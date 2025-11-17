Мои заказы

Ярославские котики: мастер-класс по мозаике

Погрузитесь в увлекательный мир мозаики и создайте своего котика в Ярославле. Все материалы включены, а сувенир останется с вами
На мастер-классе по мозаике в Ярославле участники узнают основы техники мозаики, выберут дизайн и создадут сувенирного котика.

Под руководством опытного мастера, каждый сможет собрать яркий сувенир из мозаичных элементов, покрыть его
цементом и выполнить финишную отделку. Все материалы включены в стоимость, а созданный сувенир останется на память. Мероприятие проходит в тёплой и дружелюбной атмосфере, подходит для детей от 6 лет и взрослых

5
47 отзывов

6 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Узнайте основы мозаики
  • 🐱 Создайте сувенирного котика
  • 👨‍🏫 Опытный мастер
  • 🖌️ Все материалы включены
  • 🏠 Сувенир на память
  • 😊 Дружелюбная атмосфера
Ярославские котики: мастер-класс по мозаике© Юлия
Ярославские котики: мастер-класс по мозаике© Юлия
Ярославские котики: мастер-класс по мозаике© Юлия

Описание мастер-класса

  • Вы познакомитесь с основами техники мозаики и узнаете, как создаются яркие, оригинальные изделия.
  • Выберете дизайн, подготовите мозаичные элементы, научитесь аккуратно монтировать их на основу и покрывать цементом.
  • Выполните финишную отделку.
  • Заберёте домой собственноручно сделанный сувенир.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст участников 6+.
  • При желании вы можете выбрать из наших шаблонов не только форму котика, но и другую фигурку.

