Индивидуальные экскурсии в Ярославле

Что вас ожидает

Знакомство с Ярославлем

Вы увидите важнейшие достопримечательности города: площадь Волкова с великолепным зданием театра и старинной Знаменской башней, торжественный Демидовский сквер и памятный камень. Насладитесь липовыми аллеями Которосльной набережной и погуляете по самобытной и уютной улице Кирова, которую называют ярославским Арбатом. Кроме того, я покажу церковь Ильи Пророка, Губернские присутственные места на центральной площади и таинственную Стрелку — место основания города.

О Ярославле увлекательно!

Ярославль — город с богатой историей. Вы узнаете, какую роль он сыграл в преодолении Смуты 1612 года, как ему удалось на несколько месяцев стать столицей всея Руси и почему именно Валентина Терешкова была выбрана для полета в космос. А также услышите, сколько стоили билеты на первые ярославские спектакли, какие наряды в 19 веке любили носить местные дамы и какие праздники отмечали в то время. Полюбуетесь ярославскими ремеслами — изразцами и майоликой — и посетите дом Матвеевских и Успенский собор, главный храм города.