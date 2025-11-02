Мои заказы

Квест-экскурсия «Спасти Ярославль»

Древний Ярославль в опасности! Участники разгадывают загадки, чтобы спасти город. Идеально для семей и друзей, каждому будет интересно
Приключение «Спасти Ярославль» - это уникальная возможность для всех желающих испытать свои силы в решении исторических загадок.

Участники пройдут по маршруту, включающему памятник Ярославу Мудрому, Успенский собор и Волжскую набережную. Квест подходит для детей от 8 лет и взрослых, предлагая незабываемые эмоции и познавательный опыт. В финале каждого ждёт приятный сюрприз
5
37 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🧩 Увлекательные задания
  • 🏰 Исторические локации
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🎁 Сюрприз в финале
  • 📜 Интересные факты
Квест-экскурсия «Спасти Ярославль»© Ольга
Квест-экскурсия «Спасти Ярославль»© Ольга
Квест-экскурсия «Спасти Ярославль»© Ольга
Что можно увидеть

  • Площадь Богоявления
  • Памятник Ярославу Мудрому
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Успенский кафедральный собор
  • Стрелка
  • Волжская набережная
  • Демидовский сад
  • Советская площадь
  • Храм Ильи Пророка
  • Арт-объект «Макет города»

Описание квеста

В чём суть квеста:

Древнему городу на Волге угрожает опасность. Только самые смекалистые смогут разгадать послания от князя Ярослава Мудрого, основателя крепости, разгадать исторические загадки, дойти до заветной цели и спасти город. В финале квеста каждого участника ждёт сюрприз.

А какой маршрут:

  • площадь Богоявления, памятник Ярославу Мудрому и памятник с 1000-рублёвой купюры
  • единственный в Ярославле ревущий медведь
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • церкви 17 века — Михаила Архангела, Спаса на Городу, Николы Рублёного
  • Успенский кафедральный собор
  • стрелка — пожалуй, самая красивая смотровая площадка города
  • Волжская набережная
  • монумент славы и Вечный огонь
  • Демидовский сад
  • Советская площадь
  • храм Ильи Пророка
  • арт-объект «Макет города»

Вы узнаете:

  • об основании Ярославля и многовековой истории первого христианского города на Волге
  • событиях Смутного времени — того самого, когда Ярославль стал фактической столицей русского государства
  • героической защите города в годы ВОВ
  • известных личностях, побывавших в Ярославле, — Екатерине II, Александре Дюма, Николае Некрасове и других

Организационные детали

  • Квест подойдёт для взрослых и детей от 8 лет
  • Могу провести экскурсию для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Богоявления
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 771 туриста
Меня зовут Ольга. Я аттестованный экскурсовод по Ярославлю и Ярославской области, педагог по образованию и рассказчик по призванию. Родилась и выросла в Ярославле. Постоянно изучаю свой город. Очень люблю принимать
гостей. А ещё люблю приключения. Познакомиться с историей города, его тайнами и загадками гораздо интереснее через игру. Мои квест-экскурсии — это и есть приключенческие игры в режиме реального времени. В квестах использую авторский, специально разработанный реквизит. «Вот бы нам так в школе историю преподавали!» — лучший отзыв о моём квесте. Приглашаю вместе прогуляться по Ярославлю!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Александр)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Александр)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Александр)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Александр)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Александр)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Александр)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Александр)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Александр)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Александр)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Александр)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Татьяна)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Татьяна)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Татьяна)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Татьяна)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Татьяна)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Татьяна)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Анастасия)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Анастасия)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Анастасия)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Светлана)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Светлана)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Светлана)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Светлана)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Светлана)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Светлана)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Светлана)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Александра)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Екатерина)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Екатерина)Квест-экскурсия «Спасти Ярославль» (Екатерина)
Анна
Анна
2 ноя 2025
Великолепная экскурсия! Внимательный к детям экскурсовод! Наши 7 и 11 лет в полном восторге. Мы-родители - тоже. Логичное повествование, понятные детям истории, рассказанные простым языком. Действительно много реквизита для квеста. Задания, которые понравились всей семье. Два часа пролетели незаметно. Мы все были увлечены от начала и до конца. Отличный вариант для знакомства с историей города.
Мария
Мария
9 окт 2025
Спасибо Ольге за классную экскурсию. Все были вовлечены в процесс - и дети, и взрослые. Экскурсия на одном дыхании прошла.
Александр
Александр
27 сен 2025
Проходили квест 24 сентября и нам очень понравился такой формат квест-экскурсии «Спасти Ярославль», также мы в восторге от знакомства с Ольгой, которая показала, рассказала и поделилась интересными фактами о Ярославле,
о городе в котором родилась, живет и очень сильно любит. Прогуливаясь с Ольгой на экскурсии по городу и выполняя различные задания, нам открывалась всё больше исторической информации о Ярославле, его местных жителях, их быте и жизни. Ольга замечательный гид, обладает большим багажом знаний, харизматичная, общительная, веселая. Сами задания на квесте просто ломовые, а что самое интересное - все задания разные и не повторяются. Этот квест будет интересен для любого возраста, обязательно рекомендую. И для меня этот квест-экскурсия пока на первом месте. Спасибо за квест и такое чудное знакомство с городом

