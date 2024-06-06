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По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750₽ за человека
Групповая
5 часов
В тренде
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Начало: На ж/д вокзале Ярославля
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710₽ за человека
Групповая
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200₽ за человека
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30
22 июня в 11:30
23 июня в 11:30
700₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Ярославль в лицах
Познакомится с городом через воспоминания о нём великих авторов (в группе)
Начало: На Богоявленской площади
Расписание: в понедельник в 16:00, в среду в 12:45, в пятницу в 17:15, в субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Влюбиться в идиллические пейзажи русской глубинки и прикоснуться к творчеству Левитана
Начало: Возле ДК «Железнодорожник»
Расписание: в воскресенье в 09:00
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
2 950₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Прогуляться по многоликому древнему городу, увидеть уникальные иконы и полюбоваться волжскими видами
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: во вторник в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить один из самых значимых духовных центров региона и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: Напротив вокзала Ярославля
Расписание: в понедельник в 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Из Ярославля в Кострому
Прикоснуться к летописи города и прочувствовать его неспешное очарование
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Групповая
7 часов
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Из Ярославля - в Ростов
Прогуляться по Ростовскому кремлю, попробовать медовуху и узнать об изготовлении финифти
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 950₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Конструктивизм - в массы
Групповая прогулка по Бутусовскому посёлку с упором на архитектуру
Начало: В Бутусовском парке
Завтра в 18:00
15 июня в 14:00
555500₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Исторический центр Ярославля: фотопрогулка в предзакатный час
Лёгкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом в компании историка и фотографа
Начало: На Волковской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
14 июня в 17:00
15 июня в 17:00
2 000₽ за человека
Групповая
1 час
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе
Начало: На улице Нахимсона
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
600₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
В Толгскую обитель в небольшой группе
Начало: По договорённости
Расписание: вторник 10.00, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
3 часа
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
14001 260₽ за человека
Групповая
3 часа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экспресс-свидание с Ярославлем
Начало: Музей-заповедник, Богоявленская площадь, 25к1
Расписание: пт, сб, вс в 11.00 и 15.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
850₽ за человека
Групповая
7 часов
Кострома - mon amour
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
Начало: Площадь Волкова, памятник Фёдору Волкову
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Групповая
5 часов
Село-музей Вятское - на родину торговцев
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По субботам в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450₽ за человека
Групповая
5 часов
Сокровищница Руси - автобусная экскурсия в Ростов Великий
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По средам в 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
2 900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Ярославль в прошлом и настоящем
Начало: Знаменская башня
Сегодня в 17:00
14 июня в 17:00
1 500₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Тысячерублевый Ярославль
Начало: Богоявленская площадь, Ярославль
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Насыщенная экскурсия по старинному городу - столице Золотого кольца
Начало: Пл. Советская
2 300₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Начало: У вокзала Ярославль-Главный
Расписание: в воскресенье в 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Спасибо огромное Елене, замечательный мастер класс, очень многого и полезного узнали с внучкой. Приветливая и с огромным опытом Елена нас очень порадовала
- ААлла5 июня 2024Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
- ААнна5 июня 2024Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!
- ВВалентина5 июня 2024Все супер. Очень понравилась экскурсия!
- ССофия4 июня 2024Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление о том, что такое сапы. Но чудесные инструкторы все понятно объяснили, всему научили и контролировали весь процесс👍 Однозначно рекомендую. Все 10 из 5 ⭐
- ВВера3 июня 2024Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж, четко контролируют ситуацию на
- ннаталия3 июня 2024Экскурсовод Светлана потрясающий позитивный рассказчик, хочется слушать и слушать… Все просто отлично и замечательно.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась гид Валентина. Интересная подача материала, воспринимается легко и в то же время много интересного и познавательного. Благодаря Валентине
- ЕЕлена3 июня 2024Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись по экскурсионному маршруту. Жаль времени было очень мало. Наверное формат такой экскурсии подразумевает больше времени. Особенно при групповой. Рекомендую.
- ИИрина3 июня 2024Хороший экскурс в историю города. Все значимые места обойти невозможно, но представление о Ярославле, его истории и современности Вы составите. Спасибо организаторам.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Групповые»
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