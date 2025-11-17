На мастер-классе по мозаике в Ярославле участники узнают основы техники мозаики, выберут дизайн и создадут сувенирного котика.
Под руководством опытного мастера, каждый сможет собрать яркий сувенир из мозаичных элементов, покрыть его
Под руководством опытного мастера, каждый сможет собрать яркий сувенир из мозаичных элементов, покрыть его
6 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Узнайте основы мозаики
- 🐱 Создайте сувенирного котика
- 👨🏫 Опытный мастер
- 🖌️ Все материалы включены
- 🏠 Сувенир на память
- 😊 Дружелюбная атмосфера
Описание мастер-класса
- Вы познакомитесь с основами техники мозаики и узнаете, как создаются яркие, оригинальные изделия.
- Выберете дизайн, подготовите мозаичные элементы, научитесь аккуратно монтировать их на основу и покрывать цементом.
- Выполните финишную отделку.
- Заберёте домой собственноручно сделанный сувенир.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников 6+.
- При желании вы можете выбрать из наших шаблонов не только форму котика, но и другую фигурку.
Выберите удобную дату из расписания
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 25 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 363 туристов
Я — мастер-мозаичист, влюблённый в своё дело и готовый поделиться искусством мозаики с каждым, кто захочет окунуться в этот удивительный мир творчества. Моя мастерская гостеприимно распахивает двери перед людьми со
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
17 ноя 2025
Отличный мастер-класс! Душевная атмосфера! Позитивные эмоции! Дети и взрослые остались в восторге! Юлия профессионал своего дела! Спасибо большое!
С
Светлана
17 ноя 2025
Получила незабываемые впечатления… и еще котика сделанного своими руками)
Рекомендую!
Рекомендую!
Светлана
16 ноя 2025
Пригласила своих друзей и родных отметить мой день рождения на мастер-класс "Ярославские котики". Всем очень понравилось!
Море позитива, отличное настроение прекрасный результат.
Юлия - замечательный мастер. Огромное спасибо!
Море позитива, отличное настроение прекрасный результат.
Юлия - замечательный мастер. Огромное спасибо!
МаринаБугро
13 ноя 2025
Очень классный МК! Мы с мамой были вдвоём, очень уютная атмосфера и получили большое удовольствие и от процесса и от общения с Юлией, очень камерно. Максимально включаешься в процесс и создаешь невероятно уникальную вещь. Юлия отвечает на все вопросы, подсказывает. Мама впервые была на подобном МК, с удовольствием занималась творчеством. Отличная память из Ярославля!)
А
Александра
11 ноя 2025
Все прошло прекрасно,очень понравилось.
Получили массу позитива и радостных эмоций
С удовольствием придем снова
Получили массу позитива и радостных эмоций
С удовольствием придем снова
А
Анна
7 ноя 2025
Очень приятное времяпрепровождения после прогулок, и для детей, и для взрослых. Мастер Юлия помогает, объясняет, показывает и подсказывает. Уехали домой с мозаиками.
Елена
2 ноя 2025
Любим разные мастер-классы и рады, что сходили на этот. Время пролетело незаметно, хотя мы заняли у Юлии больше времени, чем предлагалось. Но нам дали возможность закончить поделку и уйти довольными с сувениром
Елена
2 ноя 2025
Очень понравился мастер класс по мазаике. Это так весело и расслабляет после рабочего дня: выкладывать мазаике тематически и в то же время по своему порыву. Хотим пойти ещё раз в гости к Юлии.
Наталья
29 окт 2025
Провели великолепный вечер. Увезем с собой из Ярославля сувениры сделанные своими руками. Ребёнок просто в восторге.
Е
Евгения
28 окт 2025
Всё очень понравилось. Уютно и душевно посидели, сделали своих красавчиков в память о Ярославле.
Яна
27 окт 2025
Понравилось все! Спасибо
М
Марина
12 окт 2025
Мастер-класс очень понравился! Процесс увлекательный и доступный даже для новичков. Атмосфера была тёплой и дружественной. Котик, сделанный в технике мозаики своими руками - отличный сувенир на память о поездке в Ярославль!
Мария
22 сен 2025
Очень душевный и уютный мастер-класс, на память о котором и о замечательных выходных в Ярославле останется милое напоминание❤️
Ольга
21 сен 2025
Большое спасибо Юлии за прекрасно проведённое время в уютной мастерской. Процесс очень увлекательный и творческий. Невероятное наслаждение сидеть и ваять своего супер-котика. Хотели просто скоротать время до поезда, а так втянулись, что-то уходить не хотелось))) Мастер никого не торопит, подсказывает и помогает, если что-то не получается. Мы очень рады, что попали на этот мастер-класс. Всём рекомендуем!!!
Н
Наталья
7 сен 2025
Всей семьей посетили мастер-класс «Ярославские котики», под руководством Юлии. Юля замечательный человек! Добрая и душевная! Она погрузила нас в атмосферу творчества и почти детской беззаботности! Нас было пять взрослых человек
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс в кузнице «Красный Перекоп»
Откройте для себя мир кузнечного искусства в Ярославле. Узнайте секреты ремесла, создайте уникальный сувенир и насладитесь атмосферой старинной фабрики
Начало: На ул. Стачек
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Сумка-шоппер своими руками
Увлекательный мастер-класс в Ярославле: создайте уникальную сумку-шоппер в старинной усадьбе Пастуховых. Узнайте секреты набойки на ткани
Начало: У усадьбы купцов Пастуховых
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по росписи фигурки медведя в Ярославле
Погрузитесь в атмосферу Ярославля, расписывая деревянного медведя. Узнайте, почему этот символ так важен для города и создайте свой уникальный сувенир
Начало: На улице Нахимсона
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1000 ₽ за человека