Мои заказы

Семейный квест «Закоулки Ярославля»

В ваших руках — предсказания старой гадалки, которые необходимо распутать.

Отправляемся на прогулку по секретным улочкам и дворам Ярославля! По пути — интерактивные задания, задачки на знание старинных слов и подсказки на фасадах зданий. Самым смекалистым участникам — призы!
5
1 отзыв
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Семейный квест «Закоулки Ярославля»

Описание квеста

Друзья, приглашаем вас в увлекательное приключение по старинным улочкам Ярославля! Семейный квест «Закоулки Ярославля» — это не просто экскурсия, а настоящая игра, полная загадок, тайн и открытий! Вместе мы отправимся в путешествие по секретным дворам и переулкам, где каждый уголок хранит свои истории, а подсказки прячутся на фасадах старинных зданий. Что вы узнаете:• Загадка клеймённых кирпичей. Что означают таинственные знаки на старинных кирпичах и как они связаны с историей города?
  • Проломные улицы. Как найти эти улицы не только на карте, но и «ногами», и почему они так называются?
  • Начало доставки еды. Кто первым в Ярославле придумал доставлять еду и как это работало в прошлом?
  • Охабень и просак. Разберёмся в значении старинных слов и узнаем, как не попасть впросак в ярославских переулках!
  • Коллекция фантиков. Кто вдохновлял горожан собирать конфетные обёртки и почему это стало модным?
  • Хлеб как драгоценность. Удивительная история о том, как обычный хлеб стал настоящим сокровищем.
  • Убийство в гостинице. Кто запечатлел криминальную драму во дворе известной гостиницы и как это повлияло на Ярославль?
  • Стены с историей. Какой дом в городе видел всё — от больницы до театра кукол?
  • Бюветки и аптека. Какая неожиданная связь скрывается между ярославскими бюветками и аптечным делом?

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник рычащему медведю
  • Здание гостиницы «Царьград»
  • Верёвочный и Масляный проломы
  • Кондитерскую фабрику купца Кузнецова
  • Доходный дом купца Ерыкалова
  • Улицу Кирова
  • Здание гостиницы «Бристоль»
  • Дом призрения ближнего
  • Здание, где располагалась первая частная аптека в городе
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Первомайская, 55
Завершение: Перекрёсток ул. Андропова / ул. Максимова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Марина
9 окт 2025
Нам очень понравился квест-экскурсия "Закоулки Ярославля", экскурсоводу Валерии отдельное спасибо!!! Мы коренные жители Ярославля, но так много не знаем о нашем городе. Нас провели по центральным улицам, мы заходили во
читать дальше

дворы, узнали прежние названия улиц, где и что происходило на них, кто жил и чем занимался и ещё много интересного! Обязательно придём к вам на ещё! Однозначно рекомендуем всем, как туристам, так и жителям нашего города!

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии из Ярославля

Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Пешая
1.5 часа
27 отзывов
Квест
до 7 чел.
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Приглашаются дети и родители на увлекательный квест по Ярославлю. Решайте ребусы, изучайте историю и получайте сладкие призы! 🎈
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 10:30
17 ноя в 16:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
От легенды к истории: квест в Ярославле для взрослых и детей 7+
Пешая
1.5 часа
17 отзывов
Квест
до 7 чел.
От легенды к истории: квест в Ярославле
Погрузитесь в историю Ярославля без учебников! Квест-экскурсия для детей и взрослых: легенды, загадки и сладкие призы ждут вас
Начало: У часовни Казанской иконы Божией Матери
Завтра в 10:00
17 ноя в 16:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Бронзовые хранители - квест в Ярославле (7+)
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Квест
до 4 чел.
Бронзовые хранители - квест в Ярославле 7+
Разгадайте тайны семи бронзовых памятников Ярославля и соберите ключи к кладу, участвуя в увлекательной городской игре для всей семьи
Начало: На площади Волкова
19 ноя в 10:00
25 ноя в 10:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле