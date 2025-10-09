В ваших руках — предсказания старой гадалки, которые необходимо распутать.
Отправляемся на прогулку по секретным улочкам и дворам Ярославля! По пути — интерактивные задания, задачки на знание старинных слов и подсказки на фасадах зданий. Самым смекалистым участникам — призы!
Отправляемся на прогулку по секретным улочкам и дворам Ярославля! По пути — интерактивные задания, задачки на знание старинных слов и подсказки на фасадах зданий. Самым смекалистым участникам — призы!
Описание квестаДрузья, приглашаем вас в увлекательное приключение по старинным улочкам Ярославля! Семейный квест «Закоулки Ярославля» — это не просто экскурсия, а настоящая игра, полная загадок, тайн и открытий! Вместе мы отправимся в путешествие по секретным дворам и переулкам, где каждый уголок хранит свои истории, а подсказки прячутся на фасадах старинных зданий. Что вы узнаете:• Загадка клеймённых кирпичей. Что означают таинственные знаки на старинных кирпичах и как они связаны с историей города?
- Проломные улицы. Как найти эти улицы не только на карте, но и «ногами», и почему они так называются?
- Начало доставки еды. Кто первым в Ярославле придумал доставлять еду и как это работало в прошлом?
- Охабень и просак. Разберёмся в значении старинных слов и узнаем, как не попасть впросак в ярославских переулках!
- Коллекция фантиков. Кто вдохновлял горожан собирать конфетные обёртки и почему это стало модным?
- Хлеб как драгоценность. Удивительная история о том, как обычный хлеб стал настоящим сокровищем.
- Убийство в гостинице. Кто запечатлел криминальную драму во дворе известной гостиницы и как это повлияло на Ярославль?
- Стены с историей. Какой дом в городе видел всё — от больницы до театра кукол?
- Бюветки и аптека. Какая неожиданная связь скрывается между ярославскими бюветками и аптечным делом?
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник рычащему медведю
- Здание гостиницы «Царьград»
- Верёвочный и Масляный проломы
- Кондитерскую фабрику купца Кузнецова
- Доходный дом купца Ерыкалова
- Улицу Кирова
- Здание гостиницы «Бристоль»
- Дом призрения ближнего
- Здание, где располагалась первая частная аптека в городе
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Первомайская, 55
Завершение: Перекрёсток ул. Андропова / ул. Максимова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
9 окт 2025
Нам очень понравился квест-экскурсия "Закоулки Ярославля", экскурсоводу Валерии отдельное спасибо!!! Мы коренные жители Ярославля, но так много не знаем о нашем городе. Нас провели по центральным улицам, мы заходили во
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Квест
до 7 чел.
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Приглашаются дети и родители на увлекательный квест по Ярославлю. Решайте ребусы, изучайте историю и получайте сладкие призы! 🎈
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 10:30
17 ноя в 16:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 7 чел.
От легенды к истории: квест в Ярославле
Погрузитесь в историю Ярославля без учебников! Квест-экскурсия для детей и взрослых: легенды, загадки и сладкие призы ждут вас
Начало: У часовни Казанской иконы Божией Матери
Завтра в 10:00
17 ноя в 16:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 4 чел.
Бронзовые хранители - квест в Ярославле 7+
Разгадайте тайны семи бронзовых памятников Ярославля и соберите ключи к кладу, участвуя в увлекательной городской игре для всей семьи
Начало: На площади Волкова
19 ноя в 10:00
25 ноя в 10:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.