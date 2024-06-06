1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города
Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю
Начало: На Богоявленской площади
13 июня в 17:00
14 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600₽ за человека
Квест
1.5 часа
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей
Начало: На Революционном проезде
12 июня в 13:30
17 июня в 12:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Огромное спасибо Ольге! Провела очень интересную, познавательную и доступную по подаче материала экскурсию по Ярославлю. Было три взрослых и два
- ННаталья6 июня 2024Отличная экскурсия, полная загадок и приключений! Мы отправились в увлекательное путешествие по времени, чтобы помочь княжне Анне Ярославне вернуться в
- ЕЕкатерина3 июня 2024Экскурсия с ярославной Ольгой нам всем очень понравилась. Ребенок 9 лет (мальчик) сказал, что это самые лучшие впечатления от поездки и стоит на первом месте 👍
- ММария3 июня 2024На прогулку по Ярославлю отправилась группа детей с классным руководителем - отметили окончание учебного года и начало каникул. Их восторга
- ААльмира31 мая 2024Добрый день! Вероника прекрасный экскурсовод!!! Встретила нас в национальном костюме!!! Сама замечательная девушка, очень приятная, контактная, обаятельная! Рассказывала очень интересно,
- ддарья29 мая 2024Экскурсия очень понравилась всем участникам. И взрослым и семилетке и подростками 12 и 13 лет. По ходу наш экскурсовод развлекала
- ЕЕлена1 мая 2024Очень понравилось. Валерия молодец. Заинтересовала и взрослых и детей. Узнали много нового и необычного. Очень приятные впечатления. 100%
- ССветлана1 мая 2024Экскурсия понравилась и дочке 8 лет и нам, родителям. Хотя расстояние прошли не большое, почувствовали атмосферу волшебства и даже параллельного
- ЕЕлена1 мая 2024Брали экскурсию «Закоулки Ярославля» на компанию с двумя детьми (5 и 9 лет). Экскурсия нам очень понравилась, а самое главное,
- ЕЕлена27 апреля 2024Потрясающий мастер-класс! Удалось создать собственные авторские украшения. Хочется прийти на другие мастер-классы и привести друзей. Успехов и процветания эмальерам.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Семейные»
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