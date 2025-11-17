Т Татьяна Отличный мастер-класс! Душевная атмосфера! Позитивные эмоции! Дети и взрослые остались в восторге! Юлия профессионал своего дела! Спасибо большое!

С Светлана Получила незабываемые впечатления… и еще котика сделанного своими руками)

Рекомендую!

Светлана Пригласила своих друзей и родных отметить мой день рождения на мастер-класс "Ярославские котики". Всем очень понравилось!

Море позитива, отличное настроение прекрасный результат.

Юлия - замечательный мастер. Огромное спасибо!

МаринаБугро Очень классный МК! Мы с мамой были вдвоём, очень уютная атмосфера и получили большое удовольствие и от процесса и от общения с Юлией, очень камерно. Максимально включаешься в процесс и создаешь невероятно уникальную вещь. Юлия отвечает на все вопросы, подсказывает. Мама впервые была на подобном МК, с удовольствием занималась творчеством. Отличная память из Ярославля!)

А Александра Все прошло прекрасно,очень понравилось.

Получили массу позитива и радостных эмоций

С удовольствием придем снова

А Анна Очень приятное времяпрепровождения после прогулок, и для детей, и для взрослых. Мастер Юлия помогает, объясняет, показывает и подсказывает. Уехали домой с мозаиками.

Елена Любим разные мастер-классы и рады, что сходили на этот. Время пролетело незаметно, хотя мы заняли у Юлии больше времени, чем предлагалось. Но нам дали возможность закончить поделку и уйти довольными с сувениром

Елена Очень понравился мастер класс по мазаике. Это так весело и расслабляет после рабочего дня: выкладывать мазаике тематически и в то же время по своему порыву. Хотим пойти ещё раз в гости к Юлии.

Наталья Провели великолепный вечер. Увезем с собой из Ярославля сувениры сделанные своими руками. Ребёнок просто в восторге.

Е Евгения Всё очень понравилось. Уютно и душевно посидели, сделали своих красавчиков в память о Ярославле.

Яна Понравилось все! Спасибо

М Марина Мастер-класс очень понравился! Процесс увлекательный и доступный даже для новичков. Атмосфера была тёплой и дружественной. Котик, сделанный в технике мозаики своими руками - отличный сувенир на память о поездке в Ярославль!

Мария Очень душевный и уютный мастер-класс, на память о котором и о замечательных выходных в Ярославле останется милое напоминание❤️

Ольга Большое спасибо Юлии за прекрасно проведённое время в уютной мастерской. Процесс очень увлекательный и творческий. Невероятное наслаждение сидеть и ваять своего супер-котика. Хотели просто скоротать время до поезда, а так втянулись, что-то уходить не хотелось))) Мастер никого не торопит, подсказывает и помогает, если что-то не получается. Мы очень рады, что попали на этот мастер-класс. Всём рекомендуем!!!