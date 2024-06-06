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зажигательный человек) Она говорила с большим увеличением, меняя интонацию, с эмоциями, поэтому ливень практически не мешал в этом путешествии по истории города) Маршрут также хорошо продуман - проходя по дворам с памятниками и церквями, в итоге оказываемся на стрелке, где экскурсия завершается и далее можно по ней прогуляться самостоятельно. В общем однозначно рекомендую))