Экскурсия-квест для детей в Ярославле

Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Приглашаю детей 7-16 лет и их родителей исследовать Ярославль в формате квеста! Вы будете решать ребусы и выполнять задания, связанные с историей города. За правильные ответы получать конфеты в «пышках». Обещаю, что прогулка пройдёт познавательно, непринуждённо, весело и задорно.
5
2 отзыва
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Ярославский музей-заповедник
  • Памятник рычащему медведю
  • Точку отсчёта Золотого кольца
  • Гимназию, в которой учился Николай Некрасов
  • Которосльную набережную
  • Кафедральный Успенский собор
  • Территорию бывшего кремля
  • Слияние двух рек: Волги и Которосли

Вы узнаете:

  • Как и кем был основан Ярославль
  • Почему здесь так любят медведей
  • Чем знамениты местные сладости
  • Как воспринимали ярославцев жители других городов
  • Какие фильмы и сериалы снимали в нашей области
  • Как жил в Ярославле великий поэт Некрасов
  • За сколько можно было купить дом в 18 веке
  • Чем уникален центр Ярославля

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Анастасия
31 мая 2024
Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
М
11 мая 2024
Понравилось детям и взрослым, все пункты маршрута прошли, задания выполнили, конфеты получили:)
Анна доброжелательная, приветливая, весёлая, на вопросы отвечала, всё хорошо.
Спасибо!

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