Проходили квест 24 сентября и нам очень понравился такой формат квест-экскурсии «Спасти Ярославль», также мы вПроходили квест 24 сентября и нам очень понравился такой формат квест-экскурсии «Спасти Ярославль», также мы вПроходили квест 24 сентября и нам очень понравился такой формат квест-экскурсии «Спасти Ярославль», также мы вПроходили квест 24 сентября и нам очень понравился такой формат квест-экскурсии «Спасти Ярославль», также мы вПроходили квест 24 сентября и нам очень понравился такой формат квест-экскурсии «Спасти Ярославль», также мы вПроходили квест 24 сентября и нам очень понравился такой формат квест-экскурсии «Спасти Ярославль», также мы вПроходили квест 24 сентября и нам очень понравился такой формат квест-экскурсии «Спасти Ярославль», также мы вПроходили квест 24 сентября и нам очень понравился такой формат квест-экскурсии «Спасти Ярославль», также мы вПроходили квест 24 сентября и нам очень понравился такой формат квест-экскурсии «Спасти Ярославль», также мы вПроходили квест 24 сентября и нам очень понравился такой формат квест-экскурсии «Спасти Ярославль», также мы в
Татьяна
Татьяна
27 сен 2025
Если Вы в Ярославле с детьми, значит вам сюда!) Хорошая программа (квест), занимательный маршрут, ребенку (8 лет) и мне было интересно! Рекомендуем от всей души! Вы не пожалеете!)
Спасибо, Ольга, большое!!!
Если Вы в Ярославле с детьми, значит вам сюда!) Хорошая программа (квест), занимательный маршрут, ребенку (8Если Вы в Ярославле с детьми, значит вам сюда!) Хорошая программа (квест), занимательный маршрут, ребенку (8Если Вы в Ярославле с детьми, значит вам сюда!) Хорошая программа (квест), занимательный маршрут, ребенку (8Если Вы в Ярославле с детьми, значит вам сюда!) Хорошая программа (квест), занимательный маршрут, ребенку (8Если Вы в Ярославле с детьми, значит вам сюда!) Хорошая программа (квест), занимательный маршрут, ребенку (8Если Вы в Ярославле с детьми, значит вам сюда!) Хорошая программа (квест), занимательный маршрут, ребенку (8
А
Анастасия
13 сен 2025
Детям 7-12 лет очень понравилось, было очень интересно и познавательно. Дети были постоянно вовлечены в процесс и общение. Все остались в восторге
Детям 7-12 лет очень понравилось, было очень интересно и познавательно. Дети были постоянно вовлечены в процесс и общение. Все остались в восторгеДетям 7-12 лет очень понравилось, было очень интересно и познавательно. Дети были постоянно вовлечены в процесс и общение. Все остались в восторгеДетям 7-12 лет очень понравилось, было очень интересно и познавательно. Дети были постоянно вовлечены в процесс и общение. Все остались в восторге
Алесия
Алесия
6 сен 2025
Были на экскурсии большой группой, выступала в роли организатора корпоративной поездки для сотрудников компании. Все остались в восторге, экскурсия очень понравилось - было интересно, все вовлеклись в процесс и с удовольствием слушали экскурсовода, принимали активное участие в обсуждении материала. Спасибо большое за профессионализм, good job! 👏🏼
О
Ольга
2 сен 2025
Замечательная экскурсия, активная, интересная! Были увлечены все: и взрослые и дети! Рекомендую!
С
Светлана
9 авг 2025
Ярославль спасен!!! Очень рекомендую данный квест для семей с детьми. Да и нам взрослым было очень интересно, узнали много нового. Особенно порадовало задание на соотнесение устоявшихся ярославских словечек и выражений с их прямым назначением, было смешно. Сын доволен, мы тоже 🌸
