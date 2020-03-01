Индивидуальные экскурсии в Ярославле

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Главные достопримечательности и занимательные истории о городе на обзорной экскурсии

Ольга
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Ольга – ваш гид
Гуляя по старинному Ярославлю, вы узнаете много необычных фактов о его прошлом, о традициях и знаменитых людях.

Я расскажу, почему на гербе города изображен медведь с секирой, где находился кремль 13 века и какие тайны хранят купеческие усадьбы Кузнецовых, Матвеевских и Вахрамеевых.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Волкова
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Первое свидание с Ярославлем
Первое свидание с Ярославлем

Что вас ожидает

Знакомство с Ярославлем
Вы увидите важнейшие достопримечательности города: площадь Волкова с великолепным зданием театра и старинной Знаменской башней, торжественный Демидовский сквер и памятный камень. Насладитесь липовыми аллеями Которосльной набережной и погуляете по самобытной и уютной улице Кирова, которую называют ярославским Арбатом. Кроме того, я покажу церковь Ильи Пророка, Губернские присутственные места на центральной площади и таинственную Стрелку — место основания города.

О Ярославле увлекательно!
Ярославль — город с богатой историей. Вы узнаете, какую роль он сыграл в преодолении Смуты 1612 года, как ему удалось на несколько месяцев стать столицей всея Руси и почему именно Валентина Терешкова была выбрана для полета в космос. А также услышите, сколько стоили билеты на первые ярославские спектакли, какие наряды в 19 веке любили носить местные дамы и какие праздники отмечали в то время. Полюбуетесь ярославскими ремеслами — изразцами и майоликой — и посетите дом Матвеевских и Успенский собор, главный храм города.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Первое свидание с Ярославлем
Первое свидание с Ярославлем
Первое свидание с Ярославлем
Первое свидание с Ярославлем
Первое свидание с Ярославлем
Первое свидание с Ярославлем
Первое свидание с Ярославлем

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Волкова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Добрый день, уважаемые гости! Меня зовут Ольга. С большим удовольствием проведу для вас классические обзорные экскурсии и веселые квесты по Ярославлю, Ростову или Костроме. Надеюсь на скорую встречу!
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