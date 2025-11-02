Приключение «Спасти Ярославль» - это уникальная возможность для всех желающих испытать свои силы в решении исторических загадок.
Участники пройдут по маршруту, включающему памятник Ярославу Мудрому, Успенский собор и Волжскую набережную. Квест подходит для детей от 8 лет и взрослых, предлагая незабываемые эмоции и познавательный опыт. В финале каждого ждёт приятный сюрприз
5 причин купить этот квест
- 🧩 Увлекательные задания
- 🏰 Исторические локации
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🎁 Сюрприз в финале
- 📜 Интересные факты
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Площадь Богоявления
- Памятник Ярославу Мудрому
- Спасо-Преображенский монастырь
- Успенский кафедральный собор
- Стрелка
- Волжская набережная
- Демидовский сад
- Советская площадь
- Храм Ильи Пророка
- Арт-объект «Макет города»
Описание квеста
В чём суть квеста:
Древнему городу на Волге угрожает опасность. Только самые смекалистые смогут разгадать послания от князя Ярослава Мудрого, основателя крепости, разгадать исторические загадки, дойти до заветной цели и спасти город. В финале квеста каждого участника ждёт сюрприз.
А какой маршрут:
- площадь Богоявления, памятник Ярославу Мудрому и памятник с 1000-рублёвой купюры
- единственный в Ярославле ревущий медведь
- Спасо-Преображенский монастырь
- церкви 17 века — Михаила Архангела, Спаса на Городу, Николы Рублёного
- Успенский кафедральный собор
- стрелка — пожалуй, самая красивая смотровая площадка города
- Волжская набережная
- монумент славы и Вечный огонь
- Демидовский сад
- Советская площадь
- храм Ильи Пророка
- арт-объект «Макет города»
Вы узнаете:
- об основании Ярославля и многовековой истории первого христианского города на Волге
- событиях Смутного времени — того самого, когда Ярославль стал фактической столицей русского государства
- героической защите города в годы ВОВ
- известных личностях, побывавших в Ярославле, — Екатерине II, Александре Дюма, Николае Некрасове и других
Организационные детали
- Квест подойдёт для взрослых и детей от 8 лет
- Могу провести экскурсию для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Богоявления
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 771 туриста
Меня зовут Ольга. Я аттестованный экскурсовод по Ярославлю и Ярославской области, педагог по образованию и рассказчик по призванию. Родилась и выросла в Ярославле. Постоянно изучаю свой город. Очень люблю приниматьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Анна
2 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Внимательный к детям экскурсовод! Наши 7 и 11 лет в полном восторге. Мы-родители - тоже. Логичное повествование, понятные детям истории, рассказанные простым языком. Действительно много реквизита для квеста. Задания, которые понравились всей семье. Два часа пролетели незаметно. Мы все были увлечены от начала и до конца. Отличный вариант для знакомства с историей города.
Мария
9 окт 2025
Спасибо Ольге за классную экскурсию. Все были вовлечены в процесс - и дети, и взрослые. Экскурсия на одном дыхании прошла.
Александр
27 сен 2025
Проходили квест 24 сентября и нам очень понравился такой формат квест-экскурсии «Спасти Ярославль», также мы в восторге от знакомства с Ольгой, которая показала, рассказала и поделилась интересными фактами о Ярославле,
Татьяна
27 сен 2025
Если Вы в Ярославле с детьми, значит вам сюда!) Хорошая программа (квест), занимательный маршрут, ребенку (8 лет) и мне было интересно! Рекомендуем от всей души! Вы не пожалеете!)
А
Анастасия
13 сен 2025
Детям 7-12 лет очень понравилось, было очень интересно и познавательно. Дети были постоянно вовлечены в процесс и общение. Все остались в восторге
Алесия
6 сен 2025
Были на экскурсии большой группой, выступала в роли организатора корпоративной поездки для сотрудников компании. Все остались в восторге, экскурсия очень понравилось - было интересно, все вовлеклись в процесс и с удовольствием слушали экскурсовода, принимали активное участие в обсуждении материала. Спасибо большое за профессионализм, good job! 👏🏼
О
Ольга
2 сен 2025
Замечательная экскурсия, активная, интересная! Были увлечены все: и взрослые и дети! Рекомендую!
С
Светлана
9 авг 2025
Ярославль спасен!!! Очень рекомендую данный квест для семей с детьми. Да и нам взрослым было очень интересно, узнали много нового. Особенно порадовало задание на соотнесение устоявшихся ярославских словечек и выражений с их прямым назначением, было смешно. Сын доволен, мы тоже 🌸
S
SVETLANA
26 июл 2025
Прекрасная насыщенная экскурсия-квест. Спасибо большое Ольге!
А
Александра
23 июл 2025
Благодарим Ольгу от всей души за чудесное знакомство с городом. На все вопросы отвечала, заинтересовала подрастающее поколение (после проверили, кое-что запомнилось☺️).
И
Ирина
19 июл 2025
Замечательный формат, чтобы заинтересовать ребенка и информация, и игра. Играли всей семьей, поэтому было весело) Ольга, большое спасибо!
Екатерина
15 июл 2025
Спасибо Ольге за наше знакомство с Ярославлем!
Д
Дмитрий
7 июл 2025
Экскурсия хорошо продумана и спланирована по времени, маршруту, содержанию. Ольга использовала много реквизита, умело комбинировала рассказ и задания, удерживая наше внимание так, что даже семилетняя девочка на протяжении двух часов
А
Алина
6 июл 2025
Ольга, большое спасибо за квест-экскурсию! Всё прошло увлекательно и весело, время пролетело незаметно. Адаптировано под наш возраст, вернёмся теперь с детьми.
Мария
30 июн 2025
Прекрасная экскурсия, позволяет познакомиться с историей города в увлекательнгм формате. Нас было 13 взрослых, и Ольга адаптировала программу под нас и организовала соревнование) Все задания квеста мы выполняли с большим энтузиазмом. 2 часа пролетели незаметно, дух соревновательности очень силен в нашем коллективе) Большое спасибо организатору!
