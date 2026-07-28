Индивидуальные экскурсии в Ярославле

Представьте себе прогулку по древним улицам Ярославля, где каждый камень хранит в себе часть истории.Вас ждет знакомство с главными достопримечательностями города: от площади Волкова с ее великолепным театром до таинственной

Стрелки, места основания Ярославля. Узнайте, почему на гербе города изображен медведь, какие тайны хранят стены старинных купеческих усадеб и как Ярославль на короткое время стал столицей России. Эта экскурсия - идеальная возможность познакомиться с богатым культурным наследием Ярославля, его историей и традициями, не требующая дополнительных расходов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Знакомство с Ярославлем

Вы увидите важнейшие достопримечательности города: площадь Волкова с великолепным зданием театра и старинной Знаменской башней, торжественный Демидовский сквер и памятный камень. Насладитесь липовыми аллеями Которосльной набережной и погуляете по самобытной и уютной улице Кирова, которую называют ярославским Арбатом. Кроме того, я покажу церковь Ильи Пророка, Губернские присутственные места на центральной площади и таинственную Стрелку — место основания города.

О Ярославле увлекательно!

Ярославль — город с богатой историей. Вы узнаете, какую роль он сыграл в преодолении Смуты 1612 года, как ему удалось на несколько месяцев стать столицей всея Руси и почему именно Валентина Терешкова была выбрана для полета в космос. А также услышите, сколько стоили билеты на первые ярославские спектакли, какие наряды в 19 веке любили носить местные дамы и какие праздники отмечали в то время. Полюбуетесь ярославскими ремеслами — изразцами и майоликой — и посетите дом Матвеевских и Успенский собор, главный храм города.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.