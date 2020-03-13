41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

История на улицах города

Мы обойдём пешком весь центр древнего Ярославля, чтобы увидеть самый известный его храм с прекрасно сохранившимися фресками Илии Пророка, красивейшие улицы, сохранившие чудную застройку 18-19 веков, дом Волкова и Губернаторский дом, а также многочисленные ярославские монастыри. Островский, бывавший в нашем городе, однажды сказал: «Ярославль — город, каких немного в России, а набережная на Волге уж куда как хороша» — и вы непременно в этом убедитесь, прогулявшись вдоль берега полноводной реки. Я отведу вас к знаменитой Стрелке, откуда началась жизнь Ярославля, расскажу о регулярной планировке города, осуществленной по плану Екатерины II, и покажу храм, с которым можно сличить изображение на 1000-рублёвой купюре.

О ярославском характере

Вы узнаете истории о «столпах империи» — ярославских купцах, среди которых торговая элита страны прошлых веков — Смирновы, Елисеевы, Синебрюховы. Познакомитесь с улицами, на которых снимались известнейшие фильмы «Афоня», «Большая перемена», «Экипаж» и другие картины. Не скроются от вас и тайные политические дела театрала Федора Волкова, который помог взойти на престол Екатерине II. Я поделюсь с вами не просто набором исторических сведений, а яркими подробностями из жизни города и биографиями земляков, прославившихся за пределами страны. И расскажу о ярославском типе характера, про который образно говорят «карася продаст за порося», а также об особенностях местного говора, привычках и кулинарных традициях.