Групповые экскурсии Ярославля

Найдено 35 экскурсий в категории «Групповые» в Ярославле, цены от 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первые шаги в Ярославле
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
525 отзывов
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750 за человека
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
30 отзывов
В тренде
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Начало: На ж/д вокзале Ярославля
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450 за человека
Ярославль вдоль и поперек
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1059 отзывов
Ярославль вдоль и поперек
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Экспресс-знакомство с Ярославлем
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
46 отзывов
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
88 отзывов
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710 за человека
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
79 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300 за человека
Тысячерублёвый Ярославль
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
20 отзывов
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000 за человека
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
14 отзывов
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200 за человека
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Ярославль, до чего же ты хорош
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
194 отзыва
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30
22 июня в 11:30
23 июня в 11:30
700 за человека
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600 за человека
Ярославль в лицах
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Ярославль в лицах
Познакомится с городом через воспоминания о нём великих авторов (в группе)
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: в понедельник в 16:00, в среду в 12:45, в пятницу в 17:15, в субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 000 за человека
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
🚗 На машине
Групповая
9 часов
29 отзывов
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Влюбиться в идиллические пейзажи русской глубинки и прикоснуться к творчеству Левитана
Начало: Возле ДК «Железнодорожник»
Расписание: в воскресенье в 09:00
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
2 950 за человека
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
🚗 На машине
Групповая
6 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Прогуляться по многоликому древнему городу, увидеть уникальные иконы и полюбоваться волжскими видами
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: во вторник в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 200 за человека
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
🚗 На машине
Групповая
4 часа
26 отзывов
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить один из самых значимых духовных центров региона и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: Напротив вокзала Ярославля
Расписание: в понедельник в 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
1 500 за человека
Из Ярославля в Кострому
🚗 На машине
Групповая
7 часов
23 отзыва
Из Ярославля в Кострому
Прикоснуться к летописи города и прочувствовать его неспешное очарование
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950 за человека
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
22 отзыва
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
2 600 за человека
Из Ярославля - в Ростов
🚗 На машине
Групповая
5.5 часов
23 отзыва
Из Ярославля - в Ростов
Прогуляться по Ростовскому кремлю, попробовать медовуху и узнать об изготовлении финифти
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 950 за человека
Конструктивизм - в массы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Конструктивизм - в массы
Групповая прогулка по Бутусовскому посёлку с упором на архитектуру
Начало: В Бутусовском парке
Завтра в 18:00
15 июня в 14:00
555500 за человека
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
7 отзывов
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
2 000 за человека
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Групповая
1 час
3 отзыва
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе
Начало: На улице Нахимсона
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
600 за человека
В Толгскую обитель в небольшой группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
8 отзывов
Популярное предложение
В Толгскую обитель в небольшой группе
Начало: По договорённости
Расписание: вторник 10.00, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 500 за человека
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
327 отзывов
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
14001 260 за человека
Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1161 отзыв
Знакомство с тысячелетним Ярославлем: обзорная экскурсия по городу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 750 за человека
Экспресс-свидание с Ярославлем
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Экспресс-свидание с Ярославлем
Начало: Музей-заповедник, Богоявленская площадь, 25к1
Расписание: пт, сб, вс в 11.00 и 15.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
850 за человека
Кострома - mon amour
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
75 отзывов
Кострома - mon amour
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950 за человека
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
Село-музей Вятское - на родину торговцев
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
19 отзывов
Село-музей Вятское - на родину торговцев
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По субботам в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450 за человека
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
96 отзывов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900 за человека
Ярославль в прошлом и настоящем
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Ярославль в прошлом и настоящем
Начало: Знаменская башня
Сегодня в 17:00
14 июня в 17:00
1 500 за человека
Тысячерублевый Ярославль
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Тысячерублевый Ярославль
Начало: Богоявленская площадь, Ярославль
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000 за человека
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Насыщенная экскурсия по старинному городу - столице Золотого кольца
Начало: Пл. Советская
2 300 за человека
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Начало: У вокзала Ярославль-Главный
Расписание: в воскресенье в 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 600 за человека
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Мастер-класс по росписи деревянного медведя
    Спасибо огромное Елене, замечательный мастер класс, очень многого и полезного узнали с внучкой. Приветливая и с огромным опытом Елена нас очень порадовала
  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
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    зажигательный человек) Она говорила с большим увеличением, меняя интонацию, с эмоциями, поэтому ливень практически не мешал в этом путешествии по истории города) Маршрут также хорошо продуман - проходя по дворам с памятниками и церквями, в итоге оказываемся на стрелке, где экскурсия завершается и далее можно по ней прогуляться самостоятельно. В общем однозначно рекомендую))

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Все супер. Очень понравилась экскурсия!
  • С
    София
    4 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление о том, что такое сапы. Но чудесные инструкторы все понятно объяснили, всему научили и контролировали весь процесс👍 Однозначно рекомендую. Все 10 из 5 ⭐
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представлениеСказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представлениеСказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж, четко контролируют ситуацию на
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    воде- профессионалы! Не страшно ехать с детьми, моей дочке 11, она в восторге! Вид на закате просто дух захватывает. Если вы никогда не пробовали сап, не бойтесь, вас точно поставят!

    Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж
  • н
    наталия
    3 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Ярославлем
    Экскурсовод Светлана потрясающий позитивный рассказчик, хочется слушать и слушать… Все просто отлично и замечательно.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Очень понравилась гид Валентина. Интересная подача материала, воспринимается легко и в то же время много интересного и познавательного. Благодаря Валентине
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    влюбилась в Ярославль. Почувствовала с какой любовью она подходит к работе и к нам слушателям. Экскурсия получилась волшебная. Буду всем рекомендовать.

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись по экскурсионному маршруту. Жаль времени было очень мало. Наверное формат такой экскурсии подразумевает больше времени. Особенно при групповой. Рекомендую.
    Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. ПрошлисьОзнакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. ПрошлисьОзнакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ярославль вдоль и поперек
    Хороший экскурс в историю города. Все значимые места обойти невозможно, но представление о Ярославле, его истории и современности Вы составите. Спасибо организаторам.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Первые шаги в Ярославле
  2. Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
  3. Ярославль вдоль и поперек
  4. Экспресс-знакомство с Ярославлем
  5. Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Групповые" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 500 до 2 950 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3984 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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