Экскурсии для всей семьи

Найдено 4 экскурсии в категории «Семейные» в Ярославле, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
182 отзыва
Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 5 чел.
Ярославль для детей: семейный квест по городу
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
64 отзыва
Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города
Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю
Начало: На Богоявленской площади
13 июня в 17:00
14 июня в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600 за человека
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
5 отзывов
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей
Начало: На Революционном проезде
12 июня в 13:30
17 июня в 12:30
3 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
    Огромное спасибо Ольге! Провела очень интересную, познавательную и доступную по подаче материала экскурсию по Ярославлю. Было три взрослых и два
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    ребенка 9 и 12 лет. Шикарная подача материала, с увлекательными заданиями, такими, что и мы, взрослые, с удовольствием их выполняли. Уже рассказываю друзьям и все тоже хотят:)

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Ярославль для детей: семейный квест по городу
    Отличная экскурсия, полная загадок и приключений! Мы отправились в увлекательное путешествие по времени, чтобы помочь княжне Анне Ярославне вернуться в
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    свое время. Эта необычная задача заставила нас заглянуть в глубины истории Ярославля и открыть для себя множество удивительных фактов. Прогуливаясь по улицам города, мы ощутили себя частью древней Руси XI века. Узнавали, кто жил на этих землях задолго до прихода Ярослава Мудрого, каким образом град Ярослава затевался и почему именно эти места были выбраны для построения города. Нам интересно было узнать, что за ошибочные названия стен "кремлем", а также различия между городами "рублеными" и "земляными". Особенно запомнились нам моменты, когда мы решали загадки и задания на маршруте, открывая артефакты и помогая княжне. Это придавало экскурсии элемент игры и заставляло задуматься над историческими фактами. В конце нас ожидали приятные сюрпризы, которые оставили в нашей памяти яркие воспоминания о Ярославле. Все вместе это создало неповторимую атмосферу и подарило нам незабываемые впечатления. Спасибо Веронике за такое увлекательное путешествие в прошлое!

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
    Экскурсия с ярославной Ольгой нам всем очень понравилась. Ребенок 9 лет (мальчик) сказал, что это самые лучшие впечатления от поездки и стоит на первом месте 👍
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Ярославль для детей: семейный квест по городу
    На прогулку по Ярославлю отправилась группа детей с классным руководителем - отметили окончание учебного года и начало каникул. Их восторга
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    нет предела! Меня, к сожалению, на экскурсии не было. Но мне написали и позвонили все, кто мог - какая замечательная Вероника! Как она преподнесла материал, как смогла удержать внимание непоседливых детей, как интересно и увлекательно прошло их первое знакомство с Ярославлем. Спасибо огромное за экскурсию!

  • А
    Альмира
    31 мая 2024
    Ярославль для детей: семейный квест по городу
    Добрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактная, обаятельная! Рассказывала очень интересно,
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    наглядно! Мы были с двумя детьми: 17 лет и 4,6 года! Обоим очень понравилось!!! Не смотря на холодную погоду, все были настолько заинтересованы! Очень рекомендую Веронику!!! Еще раз спасибо за позитивную и содержательную прогулку по Ярославлю!

    Добрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактнаяДобрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактнаяДобрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактная
  • д
    дарья
    29 мая 2024
    Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
    Экскурсия очень понравилась всем участникам. И взрослым и семилетке и подростками 12 и 13 лет. По ходу наш экскурсовод развлекала
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    девочек разными интересными заданиями. И пазл собирали и разукрашивали и рисовали. Столько нового и интересного узнали мы все. Еще и дома разукрашивала дочка выданные заданьица. Огромное спасибо за замечательную экскурсию. Очень рекомендую

    Экскурсия очень понравилась всем участникам. И взрослым и семилетке и подростками 12 и 13 лет. По
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Семейный квест «Закоулки Ярославля»
    Очень понравилось. Валерия молодец. Заинтересовала и взрослых и детей. Узнали много нового и необычного. Очень приятные впечатления. 100%
  • С
    Светлана
    1 мая 2024
    Семейный квест «Закоулки Ярославля»
    Экскурсия понравилась и дочке 8 лет и нам, родителям. Хотя расстояние прошли не большое, почувствовали атмосферу волшебства и даже параллельного
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    мира. Валерия очень простым языком успела рассказать очень много и о значимых людях и зданиях Ярославля, и об интересных событиях. Прокладывали маршрут по карте, изучали словарь и даже получили сувениры.

  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Семейный квест «Закоулки Ярославля»
    Брали экскурсию «Закоулки Ярославля» на компанию с двумя детьми (5 и 9 лет). Экскурсия нам очень понравилась, а самое главное,
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    что все время дети были увлечены, слушали Валерию, задавали вопросы (а значит, были реально вовлечены в процесс), Валерия раздала нам карты, по которым мы ходили, буклеты и в конце маленькие подарки. Отлично провели время. От семьи Леоновых привет 🫶🏻

    Брали экскурсию «Закоулки Ярославля» на компанию с двумя детьми (5 и 9 лет). Экскурсия нам очень
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
    Потрясающий мастер-класс! Удалось создать собственные авторские украшения. Хочется прийти на другие мастер-классы и привести друзей. Успехов и процветания эмальерам.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Семейные»

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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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