Выберите удобную дату из расписания

Забронировать эту экскурсию

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 363 туристов
Я — мастер-мозаичист, влюблённый в своё дело и готовый поделиться искусством мозаики с каждым, кто захочет окунуться в этот удивительный мир творчества. Моя мастерская гостеприимно распахивает двери перед людьми со
всей необъятной России, приглашая насладиться атмосферой вдохновения и душевного тепла. Во время наших занятий мы вместе погружаемся в творчество, создавая уникальные произведения из кусочков стекла и камня, словно собираем кусочки собственной истории. А между делом обязательно найдётся время для приятного общения и чашечки ароматного чая, ведь атмосфера нашей встречи должна дарить радость и уют. До встречи в моей творческой мастерской!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Светлана)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Светлана)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Светлана)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Светлана)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Светлана)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Светлана)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Светлана)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Светлана)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (МаринаБугро)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Александра)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Александра)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Елена)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Елена)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Елена)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Елена)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Елена)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Елена)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Елена)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Яна)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Яна)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Марина)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Марина)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Мария)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Ольга)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Наталья)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Ширунова)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Юлия)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Юлия)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Ирина)Ярославские котики: мастер-класс по мозаике (Ольга)
Т
Татьяна
17 ноя 2025
Отличный мастер-класс! Душевная атмосфера! Позитивные эмоции! Дети и взрослые остались в восторге! Юлия профессионал своего дела! Спасибо большое!
Отличный мастер-класс! Душевная атмосфера! Позитивные эмоции! Дети и взрослые остались в восторге! Юлия профессионал своего дела! Спасибо большое!
С
Светлана
17 ноя 2025
Получила незабываемые впечатления… и еще котика сделанного своими руками)
Рекомендую!
Светлана
Светлана
16 ноя 2025
Пригласила своих друзей и родных отметить мой день рождения на мастер-класс "Ярославские котики". Всем очень понравилось!
Море позитива, отличное настроение прекрасный результат.
Юлия - замечательный мастер. Огромное спасибо!
Пригласила своих друзей и родных отметить мой день рождения на мастер-класс "Ярославские котики". Всем очень понравилось!
МаринаБугро
МаринаБугро
13 ноя 2025
Очень классный МК! Мы с мамой были вдвоём, очень уютная атмосфера и получили большое удовольствие и от процесса и от общения с Юлией, очень камерно. Максимально включаешься в процесс и создаешь невероятно уникальную вещь. Юлия отвечает на все вопросы, подсказывает. Мама впервые была на подобном МК, с удовольствием занималась творчеством. Отличная память из Ярославля!)
Очень классный МК! Мы с мамой были вдвоём, очень уютная атмосфера и получили большое удовольствие и
А
Александра
11 ноя 2025
Все прошло прекрасно,очень понравилось.
Получили массу позитива и радостных эмоций
С удовольствием придем снова
Все прошло прекрасно,очень понравилось.Все прошло прекрасно,очень понравилось.
А
Анна
7 ноя 2025
Очень приятное времяпрепровождения после прогулок, и для детей, и для взрослых. Мастер Юлия помогает, объясняет, показывает и подсказывает. Уехали домой с мозаиками.
Елена
Елена
2 ноя 2025
Любим разные мастер-классы и рады, что сходили на этот. Время пролетело незаметно, хотя мы заняли у Юлии больше времени, чем предлагалось. Но нам дали возможность закончить поделку и уйти довольными с сувениром
Любим разные мастер-классы и рады, что сходили на этот. Время пролетело незаметно, хотя мы заняли у Юлии больше времени, чем предлагалось. Но нам дали возможность закончить поделку и уйти довольными с сувениром
Елена
Елена
2 ноя 2025
Очень понравился мастер класс по мазаике. Это так весело и расслабляет после рабочего дня: выкладывать мазаике тематически и в то же время по своему порыву. Хотим пойти ещё раз в гости к Юлии.
Очень понравился мастер класс по мазаике. Это так весело и расслабляет после рабочего дня: выкладывать мазаике тематически и в то же время по своему порыву. Хотим пойти ещё раз в гости к Юлии.
Наталья
Наталья
29 окт 2025
Провели великолепный вечер. Увезем с собой из Ярославля сувениры сделанные своими руками. Ребёнок просто в восторге.
Е
Евгения
28 окт 2025
Всё очень понравилось. Уютно и душевно посидели, сделали своих красавчиков в память о Ярославле.
Яна
Яна
27 окт 2025
Понравилось все! Спасибо
Понравилось все! Спасибо
М
Марина
12 окт 2025
Мастер-класс очень понравился! Процесс увлекательный и доступный даже для новичков. Атмосфера была тёплой и дружественной. Котик, сделанный в технике мозаики своими руками - отличный сувенир на память о поездке в Ярославль!
Мастер-класс очень понравился! Процесс увлекательный и доступный даже для новичков. Атмосфера была тёплой и дружественной. Котик, сделанный в технике мозаики своими руками - отличный сувенир на память о поездке в Ярославль!
Мария
Мария
22 сен 2025
Очень душевный и уютный мастер-класс, на память о котором и о замечательных выходных в Ярославле останется милое напоминание❤️
Очень душевный и уютный мастер-класс, на память о котором и о замечательных выходных в Ярославле останется милое напоминание❤️
Ольга
Ольга
21 сен 2025
Большое спасибо Юлии за прекрасно проведённое время в уютной мастерской. Процесс очень увлекательный и творческий. Невероятное наслаждение сидеть и ваять своего супер-котика. Хотели просто скоротать время до поезда, а так втянулись, что-то уходить не хотелось))) Мастер никого не торопит, подсказывает и помогает, если что-то не получается. Мы очень рады, что попали на этот мастер-класс. Всём рекомендуем!!!
Большое спасибо Юлии за прекрасно проведённое время в уютной мастерской. Процесс очень увлекательный и творческий. Невероятное
Н
Наталья
7 сен 2025
Всей семьей посетили мастер-класс «Ярославские котики», под руководством Юлии. Юля замечательный человек! Добрая и душевная! Она погрузила нас в атмосферу творчества и почти детской беззаботности! Нас было пять взрослых человек
и еще трое рябят туристов из Москвы. Нас всех без исключения захватил процесс творчества! Юля уделяла внимание каждому из нас! Помогала и подсказывала! Два часа пролетели, как пять минут! Юля не торопила нас после окончания) Дала возможность доделать свои мозаики всем опоздашкам!) Спасибо ей огромное за возможность погрузиться в давно забытую атмосферу! Настоятельно рекомендуем!!!

Всей семьей посетили мастер-класс «Ярославские котики», под руководством Юлии. Юля замечательный человек! Добрая и душевная! Она

