Погрузитесь в волшебный мир эмальерного искусства на экскурсии в музее «Эмалис», где вы узнаете о его истории, традициях и уникальных техниках.
Увидите, как при температуре 850°C меняются цвета эмали, и сможете сами создать небольшое произведение искусства. Не упустите шанс оценить красоту и мастерство эмальеров!
Описание мастер-классаЭмальерное искусство: от традиций к современности Окунитесь в удивительный мир эмальерного искусства! Программа подходит всем, кто хочет познакомиться с историей, техникой и магией эмали. Участники узнают о развитии эмальерного искусства в стране, традициях и техниках мастеров прошлого, а также о создании музея «Эмалис» и процессе рождения каждого произведения. Ведущий объяснит, как создается эмаль, какие материалы используются и какие этапы проходит изделие перед тем, как обрести окончательный вид. Вы увидите, как при температуре 850°C происходит настоящее чудо — цвета эмали меняются на глазах. Будут представлены различные виды эмали, а также рассказано о техниках, применяемых мастерами для создания уникальных изделий. Каждый участник сможет прикоснуться к технике эмалирования и создать свое небольшое произведение искусства. В завершение программы экскурсовод познакомит вас с картинами в технике «горячая эмаль», украшающими стены музея, и расскажет об их особенностях, позволив оценить красоту и мастерство эмальерного искусства. Важная информация:
- Все необходимые материалы предоставляются организаторами.
- Экскурсионная программа проводится вне зависимости от количества человек.
Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия
- Мастер-класс
- Входной билет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Тверицкая набережная, д. 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 12:00, 16:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
