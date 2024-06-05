1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить действующую женскую обитель на берегу Волги и раскрыть ее богатую историю
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750₽ за человека
Групповая
5 часов
В тренде
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Начало: На ж/д вокзале Ярославля
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
Сегодня в 08:00
11 июня в 12:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль - любовь с первого взгляда: исторические сокровища и живая история
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля
Начало: В любой гостинице города
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Завтра в 14:00
11 июня в 09:30
3 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Ярославле с любовью и юмором
Душевная обзорная экскурсия по тысячелетнему городу
Начало: По договоренности с гостем
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней
Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей
Начало: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 19:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей
Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
Завтра в 14:00
11 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2.5 часа
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль - первая встреча: путешествие в историю и архитектуру
Откройте для себя уникальный Ярославль: его историю, архитектуру и легенды в индивидуальной экскурсии, полной открытий
Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю: история, культура, архитектура
Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: На площади Богоявления
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды
Начало: В любом удобном месте по договоренности
Сегодня в 17:00
10 июня в 07:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Ярославль
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Начало: На улице Первомайская
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
99909 491₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас
Начало: Богоявленская площадь
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
13 июня в 14:00
15 июня в 14:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России
Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров
Начало: в районе Богоявленской площади
13 июля в 10:30
14 июля в 10:30
5 250₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль: лица, истории и байки
Познакомьтесь с историей Ярославля, его архитектурой и традициями. Узнайте, почему ярославцы так любят медведей и какие тайны скрывает город
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
4 620₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: путешествие через историю, сладости и чайные традиции
Погрузитесь в мир истории и гастрономии Ярославля, где каждый шаг раскрывает новые удивительные факты и вкусы
Начало: На Богоявленской площади
15 июня в 14:00
30 июля в 09:30
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое
Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии
23 июня в 08:30
29 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
Узнать, как Вятское выиграло свой лотерейный билет и стало самым красивым селом страны
Начало: Волжская набережная 45/1
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золото Ярославля: уникальное путешествие в историю города
Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Отправиться в старинную слободу Ярославля и познакомиться с древними ремёслами
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
1 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю
Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Татьяна очень интересно рассказала нам о городе, факты и легенды, остались довольны прогулкой😇
- ААлла5 июня 2024Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
- ААнна5 июня 2024Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!
- ВВалентина5 июня 2024Все супер. Очень понравилась экскурсия!
- AAnatoly4 июня 2024Профессионал, влюблённый в историю страны и города. Углублённые знания и желание передать это гостям! Даже дождь не смог помешать. СПАСИБО!
- ННаталия4 июня 2024Несмотря на морозную погоду в новогодние праздники, экскурсия прошла отлично. Экскурсовод учел все наши пожелания, заводил погреться. Нам очень понравилось.
- ЯЯна4 июня 2024Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы узнали столько всего интересного,
- ННаталья4 июня 2024Замечательная экскурсия! Узнала много интересного. Экскурсовод Юрий- знаток своего дела: внимательный, эрудированный, доброжелательный. Рекомендую.
- ММарина4 июня 2024Спасибо Елене за познавательную прогулку по городу. Мы задавали вопросы и получали полноценные ответы. Благодарим, что быстро отозвались и не смотря на погодные условия провели нам эту экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Популярные места»
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