Ярославль спасен!!! Очень рекомендую данный квест для семей с детьми. Да и нам взрослым было оченьЯрославль спасен!!! Очень рекомендую данный квест для семей с детьми. Да и нам взрослым было оченьЯрославль спасен!!! Очень рекомендую данный квест для семей с детьми. Да и нам взрослым было оченьЯрославль спасен!!! Очень рекомендую данный квест для семей с детьми. Да и нам взрослым было оченьЯрославль спасен!!! Очень рекомендую данный квест для семей с детьми. Да и нам взрослым было оченьЯрославль спасен!!! Очень рекомендую данный квест для семей с детьми. Да и нам взрослым было оченьЯрославль спасен!!! Очень рекомендую данный квест для семей с детьми. Да и нам взрослым было очень
S
SVETLANA
26 июл 2025
Прекрасная насыщенная экскурсия-квест. Спасибо большое Ольге!
А
Александра
23 июл 2025
Благодарим Ольгу от всей души за чудесное знакомство с городом. На все вопросы отвечала, заинтересовала подрастающее поколение (после проверили, кое-что запомнилось☺️).
Чудесные подарочки были вконец экскурсии и послания на память.
Всех благ 🩵
Благодарим Ольгу от всей души за чудесное знакомство с городом. На все вопросы отвечала, заинтересовала подрастающее
И
Ирина
19 июл 2025
Замечательный формат, чтобы заинтересовать ребенка и информация, и игра. Играли всей семьей, поэтому было весело) Ольга, большое спасибо!
Екатерина
Екатерина
15 июл 2025
Спасибо Ольге за наше знакомство с Ярославлем!
Вы погрузили нас в историю в режиме квеста, показали красивые места и дали много ценных советов относительно города!
Однозначно 👍👍👍
Спасибо Ольге за наше знакомство с Ярославлем!Спасибо Ольге за наше знакомство с Ярославлем!Спасибо Ольге за наше знакомство с Ярославлем!Спасибо Ольге за наше знакомство с Ярославлем!Спасибо Ольге за наше знакомство с Ярославлем!Спасибо Ольге за наше знакомство с Ярославлем!
Д
Дмитрий
7 июл 2025
Экскурсия хорошо продумана и спланирована по времени, маршруту, содержанию. Ольга использовала много реквизита, умело комбинировала рассказ и задания, удерживая наше внимание так, что даже семилетняя девочка на протяжении двух часов
экскурсии практически не отвлекалась. И нам, остальным шестерым взрослым было интересно и познавательно взглянуть на этот замечательный город в нынешнем виде, и узнать какую роль он играл в истории нашей страны в века минувшие.
Спасибо Ольге, рекомендую экскурсовода и эту экскурсию!

А
Алина
6 июл 2025
Ольга, большое спасибо за квест-экскурсию! Всё прошло увлекательно и весело, время пролетело незаметно. Адаптировано под наш возраст, вернёмся теперь с детьми.
Мария
Мария
30 июн 2025
Прекрасная экскурсия, позволяет познакомиться с историей города в увлекательнгм формате. Нас было 13 взрослых, и Ольга адаптировала программу под нас и организовала соревнование) Все задания квеста мы выполняли с большим энтузиазмом. 2 часа пролетели незаметно, дух соревновательности очень силен в нашем коллективе) Большое спасибо организатору!
Прекрасная экскурсия, позволяет познакомиться с историей города в увлекательнгм формате. Нас было 13 взрослых, и ОльгаПрекрасная экскурсия, позволяет познакомиться с историей города в увлекательнгм формате. Нас было 13 взрослых, и ОльгаПрекрасная экскурсия, позволяет познакомиться с историей города в увлекательнгм формате. Нас было 13 взрослых, и ОльгаПрекрасная экскурсия, позволяет познакомиться с историей города в увлекательнгм формате. Нас было 13 взрослых, и Ольга

