Индивидуальные экскурсии в Ярославле

Вы увидите важнейшие достопримечательности города: площадь Волкова с великолепным зданием театра и старинной Знаменской башней, торжественный Демидовский сквер и памятный камень. Насладитесь липовыми аллеями Которосльной набережной и погуляете по самобытной и уютной улице Кирова, которую называют ярославским Арбатом. Кроме того, я покажу церковь Ильи Пророка, Губернские присутственные места на центральной площади и таинственную Стрелку — место основания города.
О Ярославле увлекательно!
Ярославль — город с богатой историей. Вы узнаете, какую роль он сыграл в преодолении Смуты 1612 года, как ему удалось на несколько месяцев стать столицей всея Руси и почему именно Валентина Терешкова была выбрана для полета в космос. А также услышите, сколько стоили билеты на первые ярославские спектакли, какие наряды в 19 веке любили носить местные дамы и какие праздники отмечали в то время. Полюбуетесь ярославскими ремеслами — изразцами и майоликой — и посетите дом Матвеевских и Успенский собор, главный храм города.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 2887 туристов
Добрый день, уважаемые гости! Меня зовут Ольга. С большим удовольствием проведу для вас классические обзорные экскурсии и веселые квесты по Ярославлю, Ростову или Костроме. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Прекрасно провела время с Ольгой. Милые маленькие мишки покорили мое сердечко 😘
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Гульнара
Friendly, informative tour guide that took us around Yaroslavl. Olga was very attentive and patient with our toddler and considered ways around the city that were pram friendly. A true читать дальшеуменьшить
yaroslavna to introduce you to her homeland. We were part of a cruise and had a free excursion included but that was in russian. Olga's English was clear and very good. Highly recommended!
Дружелюбный, информативный гид, который провел для нас экскурсию по Ярославлю. Ольга была очень внимательна и терпелива с нашим малышом и продумала маршруты по городу, удобные для прогулок с коляской. Настоящая ярославна, которая познакомит вас со своей родиной. Мы были участниками круиза, и в стоимость была включена бесплатная экскурсия, но она была на русском языке. Английский Ольги был чистым и очень хорошим. Настоятельно рекомендую!
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Т
Татьяна
экскурсия очень понравилась. быстро, доступно и понятно рассказывала. дети. только успевали фоткаться и отвечать на разные вопросы в виде викторины.
Ольга
Ответ организатора:
Татьяна, благодарю Вас за отзыв! 🙂
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М
Мария
Прекрасная зимняя экскурсия, время пролетело незаметно! Ольга очень интересная девушка и эмпатичный человек! Рекомендую всем💖
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Ольга
Когда я списывалась с Ольгой на этапе планирования своего визита в Ярославль, то она задала мне вопрос, есть ли какие-то пожелания по проведению экскурсии. Поскольку это был наш первый визит читать дальшеуменьшить
в Ярославль, то у нас с супругом было только одно пожелание, которое мы и озвучили Ольге:"Влюбите нас в свой город". Необходимо отметить, что мы достаточно требовательные туристы, которые задают огромное количество вопросов (о чем мы Ольгу предупредили заранее) и, нужно отдать должное нашему гиду, все наши пожелания она учла. Более того, она настолько гибко перестраивалась под наше любопытство, удовлетворяя его, что иногда казалось, что она умеет предвидеть будущее) Первый день у нас была пешеходная экскурсия - 4 часа пролетели совершенно незаметно. Ольга умело переплетала исторические факты, цитаты, шутки и местный колорит (например, ярославский сленг). Кроме того, мы очень благодарны Ольге, что она сдвинула время нашей экскурсии (к сожалению, задержались в дороге). Второй день мы провели в поездках по слободам."Вишенкой на торте" была поездка в Толгский монастырь. Всегда приятно получать высококачественные услуги! Ольга (и, конечно,) Ярославль в высшей степени удовлетворила наши чаяния:)
+2
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Лариса
Путешествовали с друзьями по Золотому Кольцу. С Ярославлем нас познакомила Ольга, очень рады, что выбрали именно её. Очень интересный рассказчик, много интересных фактов об истории города, параллели с сегодняшним днем. Экскурсия прошла на одном дыхании)) Рекомендую Ольгу в качестве экскурсовода по Ярославлю!
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