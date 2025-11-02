Анна Великолепная экскурсия! Внимательный к детям экскурсовод! Наши 7 и 11 лет в полном восторге. Мы-родители - тоже. Логичное повествование, понятные детям истории, рассказанные простым языком. Действительно много реквизита для квеста. Задания, которые понравились всей семье. Два часа пролетели незаметно. Мы все были увлечены от начала и до конца. Отличный вариант для знакомства с историей города.

Мария Спасибо Ольге за классную экскурсию. Все были вовлечены в процесс - и дети, и взрослые. Экскурсия на одном дыхании прошла.

Александр читать дальше о городе в котором родилась, живет и очень сильно любит. Прогуливаясь с Ольгой на экскурсии по городу и выполняя различные задания, нам открывалась всё больше исторической информации о Ярославле, его местных жителях, их быте и жизни. Ольга замечательный гид, обладает большим багажом знаний, харизматичная, общительная, веселая. Сами задания на квесте просто ломовые, а что самое интересное - все задания разные и не повторяются. Этот квест будет интересен для любого возраста, обязательно рекомендую. И для меня этот квест-экскурсия пока на первом месте. Спасибо за квест и такое чудное знакомство с городом Проходили квест 24 сентября и нам очень понравился такой формат квест-экскурсии «Спасти Ярославль», также мы в восторге от знакомства с Ольгой, которая показала, рассказала и поделилась интересными фактами о Ярославле,

Татьяна Если Вы в Ярославле с детьми, значит вам сюда!) Хорошая программа (квест), занимательный маршрут, ребенку (8 лет) и мне было интересно! Рекомендуем от всей души! Вы не пожалеете!)

Спасибо, Ольга, большое!!!

А Анастасия Детям 7-12 лет очень понравилось, было очень интересно и познавательно. Дети были постоянно вовлечены в процесс и общение. Все остались в восторге

Алесия Были на экскурсии большой группой, выступала в роли организатора корпоративной поездки для сотрудников компании. Все остались в восторге, экскурсия очень понравилось - было интересно, все вовлеклись в процесс и с удовольствием слушали экскурсовода, принимали активное участие в обсуждении материала. Спасибо большое за профессионализм, good job! 👏🏼

О Ольга Замечательная экскурсия, активная, интересная! Были увлечены все: и взрослые и дети! Рекомендую!

С Светлана Ярославль спасен!!! Очень рекомендую данный квест для семей с детьми. Да и нам взрослым было очень интересно, узнали много нового. Особенно порадовало задание на соотнесение устоявшихся ярославских словечек и выражений с их прямым назначением, было смешно. Сын доволен, мы тоже 🌸

S SVETLANA Прекрасная насыщенная экскурсия-квест. Спасибо большое Ольге!

А Александра Благодарим Ольгу от всей души за чудесное знакомство с городом. На все вопросы отвечала, заинтересовала подрастающее поколение (после проверили, кое-что запомнилось☺️).

Чудесные подарочки были вконец экскурсии и послания на память.

Всех благ 🩵

И Ирина Замечательный формат, чтобы заинтересовать ребенка и информация, и игра. Играли всей семьей, поэтому было весело) Ольга, большое спасибо!

Екатерина Спасибо Ольге за наше знакомство с Ярославлем!

Вы погрузили нас в историю в режиме квеста, показали красивые места и дали много ценных советов относительно города!

Однозначно 👍👍👍

Д Дмитрий читать дальше экскурсии практически не отвлекалась. И нам, остальным шестерым взрослым было интересно и познавательно взглянуть на этот замечательный город в нынешнем виде, и узнать какую роль он играл в истории нашей страны в века минувшие.

Спасибо Ольге, рекомендую экскурсовода и эту экскурсию! Экскурсия хорошо продумана и спланирована по времени, маршруту, содержанию. Ольга использовала много реквизита, умело комбинировала рассказ и задания, удерживая наше внимание так, что даже семилетняя девочка на протяжении двух часов

А Алина Ольга, большое спасибо за квест-экскурсию! Всё прошло увлекательно и весело, время пролетело незаметно. Адаптировано под наш возраст, вернёмся теперь с детьми.