославль!Добро пожаловать в Ярославль!Добро пожаловать в Ярославль!
2500 за экскурсию
2.5 часа
31 отзыв
Исследовать знаковые места древнего города на насыщенной обзорной экскурсии
Приглашаю на неспешную прогулку по старинному Ярославлю. Вы услышите самые интересные факты его тысячелетней истории, ощутите колорит древних площадей, бульваров и переулков. Познакомитесь с биографией людей, повлиявших на город, и увидите знаменитую Стрелку.
Вечерний ЯрославльВечерний ЯрославльВечерний Ярославль
2220 за экскурсию
2 часа
52 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
На обзорной прогулке по древнейшей части Ярославля - Рубленому городу – вы узнаете, с чего началась история будущей столицы Золотого кольца, и по ландшафтным очертаниям сможете представить несохранившийся до наших дней треугольный кремль. А на территории Земляного города я познакомлю вас с главными достопримечательностями – выдающимися памятниками зодчества 17 века, которые стали значимой частью всей древнерусской культуры.
Ярославль, до чего же ты хорош!Ярославль, до чего же ты хорош!Ярославль, до чего же ты хорош!
520 за человека
2.5 часа
6 отзывов
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
На чьи средства здесь строились величественные храмы? Что происходило в городе во времена Смуты? Как раньше жили ярославские князья, губернаторы и простой народ? Я расскажу многовековую историю Ярославля увлекательно и без сухих цифр. А вы разглядите любопытное прошлое в почтенной архитектуре и полноценно познакомитесь с городом на нашей прогулке.
Обзорная экскурсия по центру ЯрославляОбзорная экскурсия по центру ЯрославляОбзорная экскурсия по центру Ярославля
2600 за экскурсию
2 часа
158 отзывов
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль — единственный древнерусский город, исторический центр которого включен в список объектов всемирного культурного наследия. Во время прогулки вы узнаете, почему так получилось.

Выбирайте и другие экскурсии в Ярославле

ОбзорныеНеобычные маршрутыХрам Ильи ПророкаГубернаторский домПешкомЗа городомВечерниеПарк СтрелкаИстория и архитектураВсеНа велосипедеВ другой городТолгский монастырьХрам Иоанна ПредтечиМузей-заповедникСо скидкойНа автомобилеКвестыДля детейЯрославский кремльНабережнаяГрупповыеИндивидуальные