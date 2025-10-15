Отправьтесь в увлекательное путешествие по древнему Ярославлю — городу с тысячелетней историей, сохранившему уникальные памятники архитектуры и культуры.
За 1,5 часа вы увидите главные достопримечательности, узнаете о «золотом веке» Ярославля (XVII век), когда он стал одним из богатейших городов России, и погрузитесь в атмосферу старинного купеческого центра.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольская улица, 3
Завершение: Смотровая площадка на Стрелке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Руслан
15 окт 2025
Всё прошло как запланировали, получили ответы на все задаваемые вопросы.
Рекомендую.
Е
Елена
5 окт 2025
Замечательная экскурсия. Посмотрели центральную часть города, узнали много нового и интересного. Были семьей, 4 человека. Даже дочь 13 лет, которой обычно сложно угодить, слушала внимательно. Экскурсовод Алена очень понравилась.
Е
Елена
17 сен 2025
Экскурсия была познавательна, экскурсовод Алёна профессиональна и доброжелательная.
